Фото: newsforbreakfast.ru
Президент США Барак Обама полагает, что Россия и Китай не могут сравниться с его страной по влиянию в мире.
Как передает ТАСС, об этом Обама заявил во время выступления в Чикаго. "Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей", – подчеркнул глава Белого дома.
Также Барак Обама призвал американцев "не поддаваться страху" перед лицом внешних вызовов.
Говоря о терроризме, американский лидер указал на то, что преступники не смогут одолеть США, если американцы будут верны конституции и принципам.
Комментарии
нет никаких поводов для паники
Нормально отработал мужик, может с чистой совестью уходить на пенсию? Нашему это не светит.
у обамы шизофрения в мании величия.
11:19, лучше посчитать сколько войн развязал "голубь-мира", Ирак, Сирия, Ливия, хахляндия... Загарелый оказался самым воинственным президентом.
Если бы бабушка-шизофриничка победила на выборах, точно ядерный конфликт был бы.
мдя! старые привычки не забываютЦа! курнул чувак круто! захотелось в истории оставить свой след, оставил уже, никчемная личноздь, на службе у корпораций!
11:32, след он уже хороший оставил, никогда ранее такие недоумки не были у власти в сша.
11:27
Бабушка могла поддаться харизме Затмевающего Солнце. А вот у миллиардера с гопотой будут хорошие разговоры)))
11:36, у бабушки помимо явно выраженной шизофрении, была еще и прогрессирующая русофобия, а конфликт ядерных держав - не лучшая перспектива для всего человечества.
Опровергнуть его утверждение сможешь? Про никчменную чичность - просто смешно. Видимо вы не в курсе что одним из главных показателем демократического государства - является сменяемость власти?
Песков дает оценку Обаме? Смешно. "Спасибо за звонок, ваше мнение для нас очень важно".
он не недоумок. но и не назвать его гениальным или великим. у меня он неприязни не вызывал, в отличие от его говорящих голов из госдепартамента
- гость - 11 января 2017 г. 11:41 упс, ветку попутал..
Дятлу! ну так посмейтесь! чего сдерживаетесь! я вот поржал от души над вашим утверждением: "главных показателем демократического государства - является сменяемость власти"!!! ха-ха!
это Обама власть? Обама - это ширма, наемный менеджер
Есть в инете фото. На котором Путин и Обама. Путин в фуражке Промакашки говорит Обаме: Капченый! Ты мне надоел! И крутит перед носом ножичком.
Не, ну демо-кратия - это народовластие (перевод), а у нас народ - бесправная серая масса, зомбированная телевизором. Так что прав Дятел. Демократии, даже в задатках у нас - нету
Серый, ты же недавно только зверинец разогнал. Коней и барсуков выгнал. Сейчас птичник разводишь? Дятлы какие-то появились...
Анархии нам зачем ваша демакратия? вот на пальцах в двух словах могете объяснить доступно? може мы будем за нее боротЦа до усмерти! ха-ха!
Модератору 11 января 2017 г. 11:55
Серега просто не трет некоторые переходы на личности высказывания некоторых особо одаренных, поэтому приходится быть Дятлом. Хотя если все личные оскорбления будут удалятся, могу писать под регой.
Деду, вам - ваша демократия. Дед, представь: если у тебя будут претензии к чиновникам, ты сможешь с них спросить. То есть ты будешь влиять на жизнь в стране. Вот для чего тебе твоя демократия
дед зарегистрированный 11 января 2017 г. 11:56
А именно за нее вы и боролись до усмерти в 93, щас уже правда наследничик, но тем не менее сей факт вас не оправдывает.
кстати барсука никто не выгонял.
Деду не надо ни на что влиять. Для него главное крепко сидеть на вертикале власти, пусть даже в самом низу.
Модер,сярёга,привет, братело,Обама может и кусок рубероида,но
1.США -крупнейшая страна по ВВП,в том числе на душу населения! 2.США -крупнейший должник всего мира! 3.США -крупнейший враг России,как реальный конкурент её интересам! 4.вовка отрыжков-чмо!
У Обамы агония.
Серый, ты же недавно только зверинец разогнал. Коней и барсуков выгнал. Сейчас птичник разводишь? Дятлы какие-то появились... +++++++++++++ Такое впечатление,что ты с ним в одном гараже на одном верстаке закусываешь. * Барсук сам ушёл .
Анархии нам зачем ваша демакратия? вот на пальцах в двух словах могете объяснить доступно? +++++++++++++++++ Дед,здравствуйте ! Вопрос личного характера : какая политическая форма государственности вас устроила бы ? * жду ответа,как соловей-лета.
