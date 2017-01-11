Фото: penzanews.ru

Жертвой мошенников стал пенсионер из Бийского района Алтайского края – мужчина позволил злоумышленникам лишить его почти 19 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, во время праздников несколько бийчан получили очередные смс-сообщения от мошенников.

Некоторые горожане не отреагировали на действия злоумышленников. Однако на уловку попался пенсионер из Бийского района.

Мужчине злодеи заявили, что с его банковской карты было произведено ошибочное списание денежных средств. Пенсионер перезвонил по указанному в сообщении контактному телефону.

"Ответивший на звонок абонент убедил пенсионера в том, что была попытка несанкционированного перевода денег с его карты, которую банк смог предотвратить. Деньги зарезервированы, но лишь временно. Далее последовала инструкция, как не потерять деньги, выполнив которую пенсионер лишился всех своих сбережений", – уточняют в полиции.

Установлено, что абонент, с которым общался потерпевший, зарегистрирован в Самаре.