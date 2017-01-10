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Сотрудники ГИБДД Барнаула 12 января в очередной раз проведут профилактический рейд "Детское кресло!", сообщает пресс-служба пропаганды ведомства.

В Госавтоинспекции уточняют, что сотрудники ДПС будут дежурить рядом с детскими садами и школами.

Отметим, что дети до 12 лет должны перевозиться в специальных детских креслах. За нарушение этого правила дорожного движения водителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей.