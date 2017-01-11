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Новые страшные картинки, сообщающие о болезнях, появятся на пачках сигарет Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с 17 марта 2017 года. Об этом пишет ТАСС.

На пачках, как и прежде, будут изображены те заболевания, которые может вызвать курение. Например, последствия таких болезней, как пародонтоз, гангрена и рак.

Картинки будут напечатаны с двух сторон с использованием грязно-коричневого цвета. Теперь на пачки запретили наносить картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном, например, о ягодах или фруктах.

Теперь курильщик не сможет посмотреть содержание смолы и никотина. Это сделано для того, чтобы люди не думали, что чем меньше вредных веществ, тем безопаснее сигареты.