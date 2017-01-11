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Как ты нам дорог: сколько будет стоить бензин в 2017 году?

, ИА "Амител"
Минимальный рост цен на бензин составит дополнительные 1,2 рубля за литр, заявил заместитель главы Минфина

С 1 января 2017 года в России вступило в силу множество изменений и поправок. Есть приятные. Например, скидка при оплате госуслуг или увеличение детского пособия. А есть неизбежные. К ним относится и подорожание бензина в 2017 году. На сколько поднимется цена топлива, читайте в материале Amic.ru.

А нам говорили

Подорожание бензина предрекали еще в 2016 году. Точнее, предупреждали. Мол, топливо подорожает, это неизбежно. А 9 декабря прошлого года Госдума России рассмотрела в третьем чтении законопроект "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Буквально через три дня, 12 декабря, бюджетный комитет Совета Федерации одобрил этот законопроект. Зная параметры топливных акцизов, которые были заложены в бюджет, можно предположить, на сколько вырастет цена на бензин в 2017-м.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на топливо будет в пределах инфляции. Дворкович сделал такое предположение, комментируя возможный рост цен на фоне соглашения об ограничении добычи нефти.

Другие эксперты давали вполне конкретные прогнозы. Так, глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов предрекал плавный рост цен на топливо на 8-12%. Алекперов связывал подорожание с ростом акцизов на дизельное топливо и бензин.

По прогнозам Минфина, в 2017 году средняя стоимость литра бензина увеличится на 6,5-7%.

Некоторые аналитики считают, что рост цен на бензин может достигнуть 11%. Это будет означать, что литр топлива АИ-95 перевалит за 40 рублей.

Минимальный рост цен на бензин составит дополнительные 1,2 рубля за литр, заявил заместитель главы Минфина. Вот только верхний порог неизвестен.

Чего ждать

Прогнозы экспертов могут разниться только в цифрах, да и то несущественно. Но в одном они единогласны: цена вырастет. Повысились оптовые цены, следовательно, сбытовые сети также сделают наценку. А это, в свою очередь, отразится на розничном сегменте. Для того чтобы покупатели ощутили первую надбавку, понадобится примерно месяц.

По всем прогнозам, резкого повышения цен на бензин быть не должно.

Как менялась цена на бензин

Цены на бензин в России за литр:

Август 2014 года: АИ-92 – 31,43 рубля, АИ-95 – 34,39 рубля;

Август 2015 года: АИ-92 – 33,97 рубля, АИ-95 – 36,87 рубля;

Август 2016 года: АИ-92 – 35,11 рубля, АИ-95 – 38,19 рубля.


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Комментарии

11.01.2017 07:58
- гость -

Август 2016 года: АИ-92 – 35,11

А в Алтайском крае значительно дешевле, где-то 33,80

0  0
11.01.2017 08:00
- гость -

«Нормально в стране живет 5 процентов населения, еще 15 процентов — это „предбанник“ среднего класса, а 80 процентов — это бедное и нищее население», — считает известный экономист Владислав Жуковский, констатируя рекордное с 1996 года по продолжительности падение всех экономических показателей в России. «10 процентов россиян контролируют 90 процентов собственности в стране, а 1 процент самых богатых контролирует 75 процентов активов. При этом 0,1 процента контролирует больше 60 процентов национального богатства. Поляризация общества у нас просто чудовищная...»

0  0
11.01.2017 08:01
- гость -

С 1-го января подняли акцизы на бензин, так, что называть виновными только монополистов, неправильно. Конечно и монополисты руки погрели, но в основном рост цен на бензин (а кроме того на алкоголь и табак) зависит от решения правительства.

0  0
11.01.2017 08:03
- гость -

Все кто против повышения цен на всё - экстремисты и враги.

0  0
11.01.2017 08:03
- гость -

И транспортный налог до сих пор не отменили. При этом акцизы на бензин все повышаются.

0  0
11.01.2017 08:04
- гость -

А разве только бензин подорожал? Подорожало всё, кроме зарплат и пенсий.

0  0
11.01.2017 08:05
- гость -

Повышение цен - это, действительно, беспредел, но не монополистов, а внутренней социально-экономической политики российского правительства.

0  0
11.01.2017 08:05
- гость -

Рост цен уже 25 лет и этот беспредел вечный с этими власть имущими.

0  0
11.01.2017 08:14
- гость -

цена на бензин в России никак не зависит от цены на нефть..Чем дешевле бензин для Российского бизнеса,то тем дешевле продукты для населения,и тем конкурентоспособная продукция,а Российская власть на корню убивает бизнес повышая цены на энергоносители.. Тогда возникает вопрос:на чью экономику работает власть в России?

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11.01.2017 08:18
- гость -

Рост цен это хорошо, может через это народ задумается о будущем своих детей и внуков. Третий десяток пошел правления власти, а народу все хуже и хуже. Молодцы ребята, так держать.

0  0
11.01.2017 08:43
- гость -

Вся наша экономика замонополизирована до нельзя. Причем на всех уровнях.

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