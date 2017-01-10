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Сотрудники ГИБДД Барнаула 12 января в очередной раз проведут профилактический рейд "Детское кресло!", сообщает пресс-служба пропаганды ведомства.
В Госавтоинспекции уточняют, что сотрудники ДПС будут дежурить рядом с детскими садами и школами.
Отметим, что дети до 12 лет должны перевозиться в специальных детских креслах. За нарушение этого правила дорожного движения водителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей.
Комментарии
Вот и пусть заодно проверят кто где паркуется возле детских учреждений, а то иной раз через некоторые авто вместе с ребенком перелазить приходится, чуть ли не к дверям подьезжают
Редакторы "амик", пжт не вводите водителей в заблуждения относительно приведенной Вами формулировки, а читайте внимательно ПДД, про перевозку детей только в спец креслах там ничего нет. Пункт 22.9.: "Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.