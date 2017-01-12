25 января, в День студента, Алтайский государственный технический университет проводит межуниверситетский конкурс "Угощение от Татьяны". К участию приглашаются студентки и аспирантки вузов Алтайского края.

Для участия в конкурсе Татьяны принесут свои заранее приготовленные кулинарные творения. Мастерицы смогут представить свои кулинарные изыски: торты, блинчики с разными начинками, профитроли, рулеты, печенье и многое другое. Гости мероприятия смогут попробовать и оценить понравившиеся блюда. Кроме умения готовить жюри конкурса будет оценивать костюмы, которые девушки также должны подготовить, сервировку стола и то, как конкурсантки приглашают гостей отведать их выпечку, группы поддержки. Финальным этапом станет дефиле, оно пройдет в конце праздника.

Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня российского студенчества и посвящено 75-летию АлтГТУ. Активисты студенческого профкома Алтайского государственного технического университета подготовили информацию о житии святой Татианы (Татьяны), об истории праздника. Материалы раздадут всем желающим, кому интересно подробнее узнать об этом дне.

Записаться на конкурс необходимо до 20 января, отправив свою заявку по электронной почте 22profcom@gmail.com. Положение и условия конкурса можно прочитать на сайте http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/12345/