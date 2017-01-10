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Эксперты, которых опросило издание РИА Новости, назвали "полным бредом" версию крушения самолета Минобороны в Черном море.

Как сообщалось ранее, после расшифровки черных ящиков в СМИ появилась информация, что воздушное судно упало из-за ошибки второго пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками, а также из-за того, что самолет был перегружен.

В свою очередь, начальник отдела государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте", доктор технических наук Андрей Шанявский назвал эту версию "полным бредом". По его словам, пока нельзя точно сказать, из-за чего произошла катастрофа. Сделать это пока не могут даже эксперты госкомиссии. Сейчас они заняты сбором и выкладкой обломков лайнера. Шанявский подчеркнул, что это долгий и трудоемкий процесс.

Напомним, авиакатастрофа произошла над Черным морем утром 25 декабря. Самолет направлялся из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека. Все они погибли.