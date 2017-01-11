Среда, 11 Январь, 12:35

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,95
€ 63,54
Brent
$ 50,5
-8°
Обь
60см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Россия и Китай не могут сравниться по влиянию с США – Обама

, ИА "Амител"
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Москва и Пекин являются соперниками Вашингтона

Фото: newsforbreakfast.ru

Президент США Барак Обама полагает, что Россия и Китай не могут сравниться с его страной по влиянию в мире.

Как передает ТАСС, об этом Обама заявил во время выступления в Чикаго. "Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей", – подчеркнул глава Белого дома.

Также Барак Обама призвал американцев "не поддаваться страху" перед лицом внешних вызовов.

Говоря о терроризме, американский лидер указал на то, что преступники не смогут одолеть США, если американцы будут верны конституции и принципам.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

11.01.2017 11:15
- гость -

нет никаких поводов для паники

0  0
11.01.2017 11:19
Дятел

Нормально отработал мужик, может с чистой совестью уходить на пенсию? Нашему это не светит.

0  0
11.01.2017 11:24
- гость -

у обамы шизофрения в мании величия.

0  0
11.01.2017 11:26
- гость -

11:19, лучше посчитать сколько войн развязал "голубь-мира", Ирак, Сирия, Ливия, хахляндия... Загарелый оказался самым воинственным президентом.

0  0
11.01.2017 11:27
- гость -

Если бы бабушка-шизофриничка победила на выборах, точно ядерный конфликт был бы.

0  0
11.01.2017 11:32
дед

мдя! старые привычки не забываютЦа! курнул чувак круто! захотелось в истории оставить свой след, оставил уже, никчемная личноздь, на службе у корпораций!

0  0
11.01.2017 11:35
- гость -

11:32, след он уже хороший оставил, никогда ранее такие недоумки не были у власти в сша.

0  0
11.01.2017 11:36
Дятел

11:27

Бабушка могла поддаться харизме Затмевающего Солнце. А вот у миллиардера с гопотой будут хорошие разговоры)))

0  0
11.01.2017 11:39
- гость -

11:36, у бабушки помимо явно выраженной шизофрении, была еще и прогрессирующая русофобия, а конфликт ядерных держав - не лучшая перспектива для всего человечества.

0  0
11.01.2017 11:40
Дятел для Деда

Опровергнуть его утверждение сможешь? Про никчменную чичность - просто смешно. Видимо вы не в курсе что одним из главных показателем демократического государства - является сменяемость власти?

0  0
11.01.2017 11:41
- гость -

Песков дает оценку Обаме? Смешно. "Спасибо за звонок, ваше мнение для нас очень важно".

0  0
11.01.2017 11:43
- гость -

он не недоумок. но и не назвать его гениальным или великим. у меня он неприязни не вызывал, в отличие от его говорящих голов из госдепартамента

0  0
11.01.2017 11:43
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 11:41 упс, ветку попутал..

0  0
11.01.2017 11:44
дед

Дятлу! ну так посмейтесь! чего сдерживаетесь! я вот поржал от души над вашим утверждением: "главных показателем демократического государства - является сменяемость власти"!!! ха-ха!

0  0
11.01.2017 11:45
- гость -

это Обама власть? Обама - это ширма, наемный менеджер

0  0
11.01.2017 11:50
Сталинский Сокол

Есть в инете фото. На котором Путин и Обама. Путин в фуражке Промакашки говорит Обаме: Капченый! Ты мне надоел! И крутит перед носом ножичком.

0  0
11.01.2017 11:52
Anarchy

Не, ну демо-кратия - это народовластие (перевод), а у нас народ - бесправная серая масса, зомбированная телевизором. Так что прав Дятел. Демократии, даже в задатках у нас - нету

0  0
11.01.2017 11:55
Модератору

Серый, ты же недавно только зверинец разогнал. Коней и барсуков выгнал. Сейчас птичник разводишь? Дятлы какие-то появились...

0  0
11.01.2017 11:56
дед

Анархии нам зачем ваша демакратия? вот на пальцах в двух словах могете объяснить доступно? може мы будем за нее боротЦа до усмерти! ха-ха!

0  0
11.01.2017 12:00
Дятел

Модератору 11 января 2017 г. 11:55

Серега просто не трет некоторые переходы на личности высказывания некоторых особо одаренных, поэтому приходится быть Дятлом. Хотя если все личные оскорбления будут удалятся, могу писать под регой.

0  0
11.01.2017 12:01
Anarchy

Деду, вам - ваша демократия. Дед, представь: если у тебя будут претензии к чиновникам, ты сможешь с них спросить. То есть ты будешь влиять на жизнь в стране. Вот для чего тебе твоя демократия

0  0
11.01.2017 12:02
Дятел для Деда

дед зарегистрированный 11 января 2017 г. 11:56

А именно за нее вы и боролись до усмерти в 93, щас уже правда наследничик, но тем не менее сей факт вас не оправдывает.

