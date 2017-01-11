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Новые страшные картинки, сообщающие о болезнях, появятся на пачках сигарет Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с 17 марта 2017 года. Об этом пишет ТАСС.
На пачках, как и прежде, будут изображены те заболевания, которые может вызвать курение. Например, последствия таких болезней, как пародонтоз, гангрена и рак.
Картинки будут напечатаны с двух сторон с использованием грязно-коричневого цвета. Теперь на пачки запретили наносить картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном, например, о ягодах или фруктах.
Теперь курильщик не сможет посмотреть содержание смолы и никотина. Это сделано для того, чтобы люди не думали, что чем меньше вредных веществ, тем безопаснее сигареты.
Комментарии
в магазине: - Дайте пачку сигарет. Продавец подаёт, мужик смотрит на пачку а там страшная картинка "импотенция", - Поменяйте на "Рак лёгких".......
бред
а по закону о защите прав потребителей разве не положено сообщать о составе продукта на упаковке?
Амик! Подтвердите или опровергните тот факт, что в Барнауле умерло 13 деток, которые отравились мандаринами. В интернете ходит аудиообращение к народу от женщины, которая призывает не брать Китайские мандарины.
http://gazeta-rvs.ru/news/anonimy-pugayut-yadovitymi-mandarinami
- гость - 11 января 2017 г. 09:16 Состав табака несколько не то-же самое, что и продукты его горения. Смолы и никотин на табачной пачке ближе к белкам и углеводам на продуктах.
Вопрос не в тему, но задать хочется. Канал Матч ТВ стал показывать только какие то единоборства сутками непонятные фильмы или английскую лигу. Губерниев начал на канале Россия 24. комментировать. Уже перебор Галкиных, Авериных и прочих давай поженимся. Верните спортивный канал
Не курю.
правда или ложь? 11 января 2017 г. 09:17
Дураков в стране много. Они всему верят.
гость 11 января 2017 г. 09:48
То ж не по теме напишу. У меня бумага туалетная закоечилась. Где купить подешевле?
Канал Матч ТВ стал показывать только какие то единоборства сутками непонятные фильмы или английскую лигу.
То ж негодую. Могли б вместо махача показывать игры испании, италии
самая страшная картинка на пачке сигарет это ценник