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Власти Барнаула надеются на нового арендатора кинотеатра "Родина"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Старейший кинотеатр города 12 января прекращает свою работу

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Администрация города Барнаула надеется, что в ближайшее время найдется новый арендатор, который заедет в помещение нынешнего кинотеатра "Родина" на конкурсной основе. Об этом Amic.ru рассказал начальник комитета по информационной политике администрации города Станислав Тетерятник.

По его словам, площадь здания кинотеатра "Родина" насчитывает 1600 квадратных метров. Из них 1288 "квадратов" принадлежат муниципалитету, а еще 451,2 находятся в собственности у частного лица. Нынешний арендатор – сеть "Киномир", у которой срок аренды "Родины" истекает в ноябре 2018 года, разорвала контракт заранее и уже в ближайшее время покинет объект.

После этого в рамках установленного законодательства, на конкурсной основе, в "Родину" может заехать новый арендатор. В администрации Барнаула надеются на такое развитие событий, поскольку здание является объектом культурного наследия и в противном случае придется брать его под охрану, что потребует дополнительных финансовых затрат. При этом Станислав Тетерятник отметил, что требования к арендатору будут довольно высокими. Однако на данный момент не было конкретных обращений по этому поводу.

Ранее стало известно, что старейший кинотеатр Барнаула — "Родина" — прекращает свою работу и уже с 12 января будет официально закрыт для посетителей. Впрочем, в последнее время велись активные разговоры о том, что в здание нынешнего кинотеатра "Родина" к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий. Известно, что в 2018 году здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, где сейчас расположен планетарий, точно будет передано православной общине. А вот куда переедет сам планетарий – не было известно. Площади здания позволят разместить интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики имени Титова, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории.

Сейчас, по словам директора планетария Павла Ягодкина, существует два основных варианта для переноса учреждения – здание "Родины" и ДК "Трансмаш".

Как пояснил Станислав Тетерятник, на данном этапе второй вариант невозможен по причине того, что "Трансмаш" находится в аварийном состоянии. Специальная комиссия должна определить, как поступить со зданием. Если конфигурация здания позволит разместить там планетарий, то, возможно, там будет проведен капитальный ремонт. Также высока вероятность, что здание ДК "Трансмаш" эффективнее снести. В таком случае на освободившемся земельном участке можно построить новое здание для барнаульского планетария, но исключительно в рамках инвестиционного проекта.

Между тем на своей страничке в социальной сети известный барнаульский архитектор Александр Деринг, который в 2005 году работал над реконструкцией "Родины", призвал разместить там Музей кино.

"Кинотеатр "Родина" имеет важное историческое значение для города. Он строился во время войны народным способом нашими дедами для нас. Как кинотеатр. В нем прошли главные премьеры российского кинематографа, на его сцене побывали почти все звезды советского кино. В 2000-е сеть "Киномир" привела это здание в порядок, и мы должны быть благодарны этим бизнесменам за смелость и любовь к своему городу. Вложения были огромными. Но теперь нам нельзя допустить, чтобы он исчез как кинотеатр. Давайте попросим власти города и края взять его на баланс как важный культурный объект. Он, кстати, в собственности города и просто в долгосрочной аренде у "Киномира". Бизнес есть бизнес, и если он не приносит прибыль, то его нужно переформатировать в Киноцентр с функцией киномузея, возможно, филиала музея "Город", – написал Деринг.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

11.01.2017 11:29
- гость -

Зачем велосипед изобретать? Марию-РА и все довольны!

0  0
11.01.2017 11:35
- гость -

Открыли бы полезный детский творческий центр

0  0
11.01.2017 11:37
- гость -

11:35, на "красной линии"? да там как минимум будет какой-нибудь бутик, с соотв.кэшем за аренду.

0  0
11.01.2017 11:44
- гость -

постройте там высотку, и назовите ее Родина

0  0
11.01.2017 11:46
djusha67

На каком основании здание планетария передают РПЦ? Нечего им делать в парке...Пусть свои храмы строят сами и подальше от людей...

0  0
11.01.2017 11:47
Александр

11.01.2017 11:44- гость -____________-С марияра на первом этаже)))

0  0
11.01.2017 11:49
acdc

Как Старый базар. Законсервировать.

0  0
11.01.2017 11:54
- гость -

djusha67 Пусть свои храмы строят сами --- так они его и построили, и потом там сделали планетарий планетарий - это должно быть что-то футуристичное, идеальное место - в ТРЦ Огни или Арена, но никак не в заброшенном парке или бывшем кинотеатре

0  0
11.01.2017 12:18
Gena

djusha67 зарегистрированный 11 января 2017 г. 11:46 Нечего им делать в парке...

Теперича, наверное, центральный вход (там где Профинтерна упирается в Комсомольский) станет началом тропы, ведущей в церковь, а не центральной аллеей парка... Наверное, как-то странно будет видеть гуляющих за ручки парочки, употребляющих пиво на лавочках молодых людей и катающихся на роликах детей на фоне "храма")

0  0
11.01.2017 12:25
- гость -

- гость - 11 января 2017 г. 11:54 Кто туда поедет? Жители Павловска?

0  0
11.01.2017 12:26
- гость -

Gena зарегистрированный 11 января 2017 г. 12:18 С тем все и затевается, чтоб отжать весь парк в центре города.

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