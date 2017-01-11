В народе говорят, что вежливый теленок два вымя сосет. А, как известно, люди зря не скажут. И вот тут мы задумались: может быть, людям есть чему поучиться у животных и перенять несколько уроков нежности?

Вспомнить очень галантный обычай кланяться даме.

Несмотря на настроение и любую непогоду, быть вежливыми в очередях "Марии-Ра".

Всегда помнить о правилах этикета за столом, даже если твои руки, как лапы.

Всегда отозваться на просьбу друга провести с ним досуг.

Принимать душ и быть свежим. Вспомнить, что люди хорошо выглядят не для себя, а для окружающих.

Всегда быть в курсе всех новостей, чтобы вы могли поддержать любой злободневный разговор.

Ну а вежливость нашей редакции заключается в молниеносной публикации всех интересующих вас новостей.