Фото: newsforbreakfast.ru
Президент США Барак Обама полагает, что Россия и Китай не могут сравниться с его страной по влиянию в мире.
Как передает ТАСС, об этом Обама заявил во время выступления в Чикаго. "Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей", – подчеркнул глава Белого дома.
Также Барак Обама призвал американцев "не поддаваться страху" перед лицом внешних вызовов.
Говоря о терроризме, американский лидер указал на то, что преступники не смогут одолеть США, если американцы будут верны конституции и принципам.
Комментарии
нет никаких поводов для паники
Нормально отработал мужик, может с чистой совестью уходить на пенсию? Нашему это не светит.
у обамы шизофрения в мании величия.
11:19, лучше посчитать сколько войн развязал "голубь-мира", Ирак, Сирия, Ливия, хахляндия... Загарелый оказался самым воинственным президентом.
Если бы бабушка-шизофриничка победила на выборах, точно ядерный конфликт был бы.
мдя! старые привычки не забываютЦа! курнул чувак круто! захотелось в истории оставить свой след, оставил уже, никчемная личноздь, на службе у корпораций!
11:32, след он уже хороший оставил, никогда ранее такие недоумки не были у власти в сша.
11:27
Бабушка могла поддаться харизме Затмевающего Солнце. А вот у миллиардера с гопотой будут хорошие разговоры)))
11:36, у бабушки помимо явно выраженной шизофрении, была еще и прогрессирующая русофобия, а конфликт ядерных держав - не лучшая перспектива для всего человечества.
Опровергнуть его утверждение сможешь? Про никчменную чичность - просто смешно. Видимо вы не в курсе что одним из главных показателем демократического государства - является сменяемость власти?
Песков дает оценку Обаме? Смешно. "Спасибо за звонок, ваше мнение для нас очень важно".
он не недоумок. но и не назвать его гениальным или великим. у меня он неприязни не вызывал, в отличие от его говорящих голов из госдепартамента
- гость - 11 января 2017 г. 11:41 упс, ветку попутал..
Дятлу! ну так посмейтесь! чего сдерживаетесь! я вот поржал от души над вашим утверждением: "главных показателем демократического государства - является сменяемость власти"!!! ха-ха!
это Обама власть? Обама - это ширма, наемный менеджер
Есть в инете фото. На котором Путин и Обама. Путин в фуражке Промакашки говорит Обаме: Капченый! Ты мне надоел! И крутит перед носом ножичком.
Не, ну демо-кратия - это народовластие (перевод), а у нас народ - бесправная серая масса, зомбированная телевизором. Так что прав Дятел. Демократии, даже в задатках у нас - нету
Серый, ты же недавно только зверинец разогнал. Коней и барсуков выгнал. Сейчас птичник разводишь? Дятлы какие-то появились...
Анархии нам зачем ваша демакратия? вот на пальцах в двух словах могете объяснить доступно? може мы будем за нее боротЦа до усмерти! ха-ха!
Модератору 11 января 2017 г. 11:55
Серега просто не трет некоторые переходы на личности высказывания некоторых особо одаренных, поэтому приходится быть Дятлом. Хотя если все личные оскорбления будут удалятся, могу писать под регой.
Деду, вам - ваша демократия. Дед, представь: если у тебя будут претензии к чиновникам, ты сможешь с них спросить. То есть ты будешь влиять на жизнь в стране. Вот для чего тебе твоя демократия
дед зарегистрированный 11 января 2017 г. 11:56
А именно за нее вы и боролись до усмерти в 93, щас уже правда наследничик, но тем не менее сей факт вас не оправдывает.
кстати барсука никто не выгонял.
Деду не надо ни на что влиять. Для него главное крепко сидеть на вертикале власти, пусть даже в самом низу.
Модер,сярёга,привет, братело,Обама может и кусок рубероида,но
1.США -крупнейшая страна по ВВП,в том числе на душу населения! 2.США -крупнейший должник всего мира! 3.США -крупнейший враг России,как реальный конкурент её интересам! 4.вовка отрыжков-чмо!
У Обамы агония.