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Эксперты, которых опросило издание РИА Новости, назвали "полным бредом" версию крушения самолета Минобороны в Черном море.
Как сообщалось ранее, после расшифровки черных ящиков в СМИ появилась информация, что воздушное судно упало из-за ошибки второго пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками, а также из-за того, что самолет был перегружен.
В свою очередь, начальник отдела государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте", доктор технических наук Андрей Шанявский назвал эту версию "полным бредом". По его словам, пока нельзя точно сказать, из-за чего произошла катастрофа. Сделать это пока не могут даже эксперты госкомиссии. Сейчас они заняты сбором и выкладкой обломков лайнера. Шанявский подчеркнул, что это долгий и трудоемкий процесс.
Напомним, авиакатастрофа произошла над Черным морем утром 25 декабря. Самолет направлялся из Сочи в Сирию. На борту находились 92 человека. Все они погибли.
Комментарии
А Почему тел то только 19 ? остальные только фрагменты? Люди когда парашют не раскрылся ударяясь о землю не разлетаются на фрагменты. А тут разлетелись.
всегда будут недовольные. наш единственный форумный эксперт считает эту версию правдоподобной
В свою очередь, начальник отдела государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте", доктор технических наук Андрей Шанявский назвал эту версию "полным бредом". +++++++++++++ Так то,стоящий эксперт самолёта не видевший,да если к нему ещё Эдичку Лимонова подсадить,то вполне сложится в пазл версия о поражении сверхэнергетическим оружием нашими врагами. ) То вполне,вполне ... претендуют...оба. ))
В Минобороны России опровергли сообщения СМИ о том, что причины катастрофы Ту-154, который упал в Черное море 25 декабря, установлены. Об этом сообщает ТАСС.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, публикация Life — «абсолютный бред и выдумка издания». В министерстве добавили, что комиссия по расследованию продолжает работу, и до ее завершения недопустимо и аморально пытаться «голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы».
Life традиционно все узнают первыми
CALIBR А вообще реально спутать эти рычаги? Судя по фото они даже по конструкции разные, неговоря уже про принцип воздействия
Калибр, я конечно не знаю, как там в самолете органы управления расположены, но все таки перепутать шасси с закрылками... ну это наверно совсем недалеким нужно быть? Не знаю. В авиации все равно как то проверяют наверно пилотов на профпригодность в плане головы?
Хотя сам на авто, наездившись во время уборки на "ведомственном" авто с механикой и за тем пересев на легковой с автоматом, однажды чисто по инерции влупил на ходу парковку думал трансмиссия треснет... Ну это так, к слову
До сих пор речевые самописцы на магнитофонной ленте. Что нельзя готовый цифровой диктофон поставить?
acdc
прыгни с 350 метров в воду, посмотрим, что останется от тебя