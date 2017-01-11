С 1 января 2017 года в России вступило в силу множество изменений и поправок. Есть приятные. Например, скидка при оплате госуслуг или увеличение детского пособия. А есть неизбежные. К ним относится и подорожание бензина в 2017 году. На сколько поднимется цена топлива, читайте в материале Amic.ru.
А нам говорили
Подорожание бензина предрекали еще в 2016 году. Точнее, предупреждали. Мол, топливо подорожает, это неизбежно. А 9 декабря прошлого года Госдума России рассмотрела в третьем чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
Буквально через три дня, 12 декабря, бюджетный комитет Совета Федерации одобрил этот законопроект. Зная параметры топливных акцизов, которые были заложены в бюджет, можно предположить, на сколько вырастет цена на бензин в 2017-м.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на топливо будет в пределах инфляции. Дворкович сделал такое предположение, комментируя возможный рост цен на фоне соглашения об ограничении добычи нефти.
Другие эксперты давали вполне конкретные прогнозы. Так, глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов предрекал плавный рост цен на топливо на 8-12%. Алекперов связывал подорожание с ростом акцизов на дизельное топливо и бензин.
По прогнозам Минфина, в 2017 году средняя стоимость литра бензина увеличится на 6,5-7%.
Некоторые аналитики считают, что рост цен на бензин может достигнуть 11%. Это будет означать, что литр топлива АИ-95 перевалит за 40 рублей.
Минимальный рост цен на бензин составит дополнительные 1,2 рубля за литр, заявил заместитель главы Минфина. Вот только верхний порог неизвестен.
Чего ждать
Прогнозы экспертов могут разниться только в цифрах, да и то несущественно. Но в одном они единогласны: цена вырастет. Повысились оптовые цены, следовательно, сбытовые сети также сделают наценку. А это, в свою очередь, отразится на розничном сегменте. Для того чтобы покупатели ощутили первую надбавку, понадобится примерно месяц.
По всем прогнозам, резкого повышения цен на бензин быть не должно.
Как менялась цена на бензин
Цены на бензин в России за литр:
Август 2014 года: АИ-92 – 31,43 рубля, АИ-95 – 34,39 рубля;
Август 2015 года: АИ-92 – 33,97 рубля, АИ-95 – 36,87 рубля;
Август 2016 года: АИ-92 – 35,11 рубля, АИ-95 – 38,19 рубля.
Комментарии
Август 2016 года: АИ-92 – 35,11
А в Алтайском крае значительно дешевле, где-то 33,80
«Нормально в стране живет 5 процентов населения, еще 15 процентов — это „предбанник“ среднего класса, а 80 процентов — это бедное и нищее население», — считает известный экономист Владислав Жуковский, констатируя рекордное с 1996 года по продолжительности падение всех экономических показателей в России. «10 процентов россиян контролируют 90 процентов собственности в стране, а 1 процент самых богатых контролирует 75 процентов активов. При этом 0,1 процента контролирует больше 60 процентов национального богатства. Поляризация общества у нас просто чудовищная...»
С 1-го января подняли акцизы на бензин, так, что называть виновными только монополистов, неправильно. Конечно и монополисты руки погрели, но в основном рост цен на бензин (а кроме того на алкоголь и табак) зависит от решения правительства.
Все кто против повышения цен на всё - экстремисты и враги.
И транспортный налог до сих пор не отменили. При этом акцизы на бензин все повышаются.
А разве только бензин подорожал? Подорожало всё, кроме зарплат и пенсий.
Повышение цен - это, действительно, беспредел, но не монополистов, а внутренней социально-экономической политики российского правительства.
Рост цен уже 25 лет и этот беспредел вечный с этими власть имущими.
цена на бензин в России никак не зависит от цены на нефть..Чем дешевле бензин для Российского бизнеса,то тем дешевле продукты для населения,и тем конкурентоспособная продукция,а Российская власть на корню убивает бизнес повышая цены на энергоносители.. Тогда возникает вопрос:на чью экономику работает власть в России?
Рост цен это хорошо, может через это народ задумается о будущем своих детей и внуков. Третий десяток пошел правления власти, а народу все хуже и хуже. Молодцы ребята, так держать.
Вся наша экономика замонополизирована до нельзя. Причем на всех уровнях.
