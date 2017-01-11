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Движение на площади Сахарова в Барнауле планируют открыть к 16 января

, ИА "Амител"
Из-за востребованности новогоднего городка у барнаульцев принято решение повременить с демонтажом горок, ледовых фигур и елки

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Ориентировочные сроки открытия движения на площади Сахарова назвали в администрации Барнаула — вероятно, машины смогут проехать по перекрытому участку Социалистического проспекта уже 16 января.

Напомним, изначально демонтировать снежный городок в центре города планировалось до 12 января. Однако горожане до сих пор активно посещают новогоднюю площадку, поэтому принято решение отсрочить демонтажные работы.

Пока что на площади разобрали аттракционы. Активная фаза демонтажных работ стартует 14 января. "В последнюю очередь будут разобраны ледовые фигуры, горки и елка", – сказали в мэрии.

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Разобрать все конструкции постараются за выходные, и в качестве ориентировочного срока возобновления движения на Сахарова называется будущий понедельник. Напомним, что проспект Социалистический на участке между улицей Молодежной и Димитрова был перекрыт с 5 декабря.

 


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Комментарии

11.01.2017 11:16
22

Да лучше вообще не открывать! Давно пора там пешеходную зону сделать.

0  0
11.01.2017 11:22
- гость -

Прозрели, значит еще не все потеряно!

0  0
11.01.2017 12:12
- гость -

Да что там делать? Уже давно надо было открыть

0  0
11.01.2017 17:21
- гость -

Хорошее решение.

0  0
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