0  0
11.01.2017 12:03
- гость -

кстати барсука никто не выгонял.

0  0
11.01.2017 12:06
Дятел Анарху

Деду не надо ни на что влиять. Для него главное крепко сидеть на вертикале власти, пусть даже в самом низу.

0  0
11.01.2017 12:22
Ru.бaнок

Модер,сярёга,привет, братело,Обама может и кусок рубероида,но

1.США -крупнейшая страна по ВВП,в том числе на душу населения! 2.США -крупнейший должник всего мира! 3.США -крупнейший враг России,как реальный конкурент её интересам! 4.вовка отрыжков-чмо!

0  0
11.01.2017 12:27
- гость -

У Обамы агония.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:30
Барнаульцев пугают смертельно опасными мандаринами 0
12:23
Эпидемию гриппа и ОРВИ в Алтайском крае ожидают к концу января 0
12:16
Лей по полной: барнаульцы перед Новым годом не экономили воду 2
12:02
Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза 8
11:50
СКР арестовал имущество Улюкаева на 564 млн рублей 5
11:32
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем? 19
11:24
Власти Барнаула надеются на нового арендатора кинотеатра "Родина" 11
11:13
Россия и Китай не могут сравниться по влиянию с США – Обама 26
11:03
Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику 7
10:51
Движение на площади Сахарова в Барнауле планируют открыть к 16 января 3
10:42
Говори спасибо. Смотрим, как животные учат людей быть вежливыми 0
10:33
Столичный балет IVEX покажет барнаульцам невероятное танцевальное шоу 0
10:26
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" номинировали в 11 категориях на премию BAFTA 1
10:15
Андрей Геттих не попал в Минстрой Алтайского края 0
10:04
Родные погибших в терактах в Европе обвинили Twitter в пособничестве 2
09:49
Масло, молоко и морепродукты подорожали больше всего в 2016 году – Росстат 3
09:36
Вячеслав Франк: что известно о новом первом заме сити-менеджера Барнаула? 9
09:28
Пенсионер из Алтайского края перечислил мошенникам 19 тысяч рублей 2
09:14
Свидетелей ночного наезда на пешехода разыскивает полиция в Барнауле 7
09:09
Кадыров о Сталине: "Будь он вечно проклят!" 46
09:00
Детская питьевая вода: какую воду выбрать для своего ребенка 0
08:50
Новые страшные картинки появятся на пачках сигарет этой весной 15
08:33
СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России 8
08:16
Пять человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи на Сахалине 0
08:00
"НТЦ Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис" 0
07:36
Как ты нам дорог: сколько будет стоить бензин в 2017 году? 36
07:04
Гипермаркет "Прораб" в Барнауле подешевел до 160 млн рублей. Фото 49
06:32
Прощание с "Родиной": что известно о старейшем кинотеатре Барнаула? 8
06:01
До свидания, сказка: на площади Сахарова начали демонтажные работы. Фото 28
05:06
Потепление до 0 градусов ожидают в Алтайском крае 11 января 0
01:03
Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма "Тачки 3" 0
00:07
В последний раз на сцене: "Смысловые галлюцинации" дают прощальный концерт 1
23:04
Полицейский в Тверской области покончил с собой в своем кабинете 0
22:08
Больше 86 тыс. человек посетили новогодние спектакли в Барнауле 0
21:04
Экс-главе Минэкономразвития РФ Улюкаеву продлили домашний арест до 15 мая 0
20:02
Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в оценках 0
19:47
Дмитрий Песков прокомментировал президентство Барака Обамы 7
19:31
Наркосбытчика случайно поймали в Бийске за курение на крыльце 3
19:09
Коротко о главном: страсти по генплану, закрытие "Родины" и планетарий
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 января
18:48
Мария Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Дональде Трампе 5
18:28
Более 13,5 тыс. туристов побывали в Белокурихе на новогодних каникулах 0
18:04
СКР обвинил экс-милиционера из Ангарска в убийстве 47 женщин 2
17:46
Первые слушания по генплану Барнаула признали несостоявшимися. Фото 20
17:27
Сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость в ночь на старый Новый год 6
17:14
Когда площадь Сахарова в Барнауле откроют для движения автомобилей? 3
17:04
Эксперты назвали неправдоподобной версию об ошибке второго пилота Ту-154 14
16:55
Стоп-кадр. Гении барнаульского нейминга 22
16:35
ГИБДД Барнаула 12 января проверит, как родители перевозят своих детей 2
16:25
Сотрудник "Почты России" был пойман за кражу трех телефонов из посылок 4
16:16
Новый сезон легендарного "Твин Пикса" начнут показывать 21 мая 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.