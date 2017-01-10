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Бийчане помогли продавщице мобильных телефонов задержать грабителя, пытавшегося украсть товар, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, к продавцу подошел юноша, который попросил показать ему телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Через пару минут молодой человек с телефоном в руках бросился к выходу. Продавец не растерялась и сама кинулась за грабителем. К погоне присоединился и продавец из соседнего отдела, а позже еще один человек. Он сбил его с ног и помог пострадавшей и её коллеге скрутить задержанного и передать в руки полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли телефон.