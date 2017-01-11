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Гипермаркет "Прораб" в Барнауле подешевел до 160 млн рублей. Фото

, ИА "Амител"
Изначально собственники хотели продать здание за 495 млн рублей

Фото: avito.ru

Цена на барнаульский гипермаркет "Прораб", который собственники выставили на продажу в прошлом году почти за полмиллиарда рублей, опустилась до 160 миллионов.

Это следует из объявления на сайте Avito.ru, в котором говорится, что здание площадью 26 743 квадратных метра теперь продается за эту сумму.

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Напомним, о продаже гипермаркета и земельного участка по адресу проспект Космонавтов, 8\2 стало известно летом 2016 года. Изначально на данный комплекс недвижимости была выставлена цена в размере 495 миллионов рублей.

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Затем стоимость снижалась до 300 миллионов рублей, позже – до 190 и 185 миллионов рублей.

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Комментарии

11.01.2017 07:15
финт

гы, Амику уже квартиры и частные дома не интересны, второй день целые здания описывают)))

по теме вопрос: вот там 12 500 кв м - это торговые площади, 1 000 кв м - складские площади и 700 кв м - офисы. а всего 26 734 кв м, что на остальной площади, равной торговым площадям, располагается-то?

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11.01.2017 07:22
- гость -

11.01.2017 07:15 финт

крыша и колидоры)))

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11.01.2017 07:24
227

Поясните филологу, почему на Прорабе крыша не заваливается от снеговой нагрузки?

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11.01.2017 07:27
финт

потому что там не из проржавевших металлоконструкций строили.

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11.01.2017 07:33
- гость -

Потому что это бывший корпус моторного завода. Естественно, что буквами на крыше его не паламать.

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11.01.2017 08:16
- гость -

Здание с железобетонными колоннами и плитами перекрытия, рас читанное на работу внутри тяжелого металлобрабатывающего оборудования от которого возможны дополнительные нагрузки в виде вибраций. За время его эксплуатации бетон набрал 100% возможную прочность. Да и строили его во времена когда при расчетах ни кто и не думао и не предполагал возможность очистки крыши такой площади лопатами, всегда бралось в расчет, что то что ветром не сдует, то само весной растает.

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11.01.2017 08:20
NiGHT

а этм куда уехал ?

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