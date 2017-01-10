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Следователи предъявили обвинение экс-милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову, которого подозревают в убийстве 47 женщин. Ранее он уже был осужден на пожизненный срок за убийство 22 женщин, пишет ТАСС.

Сейчас в СКР вновь расследуют дело против Попкова. Ранее он уже признался в 59 убийствах. Сам подозреваемый находится под стражей в СИЗО.

Как сообщалось ранее, суд приговорил Попкова к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух. По данным гособвинения, о совершенных убийствах он рассказывал своим сокамерникам.

Михаил Попков – бывший офицер МВД. Родился 7 марта 1964 года. Около 20 лет он отслужил в органах внутренних дел. Из полиции он уволился в 1998 году. После службы в полиции он начал работать в частном охранном предприятии. Задержали Попкова четыре года назад. Осенью 2013 года Попкову было предъявлено обвинение в 22 убийствах и двух покушениях на убийство.