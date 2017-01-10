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Сотрудник "Почты России" пытался вынести из почтового центра во Внуково три похищенных телефона. Его действия пресекла служба безопасности организации, пишет РИА Новости.
Как уточняет издание, телефоны были найдены в личных вещах работника. Откуда они у него появились – сотрудник "Почты России" объяснить не смог. Позже он признался, что украл их в посылках. Материалы были переданы в полицию. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В организации уточнили, что работник будет уволен.
Комментарии
а где еще несколько сотен украденных телефонов
Наверняка и мою мышку игровую спер, козлина !
бгг неудивительно)) им платят как микроорганизмам)) главный господин бендарев свалил и ничего ему не было
все стаканы теперь надо списать на него