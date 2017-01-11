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Новости

Кадыров о Сталине: "Будь он вечно проклят!"

, ИА "Амител"
Такую речь глава Чечни произнес в День восстановления государственности чеченского народа

Фото: islamnews.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время своего выступления на торжественном собрании в День восстановления государственности чеченского народа проклял Иосифа Сталина за его приказ о депортации чеченцев и ингушей. Приказ был подписан в 1944 году. Тут же поблагодарил Никиту Хрущева за то, что он вновь подарил чеченцам родину. Об этом пишет РИА Новости.

 

Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва. Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события. На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба. Человеком, который объединил нацию и повел народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами! #Кадыров #Россия #Чечня #Хрущёв

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

 "Будь он вечно проклят!" — написал глава Чечни на своей странице в Instagram.

Напомним, что приказом Сталина чеченцы и ингуши были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Эти люди провели в ссылке 13 лет. Автономию восстановил Никита Хрущев в 1957 году. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.01.2017 09:18
- гость -

И Сталин, и Ленин, и Гитлер - все они в аду горят.

0  0
11.01.2017 09:21
- гость -

НИ чего. Найдётся на вас ещё один Сталин когда нить. Поедите опять на север,снег кидать лес валить.Орлы горные(клювастые).

1  0
11.01.2017 09:26
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 09:21 НИ чего. Найдётся на вас ещё один Сталин когда нить. Поедите опять на север,снег кидать лес валить.Орлы горные(клювастые). ======================= Так и тебя сошлют на лесоповал. Наивный ты, чукотский мальчик...

0  1
11.01.2017 09:30
- гость -

Плюсану Кадырову

0  0
11.01.2017 09:30
- гость -

наверное он плохо знает историю высылки - а ничего ,что горцы выступили на стороне Гитлера? Резали всех советских солдат воевавших в горах?

1  0
11.01.2017 09:34
- гость -

А чего Ельцина не проклял, он же им войну в начале 90-х организовал!

0  0
11.01.2017 09:35
- гость -

гость - 11 января 2017 г. 09:18 Гитлера и тебя в АД!

0  0
11.01.2017 09:39
ви

И Сталин, и Ленин, и Гитлер - все они в аду горят.

Плюсану. Хотя чехов не без основания турнули, некогда их сортировать было.

0  0
11.01.2017 09:45
337

Неосторожное заявление со стороны возможного кандидата на пост преемника Затмевающего Солнце. Ему бы не поднимать эту тему.

0  0
11.01.2017 09:48
An Vlad

Помнит зло рамзанкадыров! А может и не зло это было...

1  0
11.01.2017 09:49
- гость -

Ну тогда по логике он должен прославлять другую сторону. Так не бывает - тут помню, тут не помню.

0  0
11.01.2017 09:50
Anarchy

9-34 . А он не может на Ельцина наехать, он же Путина к власти привёл

0  0
11.01.2017 09:52
- гость -

Оборону кавказа организовывал еще один незаслуженно оболганный человек -Берия, из его доклада: «Отношение чеченцев и ингушей к Советской власти наглядно выразилось в дезертирстве и уклонении от призыва в ряды Красной Армии.

При первой мобилизации в августе 1941 г. из 8000 человек, подлежащих призыву, дезертировало 719 человек.

В октябре 1941 г. из 4733 человек 362 уклонилось от призыва.

В январе 1942 г. при комплектовании национальной дивизии удалось призвать лишь 50 процентов личного состава.

В марте 1942 г. из 14576 человек дезертировало и уклонилось от службы 13560 человек, которые перешли на нелегальное положение, ушли в горы и присоединились к бандам.

В 1943 году из 3000 добровольцев число дезертиров составило 1870 человек» [3].

Всего же за три года войны из рядов РККА дезертировало 49 362 чеченца и ингуша, ещё 13 389 отважных сынов гор уклонились от призыва, что в сумме составляет 62 751 человек [4].