Обама уже не знает как еще доказать всем, что он сам лично круче Путина, а США круче всех остальных) уже будучи хромой уткой он столько раз об этом прокрякал) право, смешно, когда якобы солидный государственный деятель уже в дверях, уходя, оборачивается и кричит обидчику - а я сирамно круче) иди-иди, круче ты, базара нет) по мнению американских политологов более никчемного президента США еще не знали в современной истории. беспомощный чёрный мальщег) хотел вместо себя старушку оставить - и здесь облом)
дятлам, анархунам, и прочей пернатой челяди: демократии в США нет ни на грамм. там всё жёстко регламентировано. это у нас на Болотной позволено ножами ментов резать. а в США, когда полицейские подъезжают, успокаиваются и самые буйные, ибо полицейские с рукой на рукояти пистолета, и не задумываясь шмальнут. сам видел, и это крайне неприятно.
Еку. Согласен, США до эталона далеко. 21 место. Но Россия на 117. Если хочешь , зайди по ссылке https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Индекс_демократии
Обама уже не знает как еще доказать всем, что он сам лично круче Путина, а США круче всех остальных) ++++++++++++ Сильвестра столовая ( ек),Обама выступил с заключительной речью ,как и все его предшественники.Ничего нового - как и в Конституции за 230 лет. Круче - жаргонизм гопников из подворотни , ты сам-то думаешь от него избавляться ? * года идут,а дурь на месте.
Казимир. Вчера почитал вечером ЖЖ, про которую говорили. Интересно написано)
Казимир. Вчера почитал вечером ЖЖ, про которую говорили. Интересно написано)
Анарх , есть условные патриоты своего корыта , как некоторые себя проецируют здесь,набив синяк кулаком на своей впалой груди ,а есть молодые люди,38 лет отроду,достигшие определённых вершин и авторитета в обществе на благо своей страны делом и словом.
анархии! мдя! прямо на пальцах и обияснили, поржал от души! с чиновнега к вашему сведению при всех формах правления можно спросить, при некоторых даже повесить!
Казимир. Абсолютно согласен.
Дятлу! я не боролся! все произошло помимо моей воли! в Москве! у нас боролись знаменитые общественники типо Емешина К.Н.!я работал, семью кормить надыть было, потом энти борцуны работу мою отобрали, послав меня и сотоварищей в пеший эротический тур в страну демакратию! ха-ха!
калибру! "Форма государства включает три элемента – форму правления, форму государственного устройства и политической режим." определитесь конкретнее пжлста!
Дятлу! кстати! желание быть причастным к вертикали власти как вы выразились, свойственно практически всем гражданам любого государства независимо от его политического режима! ну за исключением пожалуй идиетов и шизофреников! ха-ха!
Дед ,коротко: - демократический режим -недемократический (авторитарный, тоталитарный, фашистский и т. д.).
Королева говорят померла. Так что скоро в связи с этим событием гигантские изменения в мире будут.
калибру! пофиг! не задумывался даже! ха-ха!
Деду, согласен, можно и повесить) Но только при истинной демократии его вешать не придётся, ибо он будет исполнять свою работу, не из-за страха быть повешанным, а потому, что это его обязанность
Дятел 11 января 2017 г. 11:36 Бабушка могла поддаться харизме
Это после того, как она четыре часа кидалась стульями и статуэтками в охрану, после своего проигрыша?
дед ,можно наводящий вопрос : демократию вы уже замесили и размазали ,судя по сабжу выше , осталось то,что идёт вторым пунктом , получается ?
Анархии! только в скрижали, прямо ограмадными буквами:"при истинной демократии"!!!! новая форма демакратии--- истинная! вы вообще со здравым смыслом дружите? ну хоч маленько перед ваянием камента осмыслите наваянное вами!
калибру! не! давайте конкретно где и как :"демократию вы уже замесили и размазали"!!!
Деду, есть понятие - полноценная демократия. Ну, я её истинной назвал. Не надо докапываться до слов
CALIBR зарегистрированный 11 января 2017 г. 13:04 Простите, просто интересно: а кто этот молодой человек,38 лет отроду,достигший определённых вершин и авторитета в обществе?
Простите, просто интересно: а кто этот молодой человек,38 лет отроду,достигший определённых вершин и авторитета в обществе? +++++++++++++++ Прощу,если залогинетесь.
CALIBR зарегистрированный 11 января 2017 г. 13:48 Нет регистрации, читаю как гость. Сейчас просто заинтересовали. Вот и спросил.
Ru.бaнок 11 января 2017 г. 12:22 Модер,сярёга,привет, братело, +++++++++++ После прочтения "братело" чуть было не подавился печенюшкой от Нуланд ! * впрочем , как знать - может и братела... кровей цыганских.