Ога а монополисты не причем "и руки под пальто" а власть не срощено с капиталом, ога
да правительство нас имеет уже четверть века, мой ответ им - бросил курить, бухать и брать кредиты ))
если таких как я станет больше то они кредиты как в европе под минусовой процент давать начнут, вот тогда заживем ))
Чем выше цена на бензин,тем меньше всякой офисной перхоти на жоповозках! И на улицах свободнее будет,и воздух чище!
Бывший владелец ТАЗа 08:52 кредиты как в европе под минусовой процент давать начнут
Минусовой процент там откуда, как думаете? Потому что за вложенные средства евробанки вместо начисления теперь берут процент )
Фото какое то некорректное
Странный этот Путин. То-ли глупец, то-ли казачек засланный... Как можно поднимать экономику, снижая деловую активность? Шестнадцать лет поднимает-поднимает, а она все на коленях и на коленях...
An Vlad зарегистрированный 11 января 2017 г. 09:14 зато ты у нас умный самый. вот сидит в зажопинске колхозан Ондрюша, и всё на свете знает. и как экономику поднять, и про политику чешет. уникум,
Бывший владелец ТАЗа 11 января 2017 г. 08:52 да правительство нас имеет уже четверть века, мой ответ им - бросил курить, бухать и брать кредиты )) ------------------------- Мой ответ на повышение акцизов,в знак протеста готовлюсь к владению ТАЗом и тоже бросил пить, курить,а бензин мне особо и не понадобится, поскольку вместо поездок буду иметь половую близость с ТАЗом.
Умные люди посчитали (ссылки нет, пишу со слов) совокупную фискальную нагрузку на российскую экономику (налоги, акцизы, поборы, платоны и пр...) получилось 50%. Для сравнения: этот показатель в США при таком расчете составил 35%. Почувствуйте разницу
ондрейка, пруф по цифрам в студию
An Vlad зарегистрированный 11 января 2017 г. 09:37
Умные люди из фейсбука? )
Умные люди из фейсбука? ) ------------- Умные только в Росстате сидят. Чао инфузории.
гость Фото какое то некорректное чем фото не корректное? Заправочного пистолета не видел? Привык шлангом насасывать бенз)
Дави их Вова, еще сильней Дави!!! и Димка помогай.
An Vlad зарегистрированный 11 января 2017 г. 09:56 Вали, спирохета
все правильно делают на верху, надо побыстрей избавляться от населения страны, с 90х все никак не могут дожать народ России
В Москве сидят и думают, чтобы Вам такого еще сделать, ЧТОБЫ ВЫ ВСЕ ПО БЫСТРЕЕ ВСЕ СДОХЛИ!!!
ТВАРЬЕ
Как же вас ахеджакнуло (про последние комментарии).
Наступил год краха нефтяных иллюзий
Нефтяные цены, взлетевшие за последние дни минувшего года на фоне решения стран ОПЕК о сокращении добычи, снова устремились вниз. В понедельник, 9 января, на Лондонской бирже Brent в одночасье рухнула на 3% - до отметки в $55 за баррель. На следующий день заветный "бочонок" так и не смог отыграть утраченного, что может свидетельствовать о серьезности происходящего на рынке. А ведь еще совсем недавно эксперты наперебой строили радостные прогнозы, что договоренность о сокращении добычи, достигнутая между членами ОПЕК и другими ведущими нефтедобытчиками, включая Россию, позволит ликвидировать избыток нефти, образовавшийся на рынке в 2016 г., что неизбежно приведет к возобновлению роста стоимости барреля. До момента начала действия договоренностей (1 января 2017 г.) цены действительно росли на ожиданиях сокращения добычи. Более того, сокращение добычи странами ОПЕК и Россией действительно началось, что в последние годы увидеть можно не так уж и часто. Так, в декабре прошлого года общее число действующих буровых установок на Ближнем Востоке сократилось до 376 единиц, что стало новым минимумом с августа 2013 года. Причина же обвала, пришедшегося на начало наступившего года, достаточно проста: на практике стало ясно, что в то время, как одни производители героически сокращали собственное производство, другие откровенно пустились "во все тяжкие", с лихвой восполняя то, что удалось убрать с рынка ОПЕК и России. Как и предполагалось, всеобщим "нефтяным воздержанием" воспользовались Иран и Ирак. Первый преуспел в продаже нефти, добытой еще до отмены санкций и припасенной в заполненных до верха танкерах. О том, что эта нефть будет выброшена на рынок и будет способна в любой момент обвалить мировые цены, эксперты предупреждали задолго до отмены нефтяного эмбарго в отношении Ирана. Однако на радостях после заключения соглашения ОПЕК об этой маленькой детали все забыли. Между тем с октября прошлого года Иран вел активную торговлю припасенной нефтью со своими старыми контрагентами в
