Фото: islamnews.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время своего выступления на торжественном собрании в День восстановления государственности чеченского народа проклял Иосифа Сталина за его приказ о депортации чеченцев и ингушей. Приказ был подписан в 1944 году. Тут же поблагодарил Никиту Хрущева за то, что он вновь подарил чеченцам родину. Об этом пишет РИА Новости.
Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва. Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события. На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба. Человеком, который объединил нацию и повел народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами! #Кадыров #Россия #Чечня #Хрущёв
"Будь он вечно проклят!" — написал глава Чечни на своей странице в Instagram.
Напомним, что приказом Сталина чеченцы и ингуши были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Эти люди провели в ссылке 13 лет. Автономию восстановил Никита Хрущев в 1957 году.
Комментарии
И Сталин, и Ленин, и Гитлер - все они в аду горят.
НИ чего. Найдётся на вас ещё один Сталин когда нить. Поедите опять на север,снег кидать лес валить.Орлы горные(клювастые).
- гость - 11 января 2017 г. 09:21 НИ чего. Найдётся на вас ещё один Сталин когда нить. Поедите опять на север,снег кидать лес валить.Орлы горные(клювастые). ======================= Так и тебя сошлют на лесоповал. Наивный ты, чукотский мальчик...
Плюсану Кадырову
наверное он плохо знает историю высылки - а ничего ,что горцы выступили на стороне Гитлера? Резали всех советских солдат воевавших в горах?
А чего Ельцина не проклял, он же им войну в начале 90-х организовал!
гость - 11 января 2017 г. 09:18 Гитлера и тебя в АД!
И Сталин, и Ленин, и Гитлер - все они в аду горят.
Плюсану. Хотя чехов не без основания турнули, некогда их сортировать было.
Неосторожное заявление со стороны возможного кандидата на пост преемника Затмевающего Солнце. Ему бы не поднимать эту тему.
Помнит зло рамзанкадыров! А может и не зло это было...
Ну тогда по логике он должен прославлять другую сторону. Так не бывает - тут помню, тут не помню.
9-34 . А он не может на Ельцина наехать, он же Путина к власти привёл
Оборону кавказа организовывал еще один незаслуженно оболганный человек -Берия, из его доклада: «Отношение чеченцев и ингушей к Советской власти наглядно выразилось в дезертирстве и уклонении от призыва в ряды Красной Армии.
При первой мобилизации в августе 1941 г. из 8000 человек, подлежащих призыву, дезертировало 719 человек.
В октябре 1941 г. из 4733 человек 362 уклонилось от призыва.
В январе 1942 г. при комплектовании национальной дивизии удалось призвать лишь 50 процентов личного состава.
В марте 1942 г. из 14576 человек дезертировало и уклонилось от службы 13560 человек, которые перешли на нелегальное положение, ушли в горы и присоединились к бандам.
В 1943 году из 3000 добровольцев число дезертиров составило 1870 человек» [3].
Всего же за три года войны из рядов РККА дезертировало 49 362 чеченца и ингуша, ещё 13 389 отважных сынов гор уклонились от призыва, что в сумме составляет 62 751 человек [4].
доктор исторических наук Хаджи-Мурата Ибрагимбейли утверждает: «На фронтах сражались более 30 тыс. чеченцев и ингушей. В первые недели войны в армию ушли более 12 тыс. коммунистов и комсомольцев — чеченцев и ингушей, большинство из которых погибли в боях» [5].
Действительность выглядит намного скромнее. Находясь в рядах РККА, погибло и пропало без вести 2,3 тысячи чеченцев и ингушей [6]. Много это или мало? Вдвое меньший по численности бурятский народ, которому немецкая оккупация никак не грозила, потерял на фронте 13 тысяч человек, в полтора раза уступавшие чеченцам и ингушам осетины — 10,7 тысяч [7].
Можно в своем прошлом быть с чем то несогласным, но прошлое надо принимать и прощать с достоинством.
Странно, а сам порядки хлеще сталинских установил. Кто не так подумал, сказал, посмотрел, ПРОГОЛОСОВАЛ. Рэжут. Или объявляют террористами. Сам то чем лучше?