Нет регистрации, читаю как гость. ++++++++++++ На нет и суда нет. Сами знаете - любопытной Варваре на базаре нос оторвали. *жалко вас по человечески.
дед ,"нам зачем ваша демакратия ?" (ваше) ,как бы прямо говорит ,что вы явный противник этой формы правления. Итак ?
Анархии! "есть понятие - полноценная демократия" ну вот, и дожились до понятий! демократия по понятиям! как мило! поймите, дело не в докапываниях к словам, дело в вашем понимании и осознании этих самых слов, их смысла! можно назвать черное белым и даже доказать подобное, но ваши доказательства разобьет в пух и прах органо лептическая проверка! так и в жисти! халва, халва, во рту слаще не станет! ха-ха!
а есть молодые люди,38 лет отроду,достигшие определённых вершин и авторитета в обществе на благо своей страны делом и словом. ------------ Спасибо, ПАПА!!!
Анархия:"Не, ну демо-кратия - это народовластие (перевод), а у нас народ - бесправная серая масса, зомбированная телевизором. Так что прав Дятел. Демократии, даже в задатках у нас - нету" дед:"Анархии нам зачем ваша демакратия? вот на пальцах в двух словах могете объяснить доступно? може мы будем за нее боротЦа до усмерти!" калибру! некрасиво публично передергивать батенька, чай взрослый уже! как бы да кабы энто ваши инсинуации! ха-ха!
Калибр,не напрогайтесь из за нищеты,опублекуйте номер Вашей карты,рублей 100 или 150 скину,хе,хе,хе!
дед ту умст отсталый что ли ?3 класса закончил?
дед ты умст отсталый что ли ?3 класса закончил?
дед , мой возраст не позволяет передёргивать ни публично ни украдкой ) ,а вот ваше "пофиг! не задумывался даже!" лишь подтверждение вашей всеядности - от Джорджа Вашингтона до Бенито Муссолинни. Итак ?
калибру! шо "итаГ"?
14-03 Дед, ну с такой философией тогда вообще смысл за что-то бороться, если "а, пофиг, все равно не известно, станет ли лучше". Мне кажется, это напоминает сказку про Пескаря
Ru.банoк , мне говорили сведующие люди , что вы подавились от жадности ,когда Захар Прилепин шапку по кругу носил ,сбрасываясьна помощь вдове Мотороллы. 15 рублей,43 копейки - всё что вы могли наскрести в рваных карманах при драных носках,поэтому - спасибо за любезность,считайте ,что я вас спонсировал вашими же деньгами на три пирожка с картошкой и стакан чая в привокзальной забегаловке.
шо "итаГ"? +++++++++++++ Демократия вам нафиг не сдалась , что из оставшегося выбираете : авториторитарная форма правления,тоталитарная или фашизм ?
Вы меня не поймите неправильно. Я объехал половину земного шара, видел множество разных стран, но, по какой-то странной причине, именно после посещения Америки у меня в голове происходят какие-то тектонические сдвиги. Всё, что есть тут возможно сделать у нас. Буквально всё. Нету никаких противоречий, чтобы у нас были хорошие дороги, вежливые полицейские, чтобы все хотели ехать к нам в страну, а не из нашей страны, чтобы наше кино было лучшим, чтобы наши машины были лучшими, чтобы наши самолеты были лучшими, чтобы наши ученые были самыми успешными, а наша экономика самой современной. Короче, у нас нету никаких, вот то есть вообще, никаких препятствий для этого, кроме нашего собственного нежелания. Вы мне скажете, что Путин виноват. А я вам скажу, что Путин и режим который он представляет это лишь результат нежелания нашего общества изменяться. Вы мне скажете, что общество хочет изменяться? А я вам скажу, что в глобальном масштабе это крохи. Большинство ничего не хочет и не может, да и вообще, обычный человек не подозревает о том, что он "какой-то неправильный". Его такие слова обижают. Зато когда ты обычному человеку предлагаешь в обмен на какие-то социальные обязательства хорошие дороги, достойные зарплаты, приличную медицинскую помощь и так далее, то он сразу соглашается на это. Это же вопрос подхода.Вы мне скажете, что нужна революция для изменений. А я вам скажу, что революция — это радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием.
