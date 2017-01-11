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Новости

Гипермаркет "Прораб" в Барнауле подешевел до 160 млн рублей. Фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Изначально собственники хотели продать здание за 495 млн рублей

Фото: avito.ru

Цена на барнаульский гипермаркет "Прораб", который собственники выставили на продажу в прошлом году почти за полмиллиарда рублей, опустилась до 160 миллионов.

Это следует из объявления на сайте Avito.ru, в котором говорится, что здание площадью 26 743 квадратных метра теперь продается за эту сумму.

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Напомним, о продаже гипермаркета и земельного участка по адресу проспект Космонавтов, 8\2 стало известно летом 2016 года. Изначально на данный комплекс недвижимости была выставлена цена в размере 495 миллионов рублей.

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Затем стоимость снижалась до 300 миллионов рублей, позже – до 190 и 185 миллионов рублей.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.01.2017 07:15
финт

гы, Амику уже квартиры и частные дома не интересны, второй день целые здания описывают)))

по теме вопрос: вот там 12 500 кв м - это торговые площади, 1 000 кв м - складские площади и 700 кв м - офисы. а всего 26 734 кв м, что на остальной площади, равной торговым площадям, располагается-то?

0  0
11.01.2017 07:22
- гость -

11.01.2017 07:15 финт

крыша и колидоры)))

0  0
11.01.2017 07:24
227

Поясните филологу, почему на Прорабе крыша не заваливается от снеговой нагрузки?

0  0
11.01.2017 07:27
финт

потому что там не из проржавевших металлоконструкций строили.

0  0
11.01.2017 07:33
- гость -

Потому что это бывший корпус моторного завода. Естественно, что буквами на крыше его не паламать.

0  0
11.01.2017 08:16
- гость -

Здание с железобетонными колоннами и плитами перекрытия, рас читанное на работу внутри тяжелого металлобрабатывающего оборудования от которого возможны дополнительные нагрузки в виде вибраций. За время его эксплуатации бетон набрал 100% возможную прочность. Да и строили его во времена когда при расчетах ни кто и не думао и не предполагал возможность очистки крыши такой площади лопатами, всегда бралось в расчет, что то что ветром не сдует, то само весной растает.

0  0
11.01.2017 08:20
NiGHT

а этм куда уехал ?

0  0
11.01.2017 08:57
- гость -

может ашану лучше сюда переехать?

0  0
11.01.2017 09:09
Злая гостья

Мож, Икеа его купит?

0  0
11.01.2017 09:14
larisa2011

формула м2 тоже думаю скоро сдуется.... после леруа, там народу то нет!!!

0  0
11.01.2017 09:15
- гость -

зачем вам икея в колхозе? других магазинов мало?

0  0
11.01.2017 09:33
- гость -

08:16, здание выдерживает прямое попадание 5-тонной бомбы

0  0
11.01.2017 09:39
ПлохойХорошийЗлой

"... после леруа, там народу то нет!!!..." смешно читать женщин-экспертов, видящих в леруа панацею. ховнокитай ваше леруа. Единственное, что в них хорошего - они без вопросов забирают свое ховно обратно. Чем больше выбора - тем лучше нам.

А так-то при современном спросе на жилье, темпах строительства и т.п. скоро все позагибаются торговцы стройматериалами. Действительно только леруа и выживет, за счет масштабности. Ну мож там аксиома еще

0  0
11.01.2017 09:45
larisa2011

вы больны??? женщина-эксперт, приедь в магазин да посмотри где народу больше!!!! да и товары в твоем формула м2 и прорабе ни чуть не лучше, а в формуле еще и похуже... постоянно плитка то брак, то нет таких объемов то еще чего!!! весь товар такой же китай.. где уж там что увидел!!! а ваша аксиома это формула м2 если что!!!

0  0
11.01.2017 09:46
- гость -

не ходите в леруа

0  0
11.01.2017 09:47
ви

ваша аксиома это формула м2 если что!

Уж на что лорка с булыгино и то это знает.

0  0
11.01.2017 09:49
ви

Мне маленькие магазы типо рамакса больше нравятся. Только в нем нашли запчасти на старый плинтус недавно.

0  0
11.01.2017 09:49
- гость -

ПХЗ, не зарубайся с Хлоркой. она же мега-ыксперд по всем вопросам. жирная затычка в каждой бочке.

