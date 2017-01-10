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Более 13,5 тысяч человек отдохнули на алтайском курорте Белокуриха на прошедших новогодних каникулах, сообщает официальный сайт администрации региона.

По данным ведомства, в этом году на январских праздниках число туристов увеличилось на полторы тысячи человек. Все санатории и отели были заполнены на 100%. Как и прежде, наибольшим спросом у туристов пользуются санатории "Белокуриха", "Алтай-Вест", "Сибирь", "Катунь" и "Россия".

Половина туристов приехала на курорт, чтобы кататься на горных лыжах и сноуборде. В прошлом году Белокуриху посетили около 230 тысяч человек.