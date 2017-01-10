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Сотрудники ГИБДД проведут в Барнауле профилактический рейд "Нетрезвый водитель" в ночь на 14 января, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники ДПС будут дежурить в тех местах краевой столицы, где чаще всего случаются ДТП. Госавтоинспекция Барнаула напоминает автовладельцам, что пьяные водители часто превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое для выполнения маневра. По вине пьяных водителей часто происходят аварии.
Отметим, что 12 января ГИБДД также проведет в Барнауле рейд под названием "Детское кресло!". За перевозку детей не в специальных креслах водителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей.
Комментарии
Ну вот. Предупредили. А так бы я обязательно напился и поехал кататься в Новый Старый Год.
как они будут проверять? водители по ночам спят
Старый год это основание для остановки и проверки водителя?!
Проверьте лучше кучи снега, закрывающие обзор на переходах.
ну значит бухану в пятницу и не буду на машине ездить до воскресенья
А самих сотрудников ГИБДД когда проверят? после очередного резонансного дтп?
"Старый год это основание для остановки и проверки водителя?!" - Мероприятие по выявлению (операция, правильно оформленная) - вот основание.