Какая-то избирательная память у господина Кадырова! Ничего, что именно от Сталина "гордый народ" впервые в своей истории получил эту самую государственность и даже землю, на которой он живет? Если уж все благоразумно молчат о том, как Сталин изгонял с этих земель терских казаков, то весьма неосторожно со стороны кадырки бросаться такими заявлениями - Бог не фраер, он все слышит... нельзя быть до такой степени неблагодарным! Кстати, будут ли русские, получившие в результате "заботы" Никиты Сергеича о "гордом народе" две чеченских войны, также благодарны ему? А за военные "подвиги" неплохо бы и покаяться, а не задирать нос до небес. Историки еще разберутся в этом вопросе, но полагаю, у Сталина просто не было времени на это, ибо Кавказ был стратегически важен в той войне, а коллаборационизм сего народца слишком явным и массовым. подвигов отдельных героев никто не отрицает, но они никак не искупают массового предательства.
Хрущев, который во времена революции поддерживал Троцкого и его команду, был отмазан от наказания троцкистов дважды Кагановичем. Но не успел Сталин умереть , как все троцкисткие идеи стали приводиться в действие. в 54 отдан Крым украине и много других земель роздано...
и под этими словами РамзанАхматыча я готов подписаться хоть тысячу раз. Будь проклят этот мерзкий пассионариныш, решивший что он играет в стратегию типа воркрафт.
Единственная недоработка Сталина - то, что он не успел добить всех отродий Троцкого. А тожерассиян он знатно за пару дней на севера отправил, не то что нынешнее плямя....
А вот Никонов говорит, что его дед - Молотов, говорил, что без Сталина войну бы не выиграли .
11.01.2017 10:23 Берти Вустер Только такие и могут творить историю, остальное - УГ.
Берти Вустер зарегистрированный 11 января 2017 г. Осипенковская братва за каДырку? 10:23
за его приказ о депортации чеченцев и ингушей
да, неправильно поступил Виссарионович, не надо было ответственность размазывать на весь народ, а по законам военного времени осудить каждого уклониста и калабарциониста и привести приговор в исполнение
11.01.2017 10:28 - гость - вот по твоим словам очень хорошо просматривается доброта вождя народов, он сохранил жизни этим 62 тысячам дезертиров, и просто переселил народ в другое место.
... и привести приговор в исполнение И не осталось бы любимой Берти нации в помине.
Хрущев был не глуп, но безграмотен и безкультурен, поэтому сам не мог додуматься воспользоваться восстановлением прав всех обиженных меньшинств и увеличения их числа в партаппарате, для прихода к власти самому и достижения
своихтроцкистких целей.
Спасибо всем, кто высказался в защиту Великого Сталина. От себя добавлю: Прослушайте ролик Анатолия Вассермана о роли Сталина в СССР. Прослушайте ролик на ТВ у Вл. Соловьева от Якова Кедми о роли Сталина. Прослушайте ролик политического обозревателя Андрея Медведева о роли Сталина. И у многих из Вас по новому откроются глаза. И заработают мозги. Слава Великому Сталину!!!!
ндаа, не добрызгал в своё время "тараканов" Иосиф Виссарионович, потому что по-доброму всё пытался решать, за что и поплатился да и сейчас пора бы за дезинфекцию взяться (не зря так повышается внимание к Сталину, народ генетически чувствует когда чище было в стране). А в первую очередь в советской истории навести порядок и рассказать людям о настоящем Сталине, а не то что из него лепят троцкисты,либерасты и прочая муть.
Если народ так массово отказывается защищать свою землю и родину, то он недостоин жить на этой земле, поэтому народ был наказан и переселен, а не убит!!!! И вот за сохранение жизни этот народ теперь проклинает тех, кто защитил ту землю , и убивает часто в спину тех кто проливал кровь миллионами за защиту земель СССР. Стыдно и совестно должно быть.
11.01.2017 10:58 Deckman _________ Ну кто школьник здесь еще нужно призадуматься и про ущербность и генетическое холопство (ну или невежество) очень призадуматься. Глуп и ущербен тот кто не признает своей истории и поносит своих предков и тем более не видит и не хочет видить явных фактов того что было. И слепо верит тому, что происходит сейчас. Но история все рано расставит по своим местам. Как бы ты и подобные тебе не старались ее замазать и обгадить.