0  0
11.01.2017 09:50
ПлохойХорошийЗлой

Лор, у нас в городе народу больше всего в узбечках обедает (наверное), но это не значит что там лучше, чище и полезней

0  0
11.01.2017 09:58
larisa2011

еще раз говорю в формуле м2 такой же товар как и в леруа.. но если ты готов платить за тоже и больше ради бога, кто против то, только люди тоже не идиоты и видно где кто что покупает!!! хотя в формуле обои за 29 рублей прекрасно подошли для дачи!! ))))

0  0
11.01.2017 10:01
- гость -

А про Знак прогноз дайте. А то ни слова, как будто и нет его в городе.

0  0
11.01.2017 10:04
larisa2011

знак удобен тем что продает поштучно, думаю многие туда и ездят, если нужен 2 кв.м. утеплителя , то не надо покупать весь рулон!

0  0
11.01.2017 10:17
обезъяна

ларисо , не смеши , а леруа действительно склад дерьма

там можно набрать на ремонт садового домика. например нужный ламинат покупали только в м2 многое брали в знаке только там есть нормальные материалы. вообще если что-то найти хорошее надо весь город объездить. кстати в прораб возвращали обои, они облезли при нанесении клея. купили в знаке. чему очень рада я

0  0
11.01.2017 10:18
- гость -

larisa2011

леруа сейчас ценник поднимет , как они делают везде. и все приплыли тапочки к дивану

0  0
11.01.2017 10:18
ПлохойХорошийЗлой

Лорка наверное обои меняет так же часто как аватарки)))

0  0
11.01.2017 10:22
larisa2011

обезъяна 11 января 2017 г. 10:17 в знаке да... чисто отделочные материалы, там покачественней будут, но фот формула м2, я каждый раз плевалась, обои там г, плитка мотались по базам искали, потому как то тут 3 кв.м то там, а эти бардюрчики там, ладно, привезли, открыли в двух коробках нижние плитки с отломленными уголками, двери китай там продают, ламинат тоже обычный, искуственный камень купили заплатили в формуле м 2 в 2 раза ровно больше, поехали в прораб там такой же в 2 раза ровно меньше... так что не надо ля ля... единственное где можно купить более менее качественное это в знаке, а остальное все тоже, только кто-то хапает, кто-то реальную цену ставит!!!

0  0
11.01.2017 10:22
ви

А еще в леруа всю прошлую весну и лето ни кранов ни фитингов небыло, не мог никак систему полива сконструировать на даче.

0  0
11.01.2017 10:23
larisa2011

ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 11 января 2017 г. 10:18 тебе что мои аватарки то?)))

0  0
11.01.2017 10:24
larisa2011

ви вот не ври а, я лично фитинги 3 раза в леруа покупала... просто смотреть лучше надо!!!

0  0
11.01.2017 10:24
ви

Про арсинал и арсидом молчок как всегда у проплаченных местных тролей.

0  0
11.01.2017 10:24
- гость -

чего не надо ляля?))) я не знаю что ты там покупала я плитку с бордюрами не беру моветон это)) еще раз тебе говорю, что леруа заходит на рынок, демпенгует цены своим дерьмом а потом поднимает, кода конкуренты уже прикрылись

0  0
11.01.2017 10:25
Ви

Маленькие валялись а мне большие нужны были, пустые отсеки стояли.

0  0
11.01.2017 10:26
обезъяна

ви 11 января 2017 г. 10:22

во!! точно) летом была проблема

0  0
11.01.2017 10:28
ви

еще раз тебе говорю, что леруа заходит на рынок, демпенгует цены своим дерьмом а потом поднимает, кода конкуренты уже прикрылись

И чо терь? Брать подороже в других магазах лишь бы они не закрылись?

плитку с бордюрами не беру моветон это))

О как, я только к этому пришол а уже моветон. До этого я советскую клеил из старых запасов, квадратную 20 на 20.

0  0
11.01.2017 10:30
larisa2011

большие ты там систему полива и водоочистки на все садоводство чтоль делал???? госпади страшно представить что там прокладывал!!! какие маленькие для сада 15-30 были точно!!! 50 тоже!!!

