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Температура воздуха в Алтайском крае местами поднимется до 0 градусов в среду, 11 января.

"В западных районах местами снег, метель, утром при прояснении туман, изморозь, на дорогах гололедица", – отмечают в региональном Гидрометцентре. Температура днем -5…-10 градусов, по югу местами 0…-5 градусов.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду, с усилением по югу до 18 метров в секунду.

В Барнауле в дневное время без осадков, на дорогах гололедица. Температура в краевой столице -7…-9 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.