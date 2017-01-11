Четверг, 12 Январь, 09:21

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,16
€ 63,52
Brent
$ 51
-9°
Обь
59см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы–2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Власти Барнаула надеются на нового арендатора кинотеатра "Родина"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Старейший кинотеатр города 12 января прекращает свою работу

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Администрация города Барнаула надеется, что в ближайшее время найдется новый арендатор, который заедет в помещение нынешнего кинотеатра "Родина" на конкурсной основе. Об этом Amic.ru рассказал начальник комитета по информационной политике администрации города Станислав Тетерятник.

По его словам, площадь здания кинотеатра "Родина" насчитывает 1600 квадратных метров. Из них 1288 "квадратов" принадлежат муниципалитету, а еще 451,2 находятся в собственности у частного лица. Нынешний арендатор – сеть "Киномир", у которой срок аренды "Родины" истекает в ноябре 2018 года, разорвала контракт заранее и уже в ближайшее время покинет объект.

После этого в рамках установленного законодательства, на конкурсной основе, в "Родину" может заехать новый арендатор. В администрации Барнаула надеются на такое развитие событий, поскольку здание является объектом культурного наследия и в противном случае придется брать его под охрану, что потребует дополнительных финансовых затрат. При этом Станислав Тетерятник отметил, что требования к арендатору будут довольно высокими. Однако на данный момент не было конкретных обращений по этому поводу.

Ранее стало известно, что старейший кинотеатр Барнаула — "Родина" — прекращает свою работу и уже с 12 января будет официально закрыт для посетителей. Впрочем, в последнее время велись активные разговоры о том, что в здание нынешнего кинотеатра "Родина" к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий. Известно, что в 2018 году здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, где сейчас расположен планетарий, точно будет передано православной общине. А вот куда переедет сам планетарий – не было известно. Площади здания позволят разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики имени Титова, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории.

Сейчас, по словам директора планетария Павла Ягодкина, существует два основных варианта для переноса учреждения – здание "Родины" и ДК "Трансмаш".

Как пояснил Станислав Тетерятник, на данном этапе второй вариант невозможен по причине того, что "Трансмаш" находится в аварийном состоянии. Специальная комиссия должна определить, как поступить со зданием. Если конфигурация здания позволит разместить там планетарий, то, возможно, там будет проведен капитальный ремонт. Также высока вероятность, что здание ДК "Трансмаш" эффективнее снести. В таком случае на освободившемся земельном участке можно построить новое здание для барнаульского планетария, но исключительно в рамках инвестиционного проекта.

Между тем на своей страничке в социальной сети известный барнаульский архитектор Александр Деринг, который в 2005 году работал над реконструкцией "Родины", призвал разместить там Музей кино.

"Кинотеатр "Родина" имеет важное историческое значение для города. Он строился во время войны народным способом нашими дедами для нас. Как кинотеатр. В нем прошли главные премьеры российского кинематографа, на его сцене побывали почти все звезды советского кино. В 2000-е сеть "Киномир" привела это здание в порядок, и мы должны быть благодарны этим бизнесменам за смелость и любовь к своему городу. Вложения были огромными. Но теперь нам нельзя допустить, чтобы он исчез как кинотеатр. Давайте попросим власти города и края взять его на баланс как важный культурный объект. Он, кстати, в собственности города и просто в долгосрочной аренде у "Киномира". Бизнес есть бизнес, и если он не приносит прибыль, то его нужно переформатировать в Киноцентр с функцией киномузея, возможно, филиала музея "Город", – написал Деринг.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

11.01.2017 11:29
- гость -

Зачем велосипед изобретать? Марию-РА и все довольны!

0  0
11.01.2017 11:35
- гость -

Открыли бы полезный детский творческий центр

0  0
11.01.2017 11:37
- гость -

11:35, на "красной линии"? да там как минимум будет какой-нибудь бутик, с соотв.кэшем за аренду.

0  0
11.01.2017 11:44
- гость -

постройте там высотку, и назовите ее Родина

0  0
11.01.2017 11:46
djusha67

На каком основании здание планетария передают РПЦ? Нечего им делать в парке...Пусть свои храмы строят сами и подальше от людей...

