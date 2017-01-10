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Комментарии
проезжали с мажем на машине, тоже взгляд остановился на этой вывеске! Интересное название, охото посетить магазинчик!
отрицательно. видел, меня это внутренне возмутило. там (как и везде в городе) ходят дети
натка, и походу Вы там и работаете)
давно хочу сходить в подобный магазинчик, прикупиться, но не могу пересилить стыд...
гостья 10 января 2017 г. 17:02 давно хочу сходить в подобный магазинчик, прикупиться, но не могу пересилить стыд...
тогда купи на базаре деревянный член
гостья 10 января 2017 г. 17:02 А Пойдём вместе?
- гость - 10 января 2017 г. 17:00 отрицательно. видел, меня это внутренне возмутило. там (как и везде в городе) ходят дети ================ Думаете, дети что-то поймут? Само по себе название "штучки-дрючки" безобидно. Это уже взрослые додумывают, что там за "дрючки" такие, раз указано "+18".
гостья 10 января 2017 г. 17:02 давно хочу сходить в подобный магазинчик, прикупиться, но не могу пересилить стыд...
тогда купи на базаре деревянный член
ФУ-фу-фу, какая пошлость.
думаю вздрючат эти штучки т.к. реклама интима не должна быть доступна малолетним, а поскольку это улица, то ограничения нет.
С элитной недвижимости АМИК переключился на рекламу низкопробных заведений. А тем временем народ новости на Дроме выискивает
господи, ну обычное словосочетание, знакомое всем с детства, взрослым забавно, а ребятишки пропустят мимо ушей, ну разве что мамам придется извернуться, когда чадо попросит зайти в этот магазинчик. уж на пустом месте не надо такие страсти-мордасти разводить (о, кстати, еще словосочетание... ни у кого возникает ненужным ассоциаций.. тут же слово страсти присутствует))) короче, не надо доводить до маразма, его и так достаточно..)
А где новости про публичные слушания в Центральном районе. Где людей даже туда не пустили. Про новый полигон ТБО, который планирует загадить оставшуюся часть города и со временем потравить всех горожан собственными отходами через водозабор. Или это по заказу "водовозов" чтобы покупали и пили бутылированную воду. Ау АМИК. ИЛИ ТАБУ................ Еще чуть чуть и Барнаул займет 1 место среди грязных и не пригодных для жизни городов России с обнищавшим населением.
Да лишбы там сигареты не продавали не спрятанными и пиво после восьми
Думаете, дети что-то поймут? Само по себе название "штучки-дрючки" безобидно. Это уже взрослые додумывают, что там за "дрючки" такие, раз указано "+18" --- не поймут, так погуглят
Серж, ну чё ты?! Обычный анекдот же!!!))
штучки для дрючки
- гость - 10 января 2017 г. 17:35 Думаете, дети что-то поймут? Само по себе название "штучки-дрючки" безобидно. Это уже взрослые додумывают, что там за "дрючки" такие, раз указано "+18" --- не поймут, так погуглят =================== Тогда логичнее интернет запретить. А то дети кроме безобидных "штучек-дрючек" и порнушку могут нагуглить, и еще что.
Слово "нейминг" как-то коробит.
отрицательно. видел, меня это внутренне возмутило. там (как и везде в городе) ходят дети
А у Вас нет веселого родственника, который мату детей обучает?
блин лет 10 назад была идея открыть секс шоп с таким названием
А где новости про публичные слушания в Центральном районе. Где людей даже туда не пустили. Про новый полигон ТБО, который планирует загадить оставшуюся часть города и со временем потравить всех горожан собственными отходами через водозабор. Или это по заказу "водовозов" чтобы покупали и пили бутылированную воду. Ау АМИК. ИЛИ ТАБУ................ Еще чуть чуть и Барнаул займет 1 место среди грязных и не пригодных для жизни городов России с обнищавшим населением. Источник: © ИА "Амител"
Если отцы города решили, что свалке быть, то сделать уже ничего нельзя. В парке дк химиков начинали стройку под паспортом "детско-юношеский спортивный центр", плавно перетекший в "дофигаэтажный жилой дом".
"Дрюкен"- по-немецки означает "печатать", в украинском языке есть слово "друкарня", в изводе не русский изначающее "типография".... а всем, у кого нездоровые ассоциации, с переносом на детскую психику, срочно посетить сексопатолога.