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Очевидцев наезда на пешехода, произошедшего ночью 4 января на улице Канской, ищут сотрудники полиции в Барнауле.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился около 00:10 в районе дома №23.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода автомобилем Opel Antara. В результате происшествия пешеход-мужчина 1991 года рождения получил телесные повреждения", – уточняют в Госавтоинспекции.

Очевидцев и граждан, располагающих информацией о случившемся, просят обращаться по телефонам (3852) 393-552, 393-536.