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Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала слова американской актрисы Мэрил Стрип об избранном президенте США Дональде Трампе, пишет газета "Известия".

Напомним, что во время получения награды за заслуги в кинематографе актриса напомнила о выступлении Трампа, когда последний спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

"Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, — это девиз уходящей команды", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

По словам официального представителя МИДа, актриса в своем выступлении использовала двойные стандарты.

Напомним, инаугурация Трампа назначена на 20 января. Выборы в Америке прошли 8 ноября прошлого года.