Мы действительно должны изменить себя сами, иначе мы не изменим ничего. Никто не изменит нас за нас. И мне кажется, что ключ к изменениям лежит в одной простой мысли: человеческая жизнь не является главной ценностью в нашем обществе. Как только мы поставим во главу угла человека и его жизнь, то общество поменяется навсегда. В обществе, где человеческая жизнь — высшая ценность невозможно представить себе существование дорог без разделителя встречного движения, на которых погибают сотни тысяч людей в год. В таком обществе нельзя представить себе приоритет военного бюджета над бюджетом образовательным или медицинским. В таком обществе нельзя представить себе разговоры о морали, да-да, какая может быть мораль, если главное это человеческая жизнь? Вы же не спрашиваете у хирурга, который будет вас оперировать, в какой партии он состоит, с кем спит, и в какого бога верит?В обществе, где человеческая жизнь — высшая ценность, невозможно представить себе практически ни одного из наших политиков. Ну правда, есть хоть один политик про которого мы можем честно сказать, что ему жизни людей важнее собственного кресла? Если такие и есть, то их единицы. В обществе, где человеческая жизнь — высшая ценность, невозможно представить себе такое количество брошеных, больных, бездомных, несчастных людей. Все силы общества будут направлены на то, чтобы спасти их. Этот список можно продолжать вечно. Мы сами можем изменить свою собственную жизнь. Надо просто захотеть.
калибру! вернемся к истокам, ваше:"какая политическая форма государственности вас устроила бы ?" мое:"пофиг! не задумывался даже! ха-ха!" добавлю! задумыватЦа даже не собираюсь! ха-ха!
Деду от калибра! задушевно так пишите, с огоньком! я плакалЪ! вам в голову даже ни разу ни пришло! все энто благополучие, то которое вы так захотели увидеть и видели только это оплачено нами, нашими родителями, жителями других стран, оплачены горем, лишениями, нищетой бедствиями, разрухой и войной! счастливого вам дальнейшего просмотра!
дед,смысл снова от печки плясать , когда мы на финишной прямой в диалоге ? * ваш пофигизм меня и удивляет и расстраивает : до сих пор я считал вас светочем и опорой российской демократии.
Деду от Калибра 11 января 2017 г. 14:43 ------------------------------ Об Утопиях писали сотни лет назад. Мальчик по имени Х. проповедовал еще 2000 лет назад
Деду от калибра! задушевно так пишите, с огоньком! я плакалЪ! ++++++++++++++ дед , выше не я писал.Прочёл. Разъясните про благополучие оплаченное (прошлое время),когда автор предлагает строить его с завтрашнего дня (будущее время) и каждому - с себя ? * что то у вас язык с лыком не вяжется. ))
"А я вам скажу, что революция — это радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием." , все правильно, только если в России даже на уровне муниципального управления сделать так как в США - это уже революция, сравнимая с 91, 93 годами.
Об Утопиях писали сотни лет назад. Мальчик по имени Х. проповедовал еще 2000 лет назад +++++++++++++++++ Есть благополучные страны , в которых подобная "утопия" максимально приближена к реалиям жизни.
калибру! ну ошиплись вы малость в оценке старого гопниГа! с кем не бывает! ха-ха!
дед,как обычно , ржака и хахака - единственное ,что вы способны представить вместо аргументов. * В милиции тоже гопники работали ?
мой возраст не позволяет передёргивать ни публично ни украдкой
Доживать воспоминаниями о сочных стюардессах, что может быть печальнее.
Дед договорился, что хотел бы жить при тоталитарной автократии. Дед, покупай билет в северную корею. В России народ не настолько тупой, что бы из солнцеликого КимВладПука сделать)))
калибру! назвать низкопробный развод в стиле "за красных или белых" аргументами? ну вы батенька титан! ха-ха!
Дятел. КимВладПук !)))))))) Под столом))) Срочно отлить в скрижаль!!,
Anarchy 11 января 2017 г. 15:25
МЕЧТА ДЕДА)))
Дед, на самом деле, жизнь достаточно проста, чтобы сделать выбор между красными и белыми. Все на поверхности
Победных депрессий обеденный звук Навозных героев гугнивый набат
Егорка про таких ка Дед еще в 80-е писал
США выгодны рф и кнр как поднимающий голову тоталитаризм,что бы своих граждан держать в тонусе. Если бы в друг не было бы россии то сша выдумала бы её.
дед , ну какой же это развод - у меня все хода записаны : сказанное вами "нет" демократии определённо означает "да" БенитЕ Муссолини ,ну или ,что Дятел написал,на худой конец. * с концом всё нормально ?
Иуда будет в раю.. А Система у Летова - тоже сильная вещь.
Короче ,дед пошёл "кальвадосовку" бодяжить озверином. Сейчас озвереет и привнесёт аргументы в пользу авторитарной демократии - этакий микс нового порядка в отдельно взятом государстве.