1  0
11.01.2017 09:55
- гость -

доктор исторических наук Хаджи-Мурата Ибрагимбейли утверждает: «На фронтах сражались более 30 тыс. чеченцев и ингушей. В первые недели войны в армию ушли более 12 тыс. коммунистов и комсомольцев — чеченцев и ингушей, большинство из которых погибли в боях» [5].

Действительность выглядит намного скромнее. Находясь в рядах РККА, погибло и пропало без вести 2,3 тысячи чеченцев и ингушей [6]. Много это или мало? Вдвое меньший по численности бурятский народ, которому немецкая оккупация никак не грозила, потерял на фронте 13 тысяч человек, в полтора раза уступавшие чеченцам и ингушам осетины — 10,7 тысяч [7].

0  0
11.01.2017 09:57
- гость -

Можно в своем прошлом быть с чем то несогласным, но прошлое надо принимать и прощать с достоинством.

0  0
11.01.2017 10:00
- гость -

Странно, а сам порядки хлеще сталинских установил. Кто не так подумал, сказал, посмотрел, ПРОГОЛОСОВАЛ. Рэжут. Или объявляют террористами. Сам то чем лучше?

0  0
11.01.2017 10:03
- гость -

Какая-то избирательная память у господина Кадырова! Ничего, что именно от Сталина "гордый народ" впервые в своей истории получил эту самую государственность и даже землю, на которой он живет? Если уж все благоразумно молчат о том, как Сталин изгонял с этих земель терских казаков, то весьма неосторожно со стороны кадырки бросаться такими заявлениями - Бог не фраер, он все слышит... нельзя быть до такой степени неблагодарным! Кстати, будут ли русские, получившие в результате "заботы" Никиты Сергеича о "гордом народе" две чеченских войны, также благодарны ему? А за военные "подвиги" неплохо бы и покаяться, а не задирать нос до небес. Историки еще разберутся в этом вопросе, но полагаю, у Сталина просто не было времени на это, ибо Кавказ был стратегически важен в той войне, а коллаборационизм сего народца слишком явным и массовым. подвигов отдельных героев никто не отрицает, но они никак не искупают массового предательства.

1  0
11.01.2017 10:15
- гость -

Хрущев, который во времена революции поддерживал Троцкого и его команду, был отмазан от наказания троцкистов дважды Кагановичем. Но не успел Сталин умереть , как все троцкисткие идеи стали приводиться в действие. в 54 отдан Крым украине и много других земель роздано...

0  0
11.01.2017 10:23
Берти Вустер

и под этими словами РамзанАхматыча я готов подписаться хоть тысячу раз. Будь проклят этот мерзкий пассионариныш, решивший что он играет в стратегию типа воркрафт.

0  0
11.01.2017 10:24
Пацифист

Единственная недоработка Сталина - то, что он не успел добить всех отродий Троцкого. А тожерассиян он знатно за пару дней на севера отправил, не то что нынешнее плямя....

0  0
11.01.2017 10:25
- гость -

А вот Никонов говорит, что его дед - Молотов, говорил, что без Сталина войну бы не выиграли .

0  0
11.01.2017 10:25
- гость -

11.01.2017 10:23 Берти Вустер Только такие и могут творить историю, остальное - УГ.

0  0
11.01.2017 10:26
- гость -

Берти Вустер зарегистрированный 11 января 2017 г. Осипенковская братва за каДырку? 10:23

0  0
11.01.2017 10:28
- гость -

за его приказ о депортации чеченцев и ингушей

да, неправильно поступил Виссарионович, не надо было ответственность размазывать на весь народ, а по законам военного времени осудить каждого уклониста и калабарциониста и привести приговор в исполнение

0  0
11.01.2017 10:30
- гость -

11.01.2017 10:28 - гость - вот по твоим словам очень хорошо просматривается доброта вождя народов, он сохранил жизни этим 62 тысячам дезертиров, и просто переселил народ в другое место.

0  0
11.01.2017 10:33
- гость -

... и привести приговор в исполнение И не осталось бы любимой Берти нации в помине.

