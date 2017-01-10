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Домашний арест продлили для бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева до 15 мая, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, такое решение было принято из-за того, что Улюкаев может препятствовать следствию, а также уехать из страны. По делу Улюкаева еще запланированы допросы свидетелей.

Сам подсудимый просил более мягкую меру пресечения, например подписку о невыезде. Ранее СМИ писали, что домашний арест будет продлен до 15 апреля.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года. Его подозревают в получении крупной взятки.