Фото: tltgorod.ru
Средства в размере 5 миллионов рублей выделили в Алтайском крае на реализацию губернаторской программы эстетического воспитания детей и молодежи.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, данная сумма на 1,5 миллиона рублей больше, чем в прошлом году.
Власти напоминают, что в 2016 году краевые музеи и театрально-концертные организации бесплатно посетили более 24 тысяч учащихся. Наибольшее количество школьников побывало в Алтайском государственном театре музыкальной комедии и Государственной филармонии Алтайского края. Лидерами по количеству посещений среди государственных музеев стали Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова и Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина.
В этом году к программе присоединилось еще восемь учреждений культуры. В целом проект по эстетическому воспитанию детей и молодежи средствами искусства реализуют с сентября 2011 года.
Комментарии
потратят 5 млн рублей на эстетическое воспитание
Кто то эстетично оттопырив мизинчик опустит эти копейки в карман)
а на борьбу с коррупцией требуем выделить кладбище, а 10 млн покладите обратно в казну!
Ребенок учится в 6-м классе. И все шесть лет, если классом идут в театр- собираются деньги с родителей. Согласна с гостем от 14.39.
Сдается мне что эстетами станут отдельные дети определенной категории граждан. Когда нажрётесь???