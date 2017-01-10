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Сотрудники ГИБДД проведут в Барнауле профилактический рейд "Нетрезвый водитель" в ночь на 14 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ДПС будут дежурить в тех местах краевой столицы, где чаще всего случаются ДТП. Госавтоинспекция Барнаула напоминает автовладельцам, что пьяные водители часто превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое для выполнения маневра. По вине пьяных водителей часто происходят аварии.

Отметим, что 12 января ГИБДД также проведет в Барнауле рейд под названием "Детское кресло!". За перевозку детей не в специальных креслах водителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей.