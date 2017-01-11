Фото: avito.ru
Цена на барнаульский гипермаркет "Прораб", который собственники выставили на продажу в прошлом году почти за полмиллиарда рублей, опустилась до 160 миллионов.
Это следует из объявления на сайте Avito.ru, в котором говорится, что здание площадью 26 743 квадратных метра теперь продается за эту сумму.
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Напомним, о продаже гипермаркета и земельного участка по адресу проспект Космонавтов, 8\2 стало известно летом 2016 года. Изначально на данный комплекс недвижимости была выставлена цена в размере 495 миллионов рублей.
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Затем стоимость снижалась до 300 миллионов рублей, позже – до 190 и 185 миллионов рублей.
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Комментарии
гы, Амику уже квартиры и частные дома не интересны, второй день целые здания описывают)))
по теме вопрос: вот там 12 500 кв м - это торговые площади, 1 000 кв м - складские площади и 700 кв м - офисы. а всего 26 734 кв м, что на остальной площади, равной торговым площадям, располагается-то?
11.01.2017 07:15 финт
крыша и колидоры)))
Поясните филологу, почему на Прорабе крыша не заваливается от снеговой нагрузки?
потому что там не из проржавевших металлоконструкций строили.
Потому что это бывший корпус моторного завода. Естественно, что буквами на крыше его не паламать.
Здание с железобетонными колоннами и плитами перекрытия, рас читанное на работу внутри тяжелого металлобрабатывающего оборудования от которого возможны дополнительные нагрузки в виде вибраций. За время его эксплуатации бетон набрал 100% возможную прочность. Да и строили его во времена когда при расчетах ни кто и не думао и не предполагал возможность очистки крыши такой площади лопатами, всегда бралось в расчет, что то что ветром не сдует, то само весной растает.
а этм куда уехал ?
может ашану лучше сюда переехать?
Мож, Икеа его купит?
формула м2 тоже думаю скоро сдуется.... после леруа, там народу то нет!!!
зачем вам икея в колхозе? других магазинов мало?
08:16, здание выдерживает прямое попадание 5-тонной бомбы
"... после леруа, там народу то нет!!!..." смешно читать женщин-экспертов, видящих в леруа панацею. ховнокитай ваше леруа. Единственное, что в них хорошего - они без вопросов забирают свое ховно обратно. Чем больше выбора - тем лучше нам.
А так-то при современном спросе на жилье, темпах строительства и т.п. скоро все позагибаются торговцы стройматериалами. Действительно только леруа и выживет, за счет масштабности. Ну мож там аксиома еще
вы больны??? женщина-эксперт, приедь в магазин да посмотри где народу больше!!!! да и товары в твоем формула м2 и прорабе ни чуть не лучше, а в формуле еще и похуже... постоянно плитка то брак, то нет таких объемов то еще чего!!! весь товар такой же китай.. где уж там что увидел!!! а ваша аксиома это формула м2 если что!!!
не ходите в леруа
ваша аксиома это формула м2 если что!
Уж на что лорка с булыгино и то это знает.
Мне маленькие магазы типо рамакса больше нравятся. Только в нем нашли запчасти на старый плинтус недавно.
ПХЗ, не зарубайся с Хлоркой. она же мега-ыксперд по всем вопросам. жирная затычка в каждой бочке.
Лор, у нас в городе народу больше всего в узбечках обедает (наверное), но это не значит что там лучше, чище и полезней
еще раз говорю в формуле м2 такой же товар как и в леруа.. но если ты готов платить за тоже и больше ради бога, кто против то, только люди тоже не идиоты и видно где кто что покупает!!! хотя в формуле обои за 29 рублей прекрасно подошли для дачи!! ))))
А про Знак прогноз дайте. А то ни слова, как будто и нет его в городе.
знак удобен тем что продает поштучно, думаю многие туда и ездят, если нужен 2 кв.м. утеплителя , то не надо покупать весь рулон!
ларисо , не смеши , а леруа действительно склад дерьма
там можно набрать на ремонт садового домика. например нужный ламинат покупали только в м2 многое брали в знаке только там есть нормальные материалы. вообще если что-то найти хорошее надо весь город объездить. кстати в прораб возвращали обои, они облезли при нанесении клея. купили в знаке. чему очень рада я
larisa2011
леруа сейчас ценник поднимет , как они делают везде. и все приплыли тапочки к дивану
Лорка наверное обои меняет так же часто как аватарки)))
обезъяна 11 января 2017 г. 10:17 в знаке да... чисто отделочные материалы, там покачественней будут, но фот формула м2, я каждый раз плевалась, обои там г, плитка мотались по базам искали, потому как то тут 3 кв.м то там, а эти бардюрчики там, ладно, привезли, открыли в двух коробках нижние плитки с отломленными уголками, двери китай там продают, ламинат тоже обычный, искуственный камень купили заплатили в формуле м 2 в 2 раза ровно больше, поехали в прораб там такой же в 2 раза ровно меньше... так что не надо ля ля... единственное где можно купить более менее качественное это в знаке, а остальное все тоже, только кто-то хапает, кто-то реальную цену ставит!!!
