Фото: avito.ru

Цена на барнаульский гипермаркет "Прораб", который собственники выставили на продажу в прошлом году почти за полмиллиарда рублей, опустилась до 160 миллионов.

Это следует из объявления на сайте Avito.ru, в котором говорится, что здание площадью 26 743 квадратных метра теперь продается за эту сумму.

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Напомним, о продаже гипермаркета и земельного участка по адресу проспект Космонавтов, 8\2 стало известно летом 2016 года. Изначально на данный комплекс недвижимости была выставлена цена в размере 495 миллионов рублей.

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Затем стоимость снижалась до 300 миллионов рублей, позже – до 190 и 185 миллионов рублей.

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