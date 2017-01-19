Сегодня существует множество вещей, которые способны облегчить наш быт, а также сделать повседневную жизнь более комфортной и увлекательной. Одной из таких вещей, а точнее процессов, является 3D-печать. Она уверенно вошла в нашу жизнь и начала активно заменять собой привычные нам вещи. Теперь не нужно мечтать о волшебной палочке – новую ручку, лампу или игрушку можно напечатать на 3D-принтере.

3D-печать широко используется в промышленности. Скоро не останется сферы, которая не использовала бы принтеры нового поколения. Вот лишь некоторые вещи, которые созданы при помощи 3D-принтера:

пластиковая посуда, включая контейнеры, разделочные доски, формочки, подставки;

домашняя утварь, к примеру, корзины, ведра, горшки;

предметы интерьера: статуэтки, вазы и сувениры;

фурнитура: розетки, крючки, вешалки, пуговицы, застежки;

сантехника: трубы, прокладки, соединения;

инвентарь для ремонта: болты, шурупы, шайбы, вентиляционные решетки;

игрушки: кубики, фигурки, модели, конструкторы;

школьные принадлежности: пеналы, счетные палочки, линейки, трафареты, буквы и цифры;

аксессуары: заколки, расчески, различные украшения, чехлы для смартфонов, брелоки;

инвентарь для занятия спортом: обручи, степы, ракетки, шахматные фигуры;

предметы для животных: кормушки, поилки, коробки, игрушки;

садовая мебель и инвентарь: табуретки, скамейки, совки, грабли, контейнеры;

пластиковые запчасти и аксессуары для автомобилей, мотоциклов или велосипедов: детали тюнинга, трубы, патроны, кнопки, переключатели, пластиковые корпуса, канистры, бутылки и многое другое

3D-принтер – это машина, которая создает заданные программой предметы. Посредством послойного наложения материала 3D-принтер способен по цифровой модели в компьютере вырастить реальный твердый предмет.

Компания "Лаборатория 3D-печати" оказывает весь спектр услуг в области печати:

печать всех необходимых предметов

помощь в моделировании предметов по заданным чертежам, рисункам, эскизам

3D-сканирование, которое позволяет снять скан с любого желаемого объекта и перенести его в компьютер в виде цифровой модели для дальнейшей печати или доработки

наличие оборудования для высокоточной печати, которое может быть использовано для создания самых тонких предметов и деталей

Подробнее узнать о предоставляемых услугах можно по телефону: 7 923 003 0319 или на сайте 3dp-lab.ru, а также по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 89, 2 этаж, офис 11, либо отправляйте свой вопрос на почту info@3dp-lab.ru.