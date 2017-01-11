Фото: islamnews.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время своего выступления на торжественном собрании в День восстановления государственности чеченского народа проклял Иосифа Сталина за его приказ о депортации чеченцев и ингушей. Приказ был подписан в 1944 году. Тут же поблагодарил Никиту Хрущева за то, что он вновь подарил чеченцам родину. Об этом пишет РИА Новости.
Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов. Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва. Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события. На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба. Человеком, который объединил нацию и повел народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами! #Кадыров #Россия #Чечня #Хрущёв
"Будь он вечно проклят!" — написал глава Чечни на своей странице в Instagram.
Напомним, что приказом Сталина чеченцы и ингуши были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Эти люди провели в ссылке 13 лет. Автономию восстановил Никита Хрущев в 1957 году.
Комментарии
И Сталин, и Ленин, и Гитлер - все они в аду горят.
НИ чего. Найдётся на вас ещё один Сталин когда нить. Поедите опять на север,снег кидать лес валить.Орлы горные(клювастые).
- гость - 11 января 2017 г. 09:21 НИ чего. Найдётся на вас ещё один Сталин когда нить. Поедите опять на север,снег кидать лес валить.Орлы горные(клювастые). ======================= Так и тебя сошлют на лесоповал. Наивный ты, чукотский мальчик...
Ох, сейчас у с_ралиноидов пердаки как заискрят! Вангую, что сегодня в брн будет белая ночь, как в Питере
Плюсану Кадырову
наверное он плохо знает историю высылки - а ничего ,что горцы выступили на стороне Гитлера? Резали всех советских солдат воевавших в горах?
Deckman 11 января 2017 г. 09:29 Ох, сейчас у с_ралиноидов пердаки как заискрят! Вангую, что сегодня в брн будет белая ночь, как в Питере ------------О фекально-озабоченный нарисовался.
А чего Ельцина не проклял, он же им войну в начале 90-х организовал!
гость - 11 января 2017 г. 09:18 Гитлера и тебя в АД!
- гость - 11 января 2017 г. 09:32
Приветствую фекально-озабоченного. Как там свежие фекалии, вкусные? Если надо, не стесняйся, обращайся, насую тебе и за шиворот.
И Сталин, и Ленин, и Гитлер - все они в аду горят.
Плюсану. Хотя чехов не без основания турнули, некогда их сортировать было.
- гость - 11 января 2017 г. 09:18
Анекдот есть:
Группа туристов в аду. Идут, смотрят: Гитлер стоит в яме с дерьмом по самые уши, а рядом с ним Сталин по пояс в дерьме. Туристы возмущаются:
- Как же так? Гитлер стоит по уши в дерьме, а Сталин только по пояс?! Им черт-гид отвечает:
- Спокойно! Просто Сталин Ленину на плечи забрался.
Неосторожное заявление со стороны возможного кандидата на пост преемника Затмевающего Солнце. Ему бы не поднимать эту тему.
Помнит зло рамзанкадыров! А может и не зло это было...
Ну тогда по логике он должен прославлять другую сторону. Так не бывает - тут помню, тут не помню.
Deckman 11 января 2017 г. 09:38 - гость - 11 января 2017 г. 09:32
Приветствую фекально-озабоченного. Как там свежие фекалии, вкусные? Если надо, не стесняйся, обращайся, насую тебе и за шиворот.---------Фекально-озабоченный здесь только ты,практически не один твой пост, за редким исключением, без дерьма не обходится. Сегодня вон уже три штуки накатал и все с дерьмом.
9-34 . А он не может на Ельцина наехать, он же Путина к власти привёл
Оборону кавказа организовывал еще один незаслуженно оболганный человек -Берия, из его доклада: «Отношение чеченцев и ингушей к Советской власти наглядно выразилось в дезертирстве и уклонении от призыва в ряды Красной Армии.
При первой мобилизации в августе 1941 г. из 8000 человек, подлежащих призыву, дезертировало 719 человек.
В октябре 1941 г. из 4733 человек 362 уклонилось от призыва.
В январе 1942 г. при комплектовании национальной дивизии удалось призвать лишь 50 процентов личного состава.
В марте 1942 г. из 14576 человек дезертировало и уклонилось от службы 13560 человек, которые перешли на нелегальное положение, ушли в горы и присоединились к бандам.
В 1943 году из 3000 добровольцев число дезертиров составило 1870 человек» [3].
Всего же за три года войны из рядов РККА дезертировало 49 362 чеченца и ингуша, ещё 13 389 отважных сынов гор уклонились от призыва, что в сумме составляет 62 751 человек [4].
доктор исторических наук Хаджи-Мурата Ибрагимбейли утверждает: «На фронтах сражались более 30 тыс. чеченцев и ингушей. В первые недели войны в армию ушли более 12 тыс. коммунистов и комсомольцев — чеченцев и ингушей, большинство из которых погибли в боях» [5].
