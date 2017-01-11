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Новости

Новые страшные картинки появятся на пачках сигарет этой весной

, ИА "Амител"
На пачках будут изображены болезни, которые вызывает курение

Фото: pixabay.com

Новые страшные картинки, сообщающие о болезнях, появятся на пачках сигарет Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с 17 марта 2017 года. Об этом пишет ТАСС.

На пачках, как и прежде, будут изображены те заболевания, которые может вызвать курение. Например, последствия таких болезней, как пародонтоз, гангрена и рак.

Картинки будут напечатаны с двух сторон с использованием грязно-коричневого цвета. Теперь на пачки запретили наносить картинки или надписи, которые напоминали бы о чем-то вкусном и полезном, например, о ягодах или фруктах.

Теперь курильщик не сможет посмотреть содержание смолы и никотина. Это сделано для того, чтобы люди не думали, что чем меньше вредных веществ, тем безопаснее сигареты.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.01.2017 09:15
славянин

в магазине: - Дайте пачку сигарет. Продавец подаёт, мужик смотрит на пачку а там страшная картинка "импотенция", - Поменяйте на "Рак лёгких".......

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11.01.2017 09:15
- гость -

бред

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11.01.2017 09:16
- гость -

а по закону о защите прав потребителей разве не положено сообщать о составе продукта на упаковке?

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11.01.2017 09:17
правда или ложь?

Амик! Подтвердите или опровергните тот факт, что в Барнауле умерло 13 деток, которые отравились мандаринами. В интернете ходит аудиообращение к народу от женщины, которая призывает не брать Китайские мандарины.

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11.01.2017 09:20
- гость -

http://gazeta-rvs.ru/news/anonimy-pugayut-yadovitymi-mandarinami

0  0
11.01.2017 09:26
Некто Итого

- гость - 11 января 2017 г. 09:16 Состав табака несколько не то-же самое, что и продукты его горения. Смолы и никотин на табачной пачке ближе к белкам и углеводам на продуктах.

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11.01.2017 09:48
гость

Вопрос не в тему, но задать хочется. Канал Матч ТВ стал показывать только какие то единоборства сутками непонятные фильмы или английскую лигу. Губерниев начал на канале Россия 24. комментировать. Уже перебор Галкиных, Авериных и прочих давай поженимся. Верните спортивный канал

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11.01.2017 10:18
- гость -

Не курю.

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11.01.2017 10:19
- гость -

правда или ложь? 11 января 2017 г. 09:17

Дураков в стране много. Они всему верят.

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11.01.2017 10:20
- гость -

гость 11 января 2017 г. 09:48

То ж не по теме напишу. У меня бумага туалетная закоечилась. Где купить подешевле?

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11.01.2017 10:24
- гость -

Канал Матч ТВ стал показывать только какие то единоборства сутками непонятные фильмы или английскую лигу.

То ж негодую. Могли б вместо махача показывать игры испании, италии

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11.01.2017 10:33
гость

самая страшная картинка на пачке сигарет это ценник

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