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Барнаульский планетарий может переехать в ДК "Трансмаш"

, ИА "Амител"
Окончательное решение по этому вопросу пока не принято

Барнаульский планетарий может в 2018 году переехать не в здание нынешнего кинотеатра "Родина", а в ДК "Трансмаш". Такую возможность допустил директор планетария Павел Ягодкин.

По его словам, сейчас в администрации Барнаула обсуждают два варианта для переезда планетария — ДК "Трансмаш" и здание кинотеатра "Родина", который будет закрыт с 12 января. Однако окончательного решения пока не принято.

Павел Ягодкин отметил, что вариант с "Родиной" более удобный. Площади здания позволят разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики имени Титова, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории. ДК "Трансмаш" же находится в аварийном состоянии и требует ремонта.

Ранее стало известно, что старейший кинотеатр Барнаула — "Родина" — прекращает свою работу и уже с 12 января будет официально закрыт. Разговоры о закрытии старейшего и для многих любимого кинотеатра города не стали неожиданностью. Еще в 2016 году стало известно, что "Родина" не приносит владельцам "Киномира" прибыли и они собираются его закрыть после проведения Года российского кино.

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Ожидается, что в здание нынешнего кинотеатра "Родина" к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий. Известно, что в 2018 году здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, где сейчас расположен планетарий, точно будет передано православной общине. А вот куда переедет сам планетарий – не было известно.

 


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Комментарии

10.01.2017 16:01
acdc

Из полымя да в омут. забабахайте Планетарий в здании Старого Базара. Там купол хороший. И здание покрепче.

0  0
10.01.2017 16:02
acdc

со всей Сибири приезжать будут на звёзды посмотреть днём)))

0  0
10.01.2017 16:02
- гость -

Здание планетария передадут Церкви,для самого планетария построить новое здание с помещением для телескопа на месте ветхого ДК "Трансмаш".Место хорошее,высокое.

0  0
10.01.2017 16:23
- гость -

А Общине РПЦ что зданий не хвататет? И так уж больше чем у ракшина магазинов швговой доступности! Может им луче ДК "Трансмаш" отдать, все равно здание аварийное?

0  0
10.01.2017 16:26
- гость -

Новая церковь, конечно, нужнее планетария, ага.

0  0
10.01.2017 16:43
acdc

Церковь ещё когда звездочёта Коперника сожгла! Вот с тех пор и враждуют.

0  0
10.01.2017 16:46
NiGHT

в трансмаш явно никто не пойдет

0  0
10.01.2017 16:47
- гость -

во-во. проверяют общественное мнение. ставлю на то, что на месте Родины построят дом

0  0
10.01.2017 17:09
- гость -

А в наш планетарий еще кто-то ходит? Ну ладно, лет 30 назад было на что посмотреть. Но сейчас такое видео о космосе в инете можно найти, где всё прекрасно и покажут, и расскажут.

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10.01.2017 17:34
- гость -

Амик! Почему не пишите о слушаниях по генплану г Барнаула,которые были сегодня в ДК пос Центральный?Разве для нас это не важно?

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