Фото: sportletik.ru
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал Национальным антидопинговым агентствам (NADO), чем им нужно заниматься и стоит ли вмешиваться в политику. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Ранее стало известно, что 19 стран просят отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить всех турниров.
"Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно", – сказал Мутко.
Вице-премьер считает, что доклад Ричарда Макларена не дает никаких оснований для заявлений, которые были высказаны NADO.
Комментарии
NADO уже сколько времени моча в голову бьёт.
всех замочим в сортирах
лиле именно
Был бы порядочным давно бы в отставку ушел, а спортсмены смогли на Олимпиаду поехать. Если поймали с поличным надо работать над устранением системы допинга, как предлагает В.Фетисов а не отрицать очевидное ничего не делая...
Алекс 11 января 2017 г. 11:55 "Был бы порядочным давно бы в отставку ушел, а спортсмены смогли на Олимпиаду поехать." - Т.е. достаточно было подать в отставку Мутко и все? Проблема решена? " "Если поймали с поличным надо работать над устранением системы допинга, как предлагает В.Фетисов а не отрицать очевидное ничего не делая..." В чем заключается, что поймали с поличным? Факты давай, только не надо про секретные сведения,0 которые никому не расскажем.
Ту Алекс-не верь врачу,пей мочу!
Ту Алекс-не верь врачу,пей мочу!