0  0
11.01.2017 11:47
Александр

11.01.2017 11:44- гость -____________-С марияра на первом этаже)))

0  0
11.01.2017 11:49
acdc

Как Старый базар. Законсервировать.

0  0
11.01.2017 11:54
- гость -

djusha67 Пусть свои храмы строят сами --- так они его и построили, и потом там сделали планетарий планетарий - это должно быть что-то футуристичное, идеальное место - в ТРЦ Огни или Арена, но никак не в заброшенном парке или бывшем кинотеатре

0  0
11.01.2017 12:18
Gena

djusha67 зарегистрированный 11 января 2017 г. 11:46 Нечего им делать в парке...

Теперича, наверное, центральный вход (там где Профинтерна упирается в Комсомольский) станет началом тропы, ведущей в церковь, а не центральной аллеей парка... Наверное, как-то странно будет видеть гуляющих за ручки парочки, употребляющих пиво на лавочках молодых людей и катающихся на роликах детей на фоне "храма")

0  0
11.01.2017 12:25
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 11:54 Кто туда поедет? Жители Павловска?

0  0
11.01.2017 12:26
- гость -

Gena зарегистрированный 11 января 2017 г. 12:18 С тем все и затевается, чтоб отжать весь парк в центре города.

0  0
11.01.2017 12:45
djusha67

Гость, учите историю...У РПЦ не было собственности, храмы строило государство и ему они принадлежали...Народ вернул себе...На территории парка церкви не место...Их и так по городу явный избыток...А принявших решение о передачи здания гнать с занимаемых должностей за разбазаривание народного добра...И еще...Такие решения должны приниматься не чиновниками, а народом на референдуме...ИМХО

0  0
11.01.2017 12:48
ви

Все это следствие закрытия старого базара, он был системообразующим звеном в той части города.

0  0
11.01.2017 12:50
ек

да всё уже решено, сейчас просто лицо мнут) РПЦ забирает здание Планетария. поэтому и Кацев выдавили из Родины. с чего бы это они столько лет там работали, а тут вдруг решили что убытки и надо закрыться? теперь Планетарий заедет в Родину. вопрос только в сроках.

0  0
11.01.2017 12:51
- гость -

djusha67, еще скажите, что церковь была отделена от государства, когда строили этот храм

0  0
11.01.2017 12:52
- гость -

и находилась там церковь на правах арендатора)

0  0
11.01.2017 12:52
Элвис- ...67

"На территории парка церкви не место..." == "Народ" построил парк на территории кладбища с церковью - самое место!

0  0
11.01.2017 13:05
djusha67

Гость, она была отделена в 1917 и по сей день там находится...Так что РПЦ не имеет никаких прав на исторические культовые сооружения...Они должны быть переданы под музеи, а действующие храмы РПЦ должна строить за свой счет и на общих основаниях (т.е. через участие в конкурсах на застройку, оплачивать землю, платить налоги!!!)

0  0
11.01.2017 13:06
djusha67

Элвис, Нет кладбища - нет церкви...

0  0
11.01.2017 13:13
Элвис

Кладбища то не стало, а покойники остались. через менее чем 20 лет - уже парк...

0  0
11.01.2017 13:16
ви

Дюша уводит тему в блудняки. Дон кихот .

0  0
11.01.2017 13:28
djusha67

Элвис, я так понимаю, что сильно страдаешь о памяти усопших...А что ж не выступал, когда на костях дом построили? Или его тоже под церковь передать?

ВИ, не уводит, а направляет в правильное русло...Оставьте в покое планетарий и "Родина" останется на месте как кинотеатр...Деньги от аренды направить на развитие и реконструкцию существующего планетария...

0  0
11.01.2017 13:39
Элвис - ..67

Не верно понято- я о том, КАК мудро принималось решение, и как оно было- УМЕСТНО, а сейчас- видите ли НЕТ. (какой "дом на костях"- не соображу?)

0  0
11.01.2017 14:14
djusha67

Элвис, Путиловская 20...

0  0
11.01.2017 14:45
- гость -

ПЛАНЕТАРИЙ лучше в "России"разместить. Место удобное. Да и жители близлежащих домов вздохнут с облегчением:от пивнух житья нет ни днем, ни ночью.

