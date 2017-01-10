Причина столкновения двух автобусов на трассе Бийск — Барнаул, которое произошло 4 января, до сих пор не установлена. В данный момент 14 пассажиров находятся в больницах региона, а их состояние характеризуется как стабильное. Об этом во вторник, 10 января, журналистам рассказал министр строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

По его словам, после ДТП за медицинской помощью обратились 29 человек, 15 из них были госпитализированы.

"В настоящее время в медицинских учреждениях под постоянным контролем находятся 14 пациентов. Их состояние стабильное, они обеспечены всем необходимым", – сказал Иван Гилев.

Вечером 4 января на 235-м км автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись автобусы ЛАЗ и Higer, грузовая "Газель" и легковой автомобиль AUDI Q7. В дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в их числе двое несовершеннолетних. После трагедии губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал провести в регионе внеплановую проверку автоперевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП.

Иван Гилев отметил, что в отношении перевозчика автобуса Higer уже начата проверка Ростехнадзора. Кроме того, проверяют и второго перевозчика – владельца ЛАЗ-695Н, который осуществлял рейс из Манжерока в Барнаул. При этом есть информация, что у водителя второго автобуса на момент рейса отсутствовала страховка. Известно, что этот автобус был заказан туристической компанией.

Министр добавил, что подобные инциденты с участием пассажироперевозчиков в регионе не носят системного характера. Что касается участившихся случаев ДТП на трассе Барнаул – Бийск, то глава ведомства подчеркнул, что пока планов по ее расширению до четырех полос нет.