1  0
11.01.2017 10:35
- гость -

Хрущев был не глуп, но безграмотен и безкультурен, поэтому сам не мог додуматься воспользоваться восстановлением прав всех обиженных меньшинств и увеличения их числа в партаппарате, для прихода к власти самому и достижения своихтроцкистких целей.

0  0
11.01.2017 10:36
Сталинский Сокол

Спасибо всем, кто высказался в защиту Великого Сталина. От себя добавлю: Прослушайте ролик Анатолия Вассермана о роли Сталина в СССР. Прослушайте ролик на ТВ у Вл. Соловьева от Якова Кедми о роли Сталина. Прослушайте ролик политического обозревателя Андрея Медведева о роли Сталина. И у многих из Вас по новому откроются глаза. И заработают мозги. Слава Великому Сталину!!!!

1  0
11.01.2017 10:59
- гость -

ндаа, не добрызгал в своё время "тараканов" Иосиф Виссарионович, потому что по-доброму всё пытался решать, за что и поплатился да и сейчас пора бы за дезинфекцию взяться (не зря так повышается внимание к Сталину, народ генетически чувствует когда чище было в стране). А в первую очередь в советской истории навести порядок и рассказать людям о настоящем Сталине, а не то что из него лепят троцкисты,либерасты и прочая муть.

0  0
11.01.2017 11:07
- гость -

Если народ так массово отказывается защищать свою землю и родину, то он недостоин жить на этой земле, поэтому народ был наказан и переселен, а не убит!!!! И вот за сохранение жизни этот народ теперь проклинает тех, кто защитил ту землю , и убивает часто в спину тех кто проливал кровь миллионами за защиту земель СССР. Стыдно и совестно должно быть.

0  0
11.01.2017 11:10
Александр

11.01.2017 10:58 Deckman _________ Ну кто школьник здесь еще нужно призадуматься и про ущербность и генетическое холопство (ну или невежество) очень призадуматься. Глуп и ущербен тот кто не признает своей истории и поносит своих предков и тем более не видит и не хочет видить явных фактов того что было. И слепо верит тому, что происходит сейчас. Но история все рано расставит по своим местам. Как бы ты и подобные тебе не старались ее замазать и обгадить.

0  0
11.01.2017 11:13
Александр

А с Сталинским Соколом навеное первый раз соглашусь. +

0  0
11.01.2017 11:18
- гость -

Дед на Кавказе воевал. Рассказывал про них уже в 80ых, говорил, что плохо нельзя было даже слова говорить. Чеченцы в спину солдатам стреляли, резали. Ненавидели русских хуже фашистов. И сейчас ничего не изменилось.

0  0
11.01.2017 11:19
- гость -

И еще, судя по истории, народы кавказа регулярно используются нашими врагами для достижения своих целей и розжига межнациональной розни, но сами эти народы никак не хотят видеть этой своей особенности, а жаль что память их так коротка.

0  0
11.01.2017 11:20
Опер

Помогите восстановить пост Декмана про повреждение глаз из баллончика с краской. Та женщина потеряла зрение, хулигана не нашли - дело висит до сих пор.

0  0
11.01.2017 11:23
Сталинский Сокол

11.01.2017 11:13

Александр

А с Сталинским Соколом навеное первый раз соглашусь. +++++ Спасибо! Мой дед умер в 1933году после *раскулачивания*. Его трое детей ушли на войну. Вернулся только один. Он освободил практически всю Европу. Так вот, у него в место икон, в переднем углу, после войны. Висели портреты Сталина и Ленина. Я верю ему(моему дяде Жоре) и не хочу предавать его веру. А все эти современные Мендели уйдут в небытие. Слава Великому Сталину!!!

0  0
11.01.2017 11:27
Doka

Кадыров о Сталине ... помнить и знать историю,конечно, надо. Но мусолить в новостях - все друг-другу комплиментов наговорили и не только, какой результат амика? Оно надо было?

0  0
11.01.2017 11:28
дед

Кадыровы приходят и уходят! Сталин остался в истории нашей страны навечно! плевки в его сторону от особоодаренных личноздей мало кого волнуют! народная память сотрет с его облика всю грязь в один момент!

