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Новости

Эксперты назвали неправдоподобной версию об ошибке второго пилота Ту-154

, ИА "Амител"
Ранее СМИ писали, что самолет упал из-за перегруза и ошибки второго пилота

Фото: pixabay.com

Эксперты, которых опросило издание РИА Новости, назвали "полным бредом" версию крушения самолета Минобороны в Черном море. 

Как сообщалось ранее, после расшифровки черных ящиков в СМИ появилась информация, что воздушное судно упало из-за ошибки второго пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками, а также из-за того, что самолет был перегружен. 

В свою очередь, начальник отдела государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте", доктор технических наук Андрей Шанявский назвал эту версию "полным бредом". По его словам, пока нельзя точно сказать, из-за чего произошла катастрофа. Сделать это пока не могут  даже эксперты госкомиссии. Сейчас они заняты  сбором и выкладкой обломков лайнера. Шанявский подчеркнул, что это долгий и трудоемкий процесс.

Напомним, авиакатастрофа произошла над Черным морем утром 25 декабря. Самолет направлялся из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека. Все они погибли.

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

10.01.2017 17:10
acdc

А Почему тел то только 19 ? остальные только фрагменты? Люди когда парашют не раскрылся ударяясь о землю не разлетаются на фрагменты. А тут разлетелись.

0  0
10.01.2017 17:17
- гость -

всегда будут недовольные. наш единственный форумный эксперт считает эту версию правдоподобной

0  0
10.01.2017 17:25
CALIBR

В свою очередь, начальник отдела государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте", доктор технических наук Андрей Шанявский назвал эту версию "полным бредом". +++++++++++++ Так то,стоящий эксперт самолёта не видевший,да если к нему ещё Эдичку Лимонова подсадить,то вполне сложится в пазл версия о поражении сверхэнергетическим оружием нашими врагами. ) То вполне,вполне ... претендуют...оба. ))

0  0
10.01.2017 17:28
- гость -

В Минобороны России опровергли сообщения СМИ о том, что причины катастрофы Ту-154, который упал в Черное море 25 декабря, установлены. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, публикация Life — «абсолютный бред и выдумка издания». В министерстве добавили, что комиссия по расследованию продолжает работу, и до ее завершения недопустимо и аморально пытаться «голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы».

0  0
10.01.2017 17:30
- гость -

Life традиционно все узнают первыми

0  0
10.01.2017 17:34
Podkop

CALIBR А вообще реально спутать эти рычаги? Судя по фото они даже по конструкции разные, неговоря уже про принцип воздействия

0  0
10.01.2017 17:34
An Vlad

Калибр, я конечно не знаю, как там в самолете органы управления расположены, но все таки перепутать шасси с закрылками... ну это наверно совсем недалеким нужно быть? Не знаю. В авиации все равно как то проверяют наверно пилотов на профпригодность в плане головы?

Хотя сам на авто, наездившись во время уборки на "ведомственном" авто с механикой и за тем пересев на легковой с автоматом, однажды чисто по инерции влупил на ходу парковку думал трансмиссия треснет... Ну это так, к слову

0  0
10.01.2017 17:35
- гость -

До сих пор речевые самописцы на магнитофонной ленте. Что нельзя готовый цифровой диктофон поставить?

0  0
10.01.2017 17:36
- гость -

acdc

прыгни с 350 метров в воду, посмотрим, что останется от тебя

0  0
10.01.2017 17:43
CALIBR

Podkop +++++++++++++++ Дмитрий ,один человек в ЖЖ другого человека рассказал,как выйдя с работы ,сел за руль машины,стоявшей носом в стену,завёл,включил прямую передачу и ничтоже не сомневаясь... результат известен. И это название имеет - Человеческий фактор. *Реально. Усталость,сонливость несобранность -мотив.

0  0
10.01.2017 17:45
CALIBR

An Vlad Хотя сам на авто, наездившись во время уборки на "ведомственном" авто с механикой и за тем пересев на легковой с автоматом, однажды чисто по инерции влупил на ходу парковку ++++++++++++++ сам себе и ответил,остальное -выше.

0  0
10.01.2017 17:48
An Vlad

сам себе и ответил,остальное -выше. ---------------- Понял.

0  0
10.01.2017 17:51
- гость -

У меня,как почитателя ЖЖ Лимонова,версия,которую он выбрал,вызвала,мягко говоря недоумение.

0  0
10.01.2017 18:40
Nic

Тело человека не обладает плавучестью, если только не одето или не привязано к более плавучему материалу. Также всплыть может труп после пребывания в воде и начавшегося газообразования в процессе разложения, естественно, если он целый. Кормит рыб на дне большинство...

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