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Цена сливочного масла в 2016 году поднялась на 20,5%, пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата.

Также значительно подорожали (на 9,5%) и другие молочные продукты. На третьем месте по удорожанию – рыба и морепродукты. Они выросли в цене за прошлый год на 8,6%.

Быстрее среднего темпа росла стоимость круп и алкогольных напитков (по 6,4%). Почти на 6% подорожали в ушедшем году хлебобулочные изделия. Макаронные изделия выросли в цене на 4,5%, подсолнечное масло — на 3,4%, мясо — на 1,6%.

Между тем в Росстате сообщают, что прирост цен на продукты в 2016 году оказался ниже уровня инфляции, составив 4,6% против 5,4.