0  0
11.01.2017 11:32
- гость -

Плохо что сейчас Сталина на вас нет!

0  24
11.01.2017 11:32
Александр

11.01.2017 11:23 Сталинский Сокол__________Не только Ваших родственников раскулачили, к сожалению(. Но на историю нужно смотреть объективно.

0  0
11.01.2017 11:35
- гость -

Не только Ваших родственников раскулачили, к сожалению ----- Ну почему к сожалению? Большинство - за дело. Жаль, что видимо не всех...

0  26
11.01.2017 11:37
Александр

Дааа Deckman... где же вас учат??? думать так понимаю совсем незачем. И вера одна творю что хочу, где хочу и как хочу мое право моя демократия все кто против ущербные, все кто порядок навести хочет тираны и т.д. и т.п. ?

0  0
11.01.2017 11:59
- гость -

Кавказ - Сила! Сталинисты, на выход с вещами! Вы едете на лесоповал!

0  0
11.01.2017 12:04
- гость -

Ай Моська? Знать она сильна, коль лает на слона! И.С. Крылов

0  0
11.01.2017 12:32
- гость -

Меня как пенсионера волнует все ухудшающееся положение с моим личным бюджетом. Председатель правительства, объясняя причину роста прибыли миллиардеров в 2015 году более чем на 40%, сослался на падение курса рубля в два раза. Я это понимаю. Но ведь рубль удешевился в два раза для всех граждан России. Разве не так? Тогда почему при равенстве прав, гарантированных Конституцией России, пенсии пенсионеров тоже не выросли на 40%? Более того, эти мизерные пенсии, в нарушение действующего закона РФ об индексации пенсий, уменьшены на 8,9%? А теперь, ограбив всех пенсионеров на всю оставшуюся жизнь, возвращая малую толику от украденного, председатель правительства вытирает слезы умиления, восхищаясь собственными благородством и добротой. Притом что в 2015 году было выведено за пределы России около трех триллионов рублей. И все это преподносится, заметьте, как забота о благосостоянии граждан. То же самое и с прогрессивным налогом. Полагаю, что у государства имеется полный набор рычагов учета и контроля. Но если прогрессивный налог на личный доход, который «Единая Россия» обещала ввести еще в 2013 году, не вводится, то это говорит только об одном: о всеобщей продажности власти; о всеобщей государственной коррупции. Так чего нам ждать от действующего правительства? Не знаете? Конечно же, самой справедливой справедливости.

0  0
11.01.2017 12:34
ек

в местный холивар вступать не собираюсь, ибо бесполезно. и хоть к Кадырову у меня крайне неоднозначное мнение, но за данные слова я ему плюсану. Сталин - кровопийца, ИМХО

0  0
11.01.2017 12:42
- гость -

11.01.2017 12:34 ек в местный холивар вступать не собираюсь, ибо бесполезно. и хоть к Кадырову у меня крайне неоднозначное мнение, но за данные слова я ему плюсану. Сталин - кровопийца, ИМХО

может быть. но не может пусть и плохой человек делать ВСЁ неправильно, поэтому нужно оценивать каждый конкретный поступок. в той ситуации он сделал все правильно, оного выхода не было.

0  0
11.01.2017 13:36
- гость -

На Сталина басмач обиделся. А народ Алтая сильно обиделся, что Чечне Путин дает дотации по 40 миллиардов в год(не считая многомиллиардных программ Чечни) за счет урезания бюджета нищего Алтайского края и других нищих регионов России..

0  0
11.01.2017 13:39
- гость -

А ничего, что в рабстве в Чечне погибали тысячи русских? А сколько прирезали русских людей?

0  0
11.01.2017 13:40
Белые росы

Как гадам либерастам не хочеться прировнять Сталина с Гитлером,не ПОЛУЧИТЬСЯ,наше дело-правое,Мы -победим!

0  0
11.01.2017 13:46
- гость -

Кадырыч-зачётный чел,по поводу Сталина,мож и не прав,но либералов и гейропейсов,напрягает конкретно!

