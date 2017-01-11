Фото: avito.ru
Цена на барнаульский гипермаркет "Прораб", который собственники выставили на продажу в прошлом году почти за полмиллиарда рублей, опустилась до 160 миллионов.
Это следует из объявления на сайте Avito.ru, в котором говорится, что здание площадью 26 743 квадратных метра теперь продается за эту сумму.
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Напомним, о продаже гипермаркета и земельного участка по адресу проспект Космонавтов, 8\2 стало известно летом 2016 года. Изначально на данный комплекс недвижимости была выставлена цена в размере 495 миллионов рублей.
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Затем стоимость снижалась до 300 миллионов рублей, позже – до 190 и 185 миллионов рублей.
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Комментарии
гы, Амику уже квартиры и частные дома не интересны, второй день целые здания описывают)))
по теме вопрос: вот там 12 500 кв м - это торговые площади, 1 000 кв м - складские площади и 700 кв м - офисы. а всего 26 734 кв м, что на остальной площади, равной торговым площадям, располагается-то?
11.01.2017 07:15 финт
крыша и колидоры)))
Поясните филологу, почему на Прорабе крыша не заваливается от снеговой нагрузки?
потому что там не из проржавевших металлоконструкций строили.
Потому что это бывший корпус моторного завода. Естественно, что буквами на крыше его не паламать.
Здание с железобетонными колоннами и плитами перекрытия, рас читанное на работу внутри тяжелого металлобрабатывающего оборудования от которого возможны дополнительные нагрузки в виде вибраций. За время его эксплуатации бетон набрал 100% возможную прочность. Да и строили его во времена когда при расчетах ни кто и не думао и не предполагал возможность очистки крыши такой площади лопатами, всегда бралось в расчет, что то что ветром не сдует, то само весной растает.
а этм куда уехал ?