Фото: newsforbreakfast.ru

Президент США Барак Обама полагает, что Россия и Китай не могут сравниться с его страной по влиянию в мире.

Как передает ТАСС, об этом Обама заявил во время выступления в Чикаго. "Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей", – подчеркнул глава Белого дома.

Также Барак Обама призвал американцев "не поддаваться страху" перед лицом внешних вызовов.

Говоря о терроризме, американский лидер указал на то, что преступники не смогут одолеть США, если американцы будут верны конституции и принципам.