0  0
11.01.2017 13:50
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 12:32

++++++++++++++++++++++

0  0
11.01.2017 13:52
- гость -

Сколько убил русских отец Кадырова? А сколько убил русских сам Рамзан?

0  0
11.01.2017 14:13
дед

гостю13:52! любопытство не порок, но в вашем случае опасная провокация! вы сами отправьте товарисчу Рамзану запрос по соответствующей форме! если конешно храбрости хватит! тут вам никто не ответит, ибо ответ держать за слова наверное придетЦа! ха-ха!

0  0
11.01.2017 14:37
Deckman

Дедужго, а у вас самого-то храбрости хватит рамзанчику отправить по соответствующей форме послание, что он - "особоодаренная личность" и все остальное ваше в 11.28? Нет? А что ж вы тогда гостю советы такие даете?

0  0
11.01.2017 15:11
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 09:35 гость - 11 января 2017 г. 09:18 Гитлера и тебя в АД! =============== Меня не за что, я же не Сталин.

0  0
11.01.2017 15:13
- гость -

Пацифист 11 января 2017 г. 10:24 Единственная недоработка Сталина - то, что он не успел добить всех отродий Троцкого. А тожерассиян он знатно за пару дней на севера отправил, не то что нынешнее плямя.... ==================== Единственная недоработка Сталина, что он в детстве не подох.

0  0
11.01.2017 15:24
- гость -

15.13 Сталин историческая личность, есть у него промахи и есть заслуги перед отечеством и народом. А ты -дырка от бублика

0  0
11.01.2017 15:30
Deckman

- гость - 11 января 2017 г. 15:24

>> А ты -дырка от бублика А может, ты?

0  0
11.01.2017 15:32
- гость -

Конечно Сталин будет в аду. Кто-то же должен смотреть, чтоб под котлами гыргыров пламя не гасло.

0  0
11.01.2017 15:34
- гость -

Дедужго, а у вас самого-то храбрости хватит рамзанчику отправить по соответствующей форме послание, что он - "особоодаренная личность" и все остальное ваше в 11.28? Нет? А что ж вы тогда гостю советы такие даете?

Я так полагаю, декман бы смело Сталину все в лицо бы высказал?

0  0
11.01.2017 15:41
CALIBR

есть у него промахи и есть заслуги перед отечеством и народом. +++++++++++ Сам он не стрелял , а значит не стоит лишнего наговаривать.

0  0
11.01.2017 15:44
Массаж мозга

Хм... один упырь назвал другого упырём. Народ, вам кроме прошлого обсудить нечего?

0  0
11.01.2017 15:46
Deckman

- гость - 11 января 2017 г. 15:34

Конечно, высказал бы! Ведь если верить вам, сталинюкам, Сталин был хорошим человеком, который на подобные высказывания в свой адрес даже не обратил бы внимания! Так чего бы тут было бояться?

0  0
11.01.2017 15:51
Kertis

В конце 70-х годов случилось мне побывать в командировке на нефтеперерабатывающем заводе в Грозном. Меня пригласили на заводское торжественном собрании по случаю Дня Победы. Фронтовиков в зале было всего 9 человек и среди них семеро русских и два чеченца.

0  0
11.01.2017 15:52
М

Красота! Чем дальше тем отчетливей русофобы себя проявляют (не то что еще год назад). Так глядишь скоро и Сталинского сокола выведем на чистую воду!

0  0
11.01.2017 15:55
CALIBR

М ,а фёдоровцы что с русофобами делают ?

0  0
11.01.2017 17:03
Гонец из Пензы

"Чем дальше тем отчетливей русофобы себя проявляют..." ============== таки я не понял... кто у нас русофоб - кадыров или сталин???

