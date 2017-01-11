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Ориентировочные сроки открытия движения на площади Сахарова назвали в администрации Барнаула — вероятно, машины смогут проехать по перекрытому участку Социалистического проспекта уже 16 января.

Напомним, изначально демонтировать снежный городок в центре города планировалось до 12 января. Однако горожане до сих пор активно посещают новогоднюю площадку, поэтому принято решение отсрочить демонтажные работы.

Пока что на площади разобрали аттракционы. Активная фаза демонтажных работ стартует 14 января. "В последнюю очередь будут разобраны ледовые фигуры, горки и елка", – сказали в мэрии.

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Разобрать все конструкции постараются за выходные, и в качестве ориентировочного срока возобновления движения на Сахарова называется будущий понедельник. Напомним, что проспект Социалистический на участке между улицей Молодежной и Димитрова был перекрыт с 5 декабря.