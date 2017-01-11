Фото: go40.ru
Очевидцев наезда на пешехода, произошедшего ночью 4 января на улице Канской, ищут сотрудники полиции в Барнауле.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился около 00:10 в районе дома №23.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода автомобилем Opel Antara. В результате происшествия пешеход-мужчина 1991 года рождения получил телесные повреждения", – уточняют в Госавтоинспекции.
Очевидцев и граждан, располагающих информацией о случившемся, просят обращаться по телефонам (3852) 393-552, 393-536.
Комментарии
Куски авто к дилеру Опель. Определить цвет краски по коду. Затем выгрузить из базы авто по ВИН с данной эмалью из базы 1С дилера.. Оттуда взять сначала Барнаульских владельцев авто.Круг сузится до десятка. А там гос. номер и все фамилии владельцев по базе. Ни чего трудного.
А как модель-то автомобиля определили по отпечатку на ж...пе потерпевшего?
гость - 11 января 2017 г. 09:47 ну может потерпевший запомнил...
- гость - 11 января 2017 г. 09:37 а может он купил ее в 900 лохматом году не у диллера, а на дроме в бийске например. и с тех пор у диллера ни разу не был
Может опель и не уезжал никуда. Показания водителя и пешехода разнятся. Вот и ищут свидетелей
Пешик не хотел пропустить автомобиль, двигаясь по колее, нарушая п.4.1. ПДД " Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. ", так как тротуаров на Канской никогда не было, а обочины засыпаны снегом. Водила. устав плестись за ним, решил его ускорить ...
Какая разница где купил. Есть цвет есть ВИН. есть определённый период времени когда с таким цветом продавались авто.Всё легко можно поднять. Данные ПТС и историю каждого авто. Век космических технологий.