С 1 января 2017 года в России вступило в силу множество изменений и поправок. Есть приятные. Например, скидка при оплате госуслуг или увеличение детского пособия. А есть неизбежные. К ним относится и подорожание бензина в 2017 году. На сколько поднимется цена топлива, читайте в материале Amic.ru.

А нам говорили

Подорожание бензина предрекали еще в 2016 году. Точнее, предупреждали. Мол, топливо подорожает, это неизбежно. А 9 декабря прошлого года Госдума России рассмотрела в третьем чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Буквально через три дня, 12 декабря, бюджетный комитет Совета Федерации одобрил этот законопроект. Зная параметры топливных акцизов, которые были заложены в бюджет, можно предположить, на сколько вырастет цена на бензин в 2017-м.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на топливо будет в пределах инфляции. Дворкович сделал такое предположение, комментируя возможный рост цен на фоне соглашения об ограничении добычи нефти.

Другие эксперты давали вполне конкретные прогнозы. Так, глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов предрекал плавный рост цен на топливо на 8-12%. Алекперов связывал подорожание с ростом акцизов на дизельное топливо и бензин.

По прогнозам Минфина, в 2017 году средняя стоимость литра бензина увеличится на 6,5-7%.

Некоторые аналитики считают, что рост цен на бензин может достигнуть 11%. Это будет означать, что литр топлива АИ-95 перевалит за 40 рублей.

Минимальный рост цен на бензин составит дополнительные 1,2 рубля за литр, заявил заместитель главы Минфина. Вот только верхний порог неизвестен.

Чего ждать

Прогнозы экспертов могут разниться только в цифрах, да и то несущественно. Но в одном они единогласны: цена вырастет. Повысились оптовые цены, следовательно, сбытовые сети также сделают наценку. А это, в свою очередь, отразится на розничном сегменте. Для того чтобы покупатели ощутили первую надбавку, понадобится примерно месяц.

По всем прогнозам, резкого повышения цен на бензин быть не должно.

Как менялась цена на бензин

Цены на бензин в России за литр:

Август 2014 года: АИ-92 – 31,43 рубля, АИ-95 – 34,39 рубля;

Август 2015 года: АИ-92 – 33,97 рубля, АИ-95 – 36,87 рубля;

Август 2016 года: АИ-92 – 35,11 рубля, АИ-95 – 38,19 рубля.