Действительность выглядит намного скромнее. Находясь в рядах РККА, погибло и пропало без вести 2,3 тысячи чеченцев и ингушей [6]. Много это или мало? Вдвое меньший по численности бурятский народ, которому немецкая оккупация никак не грозила, потерял на фронте 13 тысяч человек, в полтора раза уступавшие чеченцам и ингушам осетины — 10,7 тысяч [7].
Можно в своем прошлом быть с чем то несогласным, но прошлое надо принимать и прощать с достоинством.
Странно, а сам порядки хлеще сталинских установил. Кто не так подумал, сказал, посмотрел, ПРОГОЛОСОВАЛ. Рэжут. Или объявляют террористами. Сам то чем лучше?
- гость - 11 января 2017 г. 09:49
Если ты везде видишь только фекалии, то тебе к психиатру пора. На Луговой давно был? Советую съездить, там тебе помогут.
- гость - 11 января 2017 г. 09:49
Это по твоей с_ралиноидной "логике", с нормальной человеческой логикой не имеющей ничего общего.
Какая-то избирательная память у господина Кадырова! Ничего, что именно от Сталина "гордый народ" впервые в своей истории получил эту самую государственность и даже землю, на которой он живет? Если уж все благоразумно молчат о том, как Сталин изгонял с этих земель терских казаков, то весьма неосторожно со стороны кадырки бросаться такими заявлениями - Бог не фраер, он все слышит... нельзя быть до такой степени неблагодарным! Кстати, будут ли русские, получившие в результате "заботы" Никиты Сергеича о "гордом народе" две чеченских войны, также благодарны ему? А за военные "подвиги" неплохо бы и покаяться, а не задирать нос до небес. Историки еще разберутся в этом вопросе, но полагаю, у Сталина просто не было времени на это, ибо Кавказ был стратегически важен в той войне, а коллаборационизм сего народца слишком явным и массовым. подвигов отдельных героев никто не отрицает, но они никак не искупают массового предательства.
Если ты везде видишь только фекалии, то тебе к психиатру пора. На Луговой давно был? Советую съездить, там тебе помогут.---------------Тебя на какой срок главврачом выбрали?
Deckman 11 января 2017 г. 10:02 - гость - 11 января 2017 г. 09:49
Это по твоей с_ралиноидной "логике", с нормальной человеческой логикой не имеющей ничего общего.-------------Действительно без фекалий не можешь!
Действительно без фекалий не можешь!
они у него уже кровь заменили
Хрущев, который во времена революции поддерживал Троцкого и его команду, был отмазан от наказания троцкистов дважды Кагановичем. Но не успел Сталин умереть , как все троцкисткие идеи стали приводиться в действие. в 54 отдан Крым украине и много других земель роздано...
и под этими словами РамзанАхматыча я готов подписаться хоть тысячу раз. Будь проклят этот мерзкий пассионариныш, решивший что он играет в стратегию типа воркрафт.
- гость - 11 января 2017 г. 10:10 Скорее мозг!
Единственная недоработка Сталина - то, что он не успел добить всех отродий Троцкого. А тожерассиян он знатно за пару дней на севера отправил, не то что нынешнее плямя....
А вот Никонов говорит, что его дед - Молотов, говорил, что без Сталина войну бы не выиграли .
11.01.2017 10:23 Берти Вустер Только такие и могут творить историю, остальное - УГ.
Берти Вустер зарегистрированный 11 января 2017 г. Осипенковская братва за каДырку? 10:23
за его приказ о депортации чеченцев и ингушей
да, неправильно поступил Виссарионович, не надо было ответственность размазывать на весь народ, а по законам военного времени осудить каждого уклониста и калабарциониста и привести приговор в исполнение
Берта неадекватные посты часто вываливает
11.01.2017 10:28 - гость - вот по твоим словам очень хорошо просматривается доброта вождя народов, он сохранил жизни этим 62 тысячам дезертиров, и просто переселил народ в другое место.
... и привести приговор в исполнение И не осталось бы любимой Берти нации в помине.
Ух, как у фашистов-с_ралиноидов пердаки загорелись! А я-то думаю, чего на улице так потеплело? Ну точняк сегодня будет белая ночь в брн...
Хрущев был не глуп, но безграмотен и безкультурен, поэтому сам не мог додуматься воспользоваться восстановлением прав всех обиженных меньшинств и увеличения их числа в партаппарате, для прихода к власти самому и достижения
своихтроцкистких целей.
Спасибо всем, кто высказался в защиту Великого Сталина. От себя добавлю: Прослушайте ролик Анатолия Вассермана о роли Сталина в СССР. Прослушайте ролик на ТВ у Вл. Соловьева от Якова Кедми о роли Сталина. Прослушайте ролик политического обозревателя Андрея Медведева о роли Сталина. И у многих из Вас по новому откроются глаза. И заработают мозги. Слава Великому Сталину!!!!
11.01.2017 10:39 Deckman
тут похоже твой пукан горит больше других, аж фейерверком брызжет