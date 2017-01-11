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Две женщины, чьи мужья погибли во время терактов в Брюсселе и Париже, подали в суд на Twitter, обвинив соцсеть в пособничестве террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом пишет Gazeta.ru.

В федеральный суд Манхэттена обратилась жена гражданина США, который погиб во время теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года.

"Террористы ИГ использовали возможность прямого обмена сообщениями в твиттере для сбора и обмена информацией и планирования оперативных целей. Кроме того, соцсеть оказывала членам ИГ поддержку в плане рекрутинга и маркетинга", — сказано в судебном заявлении.

К этому же иску присоединилась другая женщина. Ее супруг погиб в ноябре 2015 года в Париже. Женщины намерены требовать возмещения понесенных ими убытков, размер которых станет известен в ходе судебного следствия.