0  0
11.01.2017 17:08
djusha67

У наших властей логика железная...Жили бы в Египте, уже давно бы пирамиды отдали фараонам и возродили рабство...Давно пора ФЗ 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» признать утратившим силу как антиконституционный...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:15
Автомобиль такси протаранил ВАЗ в Барнауле. Фото 0
08:54
"Роскосмос" назвал наиболее вероятную причину крушения "Прогресса" 0
08:32
Семибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 12 января 0
08:16
Трамп заявил, что "кнопки перезагрузки" в отношениях с Россией нет 14
07:46
Главный американский фильм года "Ла-Ла Ленд" и другие премьеры недели 0
07:33
Сеанс окончен: кто виноват в закрытии кинотеатра "Родина"? 13
07:04
Сколько дней россияне будут отдыхать на 23 февраля? 9
06:32
Первичное жилье в Барнауле за год упало в цене на 4,3% 1
06:01
Весенний паводок на Алтае будет сложным из-за обильных снегопадов 1
05:06
Алтайский край вновь погружается в период снегопадов 0
03:07
Третьи "Мстители" станут самым дорогим фильмом в истории кино 0
02:04
Преданная собака грела парализованного хозяина 20 часов на морозе 0
01:02
Молодой человек из Британии забеременел через Facebook и готовится к родам 1
00:03
Уфимской пенсионерке пришлось ползти на прием к врачу. Видео 5
23:01
Путин попросил прокуратуру контролировать соблюдение прав заключенных 0
22:02
Начальник отдела полиции в Иркутске попал под дело о "Боярышнике" 2
21:03
Песков: новые санкции США нанесут ущерб глобальной экономике 16
20:04
Премьер-министру Италии Джентиллони сделали операцию на сосудах 0
19:42
Многоквартирный дом горел в Барнауле днем 11 января 1
19:28
Жительница Ставрополья похоронила сыновей в подвале после пожара и сбежала 0
19:07
Коротко о главном: полигон ТБО, судьба "Галактики" и мандариновые страхи
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 11 января
18:50
Операторы "Билайн" и МТС начали выдавать микрозаймы 3
18:36
"Хватит издеваться": Зюганов выступил за признание ДНР и ЛНР 21
18:24
Песков назвал чушью информацию о компромате на Трампа и Клинтон 1
18:06
Гарик Сукачев поблагодарил Александра Карлина за помощь в съемках фильма 0
17:50
В новом статусе: во "ВКонтакте" теперь можно вступить в гражданский брак 0
17:32
Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов 6
17:23
Что такое иордань и как ее правильно делать? 5
17:17
Тема строительства нового полигона ТБО в Барнауле закрыта – Сергей Дугин 14
17:05
Мария Захарова назвала количество дней, за которые Обама разрушит мир 8
16:49
Пугачева попросила не собирать за нее подписи, а жить радостно 7
16:32
Десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Саратове 0
16:24
Мэрия собралась сделать из привокзальной площади визитную карточку Барнаула 14
16:13
Смета по реконструкции художественного музея обойдется в 6,34 млн рублей 7
16:09
Алтайская прокуратура назначила проверку по факту ДТП с участием автобусов 0
16:04
Семь машин пострадали после обрушения крыши ангара в Новосибирске 0
15:52
Правда ли, что у россиян за долги будут забирать единственное жилье? 36
15:43
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о непогоде 0
15:35
20 млн рублей украли в новогодние праздники из "Булгарбанка" в Москве 0
15:23
Губернатор Донецкой области запретил своим подчиненным говорить по-русски 17
15:15
Работник Барнаульского молочного комбината получил деньги за ожоги 1
15:03
Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула 5
14:50
Любовь, война и Моника Белуччи: о чем фильм "По млечному пути"? 0
14:35
Бешеная лошадь в Челябинске сбросила наездника и кинулась под троллейбус 7
14:24
Когда будет китайский Новый год в 2017-м и как его принято праздновать? 1
14:18
Мэрия перенесла все публичные слушания по генеральному плану Барнаула 18
14:07
Бийская полиция поймала женщину, оформлявшую кредиты на горожан через сеть 2
13:51
Мужчина толкнул своего друга во время ссоры под поезд метро в Петербурге 9
13:37
"День сибирского валенка" пройдет в Барнауле 14 января 5
13:21
Слушания по генплану перенесли в Барнауле после аншлага в ДК "Центральный" 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.