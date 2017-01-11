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До свидания, сказка: на площади Сахарова начали демонтажные работы. Фото

, ИА "Амител"
Ледовые фигуры будут разбирать в последнюю очередь, так как на новогоднюю площадку еще активно идут барнаульцы с детьми

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Работы по демонтажу начали на площади Сахарова, где была организована центральная новогодняя площадка Барнаула.

Накануне специалисты осуществили разборку аттракционов. Впереди еще большой фронт работ.

В мэрии краевой столицы порталу Amic.ru сообщили, что сроки открытия проезда по площади Сахарова, вероятно, перенесутся с 12 января на более позднее время, так как народ еще активно идет гулять к снежному городку.

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По этой же причине в последнюю очередь здесь начнут  разбирать ледовые фигуры.

Напомним, что главная елка Барнаула официально была открыта 30 декабря. Проезд по проспекту Социалистическому на отрезке от улицы Молодежной до улицы Димитрова был перекрыт 5 декабря.


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