Барнаульский планетарий может в 2018 году переехать не в здание нынешнего кинотеатра "Родина", а в ДК "Трансмаш". Такую возможность допустил директор планетария Павел Ягодкин.

По его словам, сейчас в администрации Барнаула обсуждают два варианта для переезда планетария — ДК "Трансмаш" и здание кинотеатра "Родина", который будет закрыт с 12 января. Однако окончательного решения пока не принято.

Павел Ягодкин отметил, что вариант с "Родиной" более удобный. Площади здания позволят разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики имени Титова, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории. ДК "Трансмаш" же находится в аварийном состоянии и требует ремонта.

Ранее стало известно, что старейший кинотеатр Барнаула — "Родина" — прекращает свою работу и уже с 12 января будет официально закрыт. Разговоры о закрытии старейшего и для многих любимого кинотеатра города не стали неожиданностью. Еще в 2016 году стало известно, что "Родина" не приносит владельцам "Киномира" прибыли и они собираются его закрыть после проведения Года российского кино.

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Ожидается, что в здание нынешнего кинотеатра "Родина" к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий. Известно, что в 2018 году здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, где сейчас расположен планетарий, точно будет передано православной общине. А вот куда переедет сам планетарий – не было известно.