0  0
11.01.2017 17:35
- гость -

Сравнение СССР и России, Сталина и Путина

Сравнение СССР и России, Сталина и Путина, социализма и капитализма http://ateism.biz/stalin.htm

0  0
11.01.2017 21:59
Pat Riot

И.Пыхалов. "Депортация чеченцев и ингушей". Склонность к массовому бандитизму. Дезертирство чеченцев и ингушей в Красной армии. Сотрудничество с фашистами.

https://youtu.be/RTHrypfq1JY

0  0
11.01.2017 22:58
CALIBR

Pat RiotУ +++++++++++++++++ Не всегда пости ,что думаешь , но всегда думай , ЧТО постишь. http://stykrf.ru/282

0  0
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Сколько дней россияне будут отдыхать на 23 февраля? 9
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Первичное жилье в Барнауле за год упало в цене на 4,3% 1
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Весенний паводок на Алтае будет сложным из-за обильных снегопадов 1
05:06
Алтайский край вновь погружается в период снегопадов 0
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Третьи "Мстители" станут самым дорогим фильмом в истории кино 0
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Преданная собака грела парализованного хозяина 20 часов на морозе 0
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Молодой человек из Британии забеременел через Facebook и готовится к родам 1
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Уфимской пенсионерке пришлось ползти на прием к врачу. Видео 5
23:01
Путин попросил прокуратуру контролировать соблюдение прав заключенных 0
22:02
Начальник отдела полиции в Иркутске попал под дело о "Боярышнике" 1
21:03
Песков: новые санкции США нанесут ущерб глобальной экономике 15
20:04
Премьер-министру Италии Джентиллони сделали операцию на сосудах 0
19:42
Многоквартирный дом горел в Барнауле днем 11 января 1
19:28
Жительница Ставрополья похоронила сыновей в подвале после пожара и сбежала 0
19:07
Коротко о главном: полигон ТБО, судьба "Галактики" и мандариновые страхи
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 11 января
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Операторы "Билайн" и МТС начали выдавать микрозаймы 3
18:36
"Хватит издеваться": Зюганов выступил за признание ДНР и ЛНР 21
18:24
Песков назвал чушью информацию о компромате на Трампа и Клинтон 1
18:06
Гарик Сукачев поблагодарил Александра Карлина за помощь в съемках фильма 0
17:50
В новом статусе: во "ВКонтакте" теперь можно вступить в гражданский брак 0
17:32
Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов 6
17:23
Что такое иордань и как ее правильно делать? 5
17:17
Тема строительства нового полигона ТБО в Барнауле закрыта – Сергей Дугин 14
17:05
Мария Захарова назвала количество дней, за которые Обама разрушит мир 8
16:49
Пугачева попросила не собирать за нее подписи, а жить радостно 7
16:32
Десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Саратове 0
16:24
Мэрия собралась сделать из привокзальной площади визитную карточку Барнаула 14
16:13
Смета по реконструкции художественного музея обойдется в 6,34 млн рублей 7
16:09
Алтайская прокуратура назначила проверку по факту ДТП с участием автобусов 0
16:04
Семь машин пострадали после обрушения крыши ангара в Новосибирске 0
15:52
Правда ли, что у россиян за долги будут забирать единственное жилье? 36
15:43
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о непогоде 0
15:35
20 млн рублей украли в новогодние праздники из "Булгарбанка" в Москве 0
15:23
Губернатор Донецкой области запретил своим подчиненным говорить по-русски 17
15:15
Работник Барнаульского молочного комбината получил деньги за ожоги 1
15:03
Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула 5
14:50
Любовь, война и Моника Белуччи: о чем фильм "По млечному пути"? 0
14:35
Бешеная лошадь в Челябинске сбросила наездника и кинулась под троллейбус 7
14:24
Когда будет китайский Новый год в 2017-м и как его принято праздновать? 1
14:18
Мэрия перенесла все публичные слушания по генеральному плану Барнаула 18
14:07
Бийская полиция поймала женщину, оформлявшую кредиты на горожан через сеть 2
13:51
Мужчина толкнул своего друга во время ссоры под поезд метро в Петербурге 9
13:37
"День сибирского валенка" пройдет в Барнауле 14 января 5
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Слушания по генплану перенесли в Барнауле после аншлага в ДК "Центральный" 10

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