А еще в леруа всю прошлую весну и лето ни кранов ни фитингов небыло, не мог никак систему полива сконструировать на даче.
ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 11 января 2017 г. 10:18 тебе что мои аватарки то?)))
ви вот не ври а, я лично фитинги 3 раза в леруа покупала... просто смотреть лучше надо!!!
Про арсинал и арсидом молчок как всегда у проплаченных местных тролей.
чего не надо ляля?))) я не знаю что ты там покупала я плитку с бордюрами не беру моветон это)) еще раз тебе говорю, что леруа заходит на рынок, демпенгует цены своим дерьмом а потом поднимает, кода конкуренты уже прикрылись
Маленькие валялись а мне большие нужны были, пустые отсеки стояли.
ви 11 января 2017 г. 10:22
во!! точно) летом была проблема
еще раз тебе говорю, что леруа заходит на рынок, демпенгует цены своим дерьмом а потом поднимает, кода конкуренты уже прикрылись
И чо терь? Брать подороже в других магазах лишь бы они не закрылись?
плитку с бордюрами не беру моветон это))
О как, я только к этому пришол а уже моветон. До этого я советскую клеил из старых запасов, квадратную 20 на 20.
большие ты там систему полива и водоочистки на все садоводство чтоль делал???? госпади страшно представить что там прокладывал!!! какие маленькие для сада 15-30 были точно!!! 50 тоже!!!
ни кранов ни фитингов --- ни гвоздя ни жезла)
на выхах по мелочи подделывал по дому кое что. брал в формуле баллон жидких гвоздей и герметика. на кой бы из центра в мурло ваше переть?
Мне достался нахаляыу шланг пластмассовый на 32, из него основные магистрали и проложил. Под него не было фитингов типа таких http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/11738713/
что в леруа, что в м2(аксиоме) надо смотреть товар. Что то дешевле в одном магазе, что то в другом. Пластиковая вентиляция в том году была дешевле в аксиоме, фитинги черные из ПП тоже в аксиоме дешевле. Некоторые вещи наоборот.
Только не совсем удобно ездить из магаза в магаз и брать эти мелочи, т.к. выгода м.б. минимальна и больше на бенз потратишь и времени угробишь
Только не совсем удобно ездить из магаза в магаз и брать эти мелочи, т.к. выгода м.б. минимальна и больше на бенз потратишь и времени угробишь
сначала гугли на сайтах))
ви 11 января 2017 г. 10:28
ну почему брать подороже? )) не полениться поискать по сайтам . есть места и подешевле леруи
- гость - 11 января 2017 г. 10:36
на выхах по мелочи подделывал по дому кое что. брал в формуле баллон жидких гвоздей и герметика. на кой бы из центра в мурло ваше переть?
+++++++++
самая дешевая сантехника и качественая это в бако!!!! ну мне кажется...
А на какой фиг ты из центра тащился в м2? Там же Арсенал есть?
11.01.2017 11:26 - гость -
а нафига мне в арсенал переть если до формулы ближе и есть их карта на 12%
Был анадысь в прорабе кстати, предбанник пашет где мебелью торгуют, а дальше все фанерой забито и свет не горит. Грустно, столько км там нахожено.
Вложил 21 лям в коммерческую недвигу в Моське и не жалею,чистый выхлоп-190 тыров в месяц!
larisa2011 зарегистрированный 11 января 2017 г. 10:24 ви вот не ври а, я лично фитинги 3 раза в леруа покупала... просто смотреть лучше надо!!!
Хлорко, а ты точно не мужыг?
На вкус и цвет товарищей нет (цене, качеству, ассортименту, расположению…) Кстати не стоит забывать что есть еще и «Альтерра», «Гратис», «ХозМастер», «Гвоздилка»…
- гость - 11 января 2017 г. 11:35 Ну так значит тебе и до центра 20 мин на маршрутке ехать.
11.01.2017 12:35 - гость -
что за глупость? сейчас по 2 гису прикинул грубо. от дома до формулы (на павловском тракте) 2,6 км. до арсенала на павловском на 0,5 км дальше. до арсенала на ленинском (около дома быта) 3 км. до формулы на красноармейском вообще 1,8 км (но мне она не нравится... места мало) и не забудь у меня есть дисконт
евпат нет!!! просто все лето считай одна на даче пахала...(((( вот и каталась до леруа за всякой ...
до арсенала на павловском на 0,5 км дальше. --- Какой такой арсенал на Павловском? Речь же про Центр шла? Арсенал на Ленинском!
11.01.2017 13:44 - гость -
погугли и обрящешь) да и на ленинском арсенал не в центре)) за новым рынком жизни нет! ) p.s. в центре я живу) и за мелочевкой я еду в ближайший магазин
Народ, а в простой хозмаг или стройматериалы сходить не пробовали? Думаю вы приятно удивитесь.