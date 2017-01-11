Фото: penzanews.ru
Жертвой мошенников стал пенсионер из Бийского района Алтайского края – мужчина позволил злоумышленникам лишить его почти 19 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, во время праздников несколько бийчан получили очередные смс-сообщения от мошенников.
Некоторые горожане не отреагировали на действия злоумышленников. Однако на уловку попался пенсионер из Бийского района.
Мужчине злодеи заявили, что с его банковской карты было произведено ошибочное списание денежных средств. Пенсионер перезвонил по указанному в сообщении контактному телефону.
"Ответивший на звонок абонент убедил пенсионера в том, что была попытка несанкционированного перевода денег с его карты, которую банк смог предотвратить. Деньги зарезервированы, но лишь временно. Далее последовала инструкция, как не потерять деньги, выполнив которую пенсионер лишился всех своих сбережений", – уточняют в полиции.
Установлено, что абонент, с которым общался потерпевший, зарегистрирован в Самаре.
Комментарии
менты такие менты! абонент в Самаре, понятно зарегистрирована сим-карта на бомжа! А куда ушли деньги? можно же и этим позаниматься, а не только отпиской
А менты уже полетели в Самару, только вернут ли деньги?
Я не понимаю.. Карта на кого то же зарегистрирована. Бомжа, ни бомжа, но владелец карты есть. Его нужно брать за жабры