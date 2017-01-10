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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, 10 января, что глава Пентагона перепутал страну, когда высказывался о вкладе России в борьбу с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, ранее Картер в своем интервью заявил, что вклад России в борьбу США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является "нулевым".

На это высказывание глава Минобороны Шойгу отметил, что, во-первых, Картер перепутал страну. А, во-вторых, он посоветовал ему быть аккуратнее " в таких оценках".