А с Сталинским Соколом навеное первый раз соглашусь. +
Дед на Кавказе воевал. Рассказывал про них уже в 80ых, говорил, что плохо нельзя было даже слова говорить. Чеченцы в спину солдатам стреляли, резали. Ненавидели русских хуже фашистов. И сейчас ничего не изменилось.
И еще, судя по истории, народы кавказа регулярно используются нашими врагами для достижения своих целей и розжига межнациональной розни, но сами эти народы никак не хотят видеть этой своей особенности, а жаль что память их так коротка.
Помогите восстановить пост Декмана про повреждение глаз из баллончика с краской. Та женщина потеряла зрение, хулигана не нашли - дело висит до сих пор.
11.01.2017 11:13
Александр
А с Сталинским Соколом навеное первый раз соглашусь. +++++ Спасибо! Мой дед умер в 1933году после *раскулачивания*. Его трое детей ушли на войну. Вернулся только один. Он освободил практически всю Европу. Так вот, у него в место икон, в переднем углу, после войны. Висели портреты Сталина и Ленина. Я верю ему(моему дяде Жоре) и не хочу предавать его веру. А все эти современные Мендели уйдут в небытие. Слава Великому Сталину!!!
Кадыров о Сталине ... помнить и знать историю,конечно, надо. Но мусолить в новостях - все друг-другу комплиментов наговорили и не только, какой результат амика? Оно надо было?
Кадыровы приходят и уходят! Сталин остался в истории нашей страны навечно! плевки в его сторону от особоодаренных личноздей мало кого волнуют! народная память сотрет с его облика всю грязь в один момент!
Плохо что сейчас Сталина на вас нет!
11.01.2017 11:23 Сталинский Сокол__________Не только Ваших родственников раскулачили, к сожалению(. Но на историю нужно смотреть объективно.
Не только Ваших родственников раскулачили, к сожалению ----- Ну почему к сожалению? Большинство - за дело. Жаль, что видимо не всех...
Дааа Deckman... где же вас учат??? думать так понимаю совсем незачем. И вера одна творю что хочу, где хочу и как хочу мое право моя демократия все кто против ущербные, все кто порядок навести хочет тираны и т.д. и т.п. ?
Кавказ - Сила! Сталинисты, на выход с вещами! Вы едете на лесоповал!
Ай Моська? Знать она сильна, коль лает на слона! И.С. Крылов
Меня как пенсионера волнует все ухудшающееся положение с моим личным бюджетом. Председатель правительства, объясняя причину роста прибыли миллиардеров в 2015 году более чем на 40%, сослался на падение курса рубля в два раза. Я это понимаю. Но ведь рубль удешевился в два раза для всех граждан России. Разве не так? Тогда почему при равенстве прав, гарантированных Конституцией России, пенсии пенсионеров тоже не выросли на 40%? Более того, эти мизерные пенсии, в нарушение действующего закона РФ об индексации пенсий, уменьшены на 8,9%? А теперь, ограбив всех пенсионеров на всю оставшуюся жизнь, возвращая малую толику от украденного, председатель правительства вытирает слезы умиления, восхищаясь собственными благородством и добротой. Притом что в 2015 году было выведено за пределы России около трех триллионов рублей. И все это преподносится, заметьте, как забота о благосостоянии граждан. То же самое и с прогрессивным налогом. Полагаю, что у государства имеется полный набор рычагов учета и контроля. Но если прогрессивный налог на личный доход, который «Единая Россия» обещала ввести еще в 2013 году, не вводится, то это говорит только об одном: о всеобщей продажности власти; о всеобщей государственной коррупции. Так чего нам ждать от действующего правительства? Не знаете? Конечно же, самой справедливой справедливости.
в местный холивар вступать не собираюсь, ибо бесполезно. и хоть к Кадырову у меня крайне неоднозначное мнение, но за данные слова я ему плюсану. Сталин - кровопийца, ИМХО
11.01.2017 12:34 ек в местный холивар вступать не собираюсь, ибо бесполезно. и хоть к Кадырову у меня крайне неоднозначное мнение, но за данные слова я ему плюсану. Сталин - кровопийца, ИМХО
может быть. но не может пусть и плохой человек делать ВСЁ неправильно, поэтому нужно оценивать каждый конкретный поступок. в той ситуации он сделал все правильно, оного выхода не было.
