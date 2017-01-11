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Большее число номинаций на премию Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) получил мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". Музыкальное произведение номинировано в 11 категориях, пишет РИА Новости.

Мюзикл номинирован за оригинальную музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов, звук и др. Также большое количество номинаций получили философская фантастическая драма "Прибытие" (Arrival) и триллер "Под покровом ночи" (Nocturnal Animals). Эти произведения получили девять номинаций.

Также лучшими фильмами могут стать картина Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк", фильм "Лунный свет" и "Манчестер у моря".