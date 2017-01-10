Фото: euroasianews.ru
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала слова американской актрисы Мэрил Стрип об избранном президенте США Дональде Трампе, пишет газета "Известия".
Напомним, что во время получения награды за заслуги в кинематографе актриса напомнила о выступлении Трампа, когда последний спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.
"Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, — это девиз уходящей команды", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
По словам официального представителя МИДа, актриса в своем выступлении использовала двойные стандарты.
Напомним, инаугурация Трампа назначена на 20 января. Выборы в Америке прошли 8 ноября прошлого года.
Комментарии
А почему Захарова не прокомментировала развод Питта и Джолли?
А почему Захарова не прокомментировала развод Питта и Джолли?
А они определились - они за Путина или за Обаму? Зато Маша русская Псаки куда симпотней обамачмовского варианта.
Зато Маша русская Псаки куда симпотней обамачмовского варианта.
Не сказал бы, по мне так один типаж.
Эх Паша вкус у вас дурной...
Любовь зла, понимаете ли