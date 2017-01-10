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Больше 86 тыс. человек посетили новогодние спектакли в Барнауле

, ИА "Амител"
Больше всего спектаклей прошло в Алтайском государственном театре кукол "Сказка"

Фото: altdrama.ru

Порядка 86 тысяч человек посетили новогодние спектакли в театрах Барнаула за прошедшие январские праздники. Всего в краевой столице прошло больше 240 спектаклей, сообщает официальный сайт администрации региона.

Примерно 27 тысяч зрителей посмотрели спектакли в  Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. Для детей там показали "Сказку о Новом Годе и настоящем богатыре", а для взрослых "А завтра был Новый год?", "Квадратура круга", "Два ангела, четыре человека", "Дорогие мои бандитки", "Эти свободные бабочки", "Барышня-крестьянка" и "Безымянная звезда". Артисты дали 49 спектаклей. На них побывало 27 тысяч зрителей.  

Около 25 тысяч человек пришли в Алтайский государственный театр музыкальной комедии на спектакли  "МороzKo", "Страна Дедоморозия" и  "Черевички, или Ночь перед Рождеством". Здесь прошло 52 спектакля.

Больше всего спектаклей дали артисты Алтайского государственного театра кукол "Сказка". Больше 11 тысяч человек посмотрели спектакли "Госпожа Метелица". Всего здесь сыграли 63 спектакля.

Около 11 тысяч зрителей посетили Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина. Другая часть зрителей побывала на представлениях Государственной филармонии Алтайского края и Алтайского государственного оркестра " Сибирь".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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