На Сталина басмач обиделся. А народ Алтая сильно обиделся, что Чечне Путин дает дотации по 40 миллиардов в год(не считая многомиллиардных программ Чечни) за счет урезания бюджета нищего Алтайского края и других нищих регионов России..
А ничего, что в рабстве в Чечне погибали тысячи русских? А сколько прирезали русских людей?
Как гадам либерастам не хочеться прировнять Сталина с Гитлером,не ПОЛУЧИТЬСЯ,наше дело-правое,Мы -победим!
Кадырыч-зачётный чел,по поводу Сталина,мож и не прав,но либералов и гейропейсов,напрягает конкретно!
- гость - 11 января 2017 г. 12:32
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Сколько убил русских отец Кадырова? А сколько убил русских сам Рамзан?
гостю13:52! любопытство не порок, но в вашем случае опасная провокация! вы сами отправьте товарисчу Рамзану запрос по соответствующей форме! если конешно храбрости хватит! тут вам никто не ответит, ибо ответ держать за слова наверное придетЦа! ха-ха!
Дедужго, а у вас самого-то храбрости хватит рамзанчику отправить по соответствующей форме послание, что он - "особоодаренная личность" и все остальное ваше в 11.28? Нет? А что ж вы тогда гостю советы такие даете?
- гость - 11 января 2017 г. 09:35 гость - 11 января 2017 г. 09:18 Гитлера и тебя в АД! =============== Меня не за что, я же не Сталин.
Пацифист 11 января 2017 г. 10:24 Единственная недоработка Сталина - то, что он не успел добить всех отродий Троцкого. А тожерассиян он знатно за пару дней на севера отправил, не то что нынешнее плямя.... ==================== Единственная недоработка Сталина, что он в детстве не подох.
15.13 Сталин историческая личность, есть у него промахи и есть заслуги перед отечеством и народом. А ты -дырка от бублика
- гость - 11 января 2017 г. 15:24
>> А ты -дырка от бублика А может, ты?
Конечно Сталин будет в аду. Кто-то же должен смотреть, чтоб под котлами гыргыров пламя не гасло.
Дедужго, а у вас самого-то храбрости хватит рамзанчику отправить по соответствующей форме послание, что он - "особоодаренная личность" и все остальное ваше в 11.28? Нет? А что ж вы тогда гостю советы такие даете?
Я так полагаю, декман бы смело Сталину все в лицо бы высказал?
есть у него промахи и есть заслуги перед отечеством и народом. +++++++++++ Сам он не стрелял , а значит не стоит лишнего наговаривать.
Хм... один упырь назвал другого упырём. Народ, вам кроме прошлого обсудить нечего?
- гость - 11 января 2017 г. 15:34
Конечно, высказал бы! Ведь если верить вам, сталинюкам, Сталин был хорошим человеком, который на подобные высказывания в свой адрес даже не обратил бы внимания! Так чего бы тут было бояться?
В конце 70-х годов случилось мне побывать в командировке на нефтеперерабатывающем заводе в Грозном. Меня пригласили на заводское торжественном собрании по случаю Дня Победы. Фронтовиков в зале было всего 9 человек и среди них семеро русских и два чеченца.
Красота! Чем дальше тем отчетливей русофобы себя проявляют (не то что еще год назад). Так глядишь скоро и Сталинского сокола выведем на чистую воду!
М ,а фёдоровцы что с русофобами делают ?
"Чем дальше тем отчетливей русофобы себя проявляют..." ============== таки я не понял... кто у нас русофоб - кадыров или сталин???
Сравнение СССР и России, Сталина и Путина
Сравнение СССР и России, Сталина и Путина, социализма и капитализма http://ateism.biz/stalin.htm
И.Пыхалов. "Депортация чеченцев и ингушей". Склонность к массовому бандитизму. Дезертирство чеченцев и ингушей в Красной армии. Сотрудничество с фашистами.
https://youtu.be/RTHrypfq1JY
Pat RiotУ +++++++++++++++++ Не всегда пости ,что думаешь , но всегда думай , ЧТО постишь. http://stykrf.ru/282