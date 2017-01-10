Фото: kommersant.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "затянувшейся деградацией" отношения Москвы и Вашингтона во время второго срока президентства Барака Обамы. Об этом пишет Gazeta.ru.
Такое заявление Песков сделал, отвечая на вопрос, как в России оценивают итоги президентства Обамы с точки зрения международных отношений и внешней политики. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что результаты президентства – это дело, прежде всего, США и туда не стоит вмешиваться.
"...Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной и затянувшей деградации наших двусторонних отношений", – подчеркнул он.
Также Песков выразил надежду на то, что отношения между США и Россией будут вновь позитивно выстраиваться.
Комментарии
Как Дима ПИСКОВ наступали вы с Володей 16 лет на одни и те же грабли в отношениях с США, так и наступаете! Ничему вас жизнь не учит. Ни на чужих, ни на своих ошибках ума никак не наберетесь...
Тож прокоментирую.Обезьяна ни чего хорошего для Мира ,и Мире в нём не сделал.Усыплять мартыху надо.И Миру-Мир.
Ну хоть что то прокомментировал. Аллилуйя деградация закончилась, можно новый праздник в России объявлять. Проводы Обамычмо на пенсию.
acdc зарегистрированный 10 января 2017 г. 20:09
Какие проблемы, получай визу в штаты, езжай да усыпляй