0  0
11.01.2017 10:34
- гость -

ни кранов ни фитингов --- ни гвоздя ни жезла)

0  0
11.01.2017 10:36
- гость -

на выхах по мелочи подделывал по дому кое что. брал в формуле баллон жидких гвоздей и герметика. на кой бы из центра в мурло ваше переть?

0  0
11.01.2017 10:46
ви

Мне достался нахаляыу шланг пластмассовый на 32, из него основные магистрали и проложил. Под него не было фитингов типа таких http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/11738713/

0  0
11.01.2017 10:52
гео

что в леруа, что в м2(аксиоме) надо смотреть товар. Что то дешевле в одном магазе, что то в другом. Пластиковая вентиляция в том году была дешевле в аксиоме, фитинги черные из ПП тоже в аксиоме дешевле. Некоторые вещи наоборот.

Только не совсем удобно ездить из магаза в магаз и брать эти мелочи, т.к. выгода м.б. минимальна и больше на бенз потратишь и времени угробишь

0  0
11.01.2017 10:53
- гость -

Только не совсем удобно ездить из магаза в магаз и брать эти мелочи, т.к. выгода м.б. минимальна и больше на бенз потратишь и времени угробишь

сначала гугли на сайтах))

0  0
11.01.2017 11:09
обезъяна

ви 11 января 2017 г. 10:28

ну почему брать подороже? )) не полениться поискать по сайтам . есть места и подешевле леруи

0  0
11.01.2017 11:09
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 10:36

на выхах по мелочи подделывал по дому кое что. брал в формуле баллон жидких гвоздей и герметика. на кой бы из центра в мурло ваше переть?

+++++++++

0  0
11.01.2017 11:17
larisa2011

самая дешевая сантехника и качественая это в бако!!!! ну мне кажется...

0  0
11.01.2017 11:26
- гость -

А на какой фиг ты из центра тащился в м2? Там же Арсенал есть?

0  0
11.01.2017 11:35
- гость -

11.01.2017 11:26 - гость -

а нафига мне в арсенал переть если до формулы ближе и есть их карта на 12%

0  0
11.01.2017 11:50
ви

Был анадысь в прорабе кстати, предбанник пашет где мебелью торгуют, а дальше все фанерой забито и свет не горит. Грустно, столько км там нахожено.

0  0
11.01.2017 11:54
Ru.бaнoк

Вложил 21 лям в коммерческую недвигу в Моське и не жалею,чистый выхлоп-190 тыров в месяц!

0  0
11.01.2017 12:26
ек

larisa2011 зарегистрированный 11 января 2017 г. 10:24 ви вот не ври а, я лично фитинги 3 раза в леруа покупала... просто смотреть лучше надо!!!

Хлорко, а ты точно не мужыг?

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11.01.2017 12:27
зам.прораба

На вкус и цвет товарищей нет (цене, качеству, ассортименту, расположению…) Кстати не стоит забывать что есть еще и «Альтерра», «Гратис», «ХозМастер», «Гвоздилка»…

0  0
11.01.2017 12:35
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 11:35 Ну так значит тебе и до центра 20 мин на маршрутке ехать.

0  0
11.01.2017 12:44
- гость -

11.01.2017 12:35 - гость -

что за глупость? сейчас по 2 гису прикинул грубо. от дома до формулы (на павловском тракте) 2,6 км. до арсенала на павловском на 0,5 км дальше. до арсенала на ленинском (около дома быта) 3 км. до формулы на красноармейском вообще 1,8 км (но мне она не нравится... места мало) и не забудь у меня есть дисконт

0  0
11.01.2017 12:59
larisa2011

евпат нет!!! просто все лето считай одна на даче пахала...(((( вот и каталась до леруа за всякой ...

0  0
11.01.2017 13:44
- гость -

до арсенала на павловском на 0,5 км дальше. --- Какой такой арсенал на Павловском? Речь же про Центр шла? Арсенал на Ленинском!

0  0
11.01.2017 14:00
- гость -

11.01.2017 13:44 - гость -

погугли и обрящешь) да и на ленинском арсенал не в центре)) за новым рынком жизни нет! ) p.s. в центре я живу) и за мелочевкой я еду в ближайший магазин

0  0
11.01.2017 17:12
- гость -

Народ, а в простой хозмаг или стройматериалы сходить не пробовали? Думаю вы приятно удивитесь.

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