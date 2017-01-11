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Экс-заместитель начальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Андрей Геттих не перешел на работу в профильное региональное министерство после 1 января.

Чиновник подал заявление об увольнении еще до нового года и покинул ведомство по собственному желанию.

Ранее, как сообщал портал Amic.ru, должность руководителя Главстроя покинул Станислав Набоко.

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Между тем накануне журналисты региональных СМИ встретились с министром строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Иваном Гилевым.