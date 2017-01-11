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Прощание с "Родиной": что известно о старейшем кинотеатре Барнаула

, ИА "Амител"
Главные факты о кинотеатре, который будет закрыт уже 12 января

Старейший кинотеатр Барнаула — "Родина" — прекращает свою работу и уже с 12 января будет официально закрыт. Сеть "Киномир" официально подтвердила данные об этом на своем сайте. В кулуарах эту информацию обсуждали уже давно.

Еще в 2016 году стало известно, что "Родина" не приносит владельцам "Киномира" прибыль и они собираются его закрыть после проведения Года российского кино. Так и произошло уже к 12-му дню 2017 года. Оборудование кинотеатра будет храниться на складе. Что касается судьбы "Родины", то высока вероятность, что туда к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий, нынешнее здание которого будет передано православной общине.

Вспоминаем самые известные факты о кинотеатре "Родина", который доживает свои последние часы.

Кинотеатр был построен в 1941 году по типовому проекту московского архитектора Г. Френка. Он имел два зала на 300 мест, которые назывались "розовый" и "голубой". Строительство кинотеатра началось незадолго до начала Второй мировой войны. Но в июле 1941 строительство было приостановлено. Заморозили строительство ненадолго – уже осенью постройку завершили при активном участии молодежных бригад барнаульских предприятий.

Открытие нового кинотеатра приурочили к 24-й годовщине Октябрьской революции. Патриотические настроения горожан и партийного руководства повлияли на выбор названия нового кинотеатра, и ему дали имя "Родина". Расположение кинотеатра на главном проспекте города в его историческом центре изначально предопределило престижность похода в кино именно в этот кинотеатр.

В день открытия, 5 ноября 1941 года, в залах были показаны такие фильмы, как "Ленин в 1918 году" и "Волочаевские дни". В День Победы, 9 мая 1945 года, в кинотеатре "Родина" впервые на большом экране показали фильм Александра Роу "Кощей Бессмертный", снятый в годы Великой Отечественной войны в Алтайском крае.

Рядом с кинотеатром до 1950-х годов стоял памятник Иосифу Сталину. Когда война закончилась, "Родина" стала самым популярным кинотеатром в Барнауле. Здесь проходили все главные премьеры советского кино, а также встречи с артистами. В разные годы в "Родине" выступали Леонид Куравлев, Михаил Боярский. С ноября 1997 года при кинотеатре работал Центр российской кинематографии имени Ивана Пырьева, а в фойе выставлялись исторические киноэкспозиции, представляющие классику отечественного кинематографа.

Современная история кинотеатра началась в 2005 году, когда "Родину" передали в долгосрочную аренду сети "Киномир". Была проведена масштабная реконструкция под руководством архитектора Александра Деринга. Так были открыты два больших зала – "красный" и "синий" (132 места), а также малый на 32 места. "Родина" стала главным кинотеатром города, где показывали фестивальное кино. Например, ленты, участвовавшие в Каннском или Венецианском фестивалях, ретроспективы великих режиссеров и различные киноклубы.

Отметим, что ходить в "Родину" любили многие горожане, выделяя заведение среди прочих в связи с его удобным расположением, а также некой камерностью и уютностью кинозалов. Впрочем, одной любви некоторых горожан было недостаточно, чтобы сделать кинотеатр рентабельным.


 


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