Между тем с октября прошлого года Иран вел активную торговлю припасенной нефтью со своими старыми контрагентами в лице Китая, Индии и Южной Кореи. Таким образом, с момента отмены санкций ему удалось продать более 13 млн баррелей запасенной нефти. И это, похоже, еще не вечер. На сегодняшний день в запасах у Тегерана остается около 16 млн баррелей, которые он готов продавать на рынке с хорошей скидкой. Пользуясь тем, что остальные игроки остаются скованными взятыми на себя обязательствами, занимаясь откровенным демпингом, Иран планомерно отбирает часть доли рынка у своего заклятого конкурента - Саудовской Аравии. Что касается Ирака, то его действия на рынке мало чем отличаются от нефтяного бизнеса ИГ ("Исламского государства", запрещенного в России), с той лишь разницей, что нефть отпускается в соответствии с контрактами. В декабре прошлого года этой стране удалось достичь максимальных за всю историю объемов продажи нефти. Учитывая, что новые огромные партии иракского черного золота уже законтрактованы на февраль, конца этой тотальной распродаже просто не видно. Все это сводит на нет практически все старания ОПЕК и примкнувших к ним стран.
В довершении ко всему следует сказать, что нынешняя вакханалия, которой мировой нефтяной рынок встретил наступивший 2017 г., не исчерпывается одними только действиями Ирана и Ирака. Куда больших проблем можно ждать от американских производителей сланцевой нефти, для которых достигнутый ценовой уровень в $55 - 57 за баррель является прекрасной стартовой позицией для начала новой экспансии и завоевания мирового рынка. Не отстал от Ирана и Ирак, поставивший в декабре прошлого года исторический рекорд по экспорту нефти. И судя по заключенным на февраль контрактам, Багдад не собирается прекращать устроенной им распродажи черного золота. Как отмечает стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе, Иран попросту пользуется тем, что ОПЕК и другие конкуренты скованы взятыми на себя обязательствами, и монотонно "отжимает" у Саудовской Аравии часть ее доли на рынке. В то время, когда саудиты заявляют, что добыча сокращена и поднимают цены на свои сорта нефти для Азии, Иран предлагает скидки, имея еще 16 млн баррелей накопленной нефти для увеличения экспорта. ЭТО ИНТЕРЕСНО Керри спалил сирийскую оппозицию В Штатах заговорили о новой холодной войне Так, по данным компании Baker Hughes, занимающейся контролем и отслеживанием активности на нефтегазовых скважинах во всем мире, число буровых на месторождениях в США возросло до 529 штук. Объемы добычи нефти растут десять недель подряд, и уже достигли максимального уровня с декабря 2015 года.
Самым последним ударом по нефтяной стабильности, с таким трудом достигнутой ОПЕК в конце прошлого года, является заявление Минэнерго США о том, что оно планируют продать из стратегических запасов нефти на сумму $375,4 миллиона. Вырученные в результате этой продажи деньги будут направлены на финансирование модернизации стратегических нефтехранилищ и трубопроводов. То есть, по сути, на обновление необходимой инфраструктуры, стимулирующей новую волну роста добычи. Таким образом, прогнозы о том, что пресловутая договоренность нефтедобытчиков о снижении добычи нефти, достигнутая в прошлом году, может оказаться совершенно бесполезной. Так как рынок начинает жить по совсем другим правилам с другими ведущими игроками и на других условиях. И для них дорогая нефть уже не является необходимым условием для процветания их бизнеса.
"- гость - Повышение цен - это, действительно, беспредел, но не монополистов, а внутренней социально-экономической политики российского правительства"
вообще то это свойство любой экономики основанной на принципе <деньги-товар-деньги> в отличии от <товар-деньги-товар>, в 91-ом сами такой путь выбрали, нет? А так "дышали", так "дышали".....
- гость - 11 января 2017 г. 12:24 да всё, ты всех победил своей копипастой) крах России со дня на день)
ЗЫ дурилка ты кардонная)