Четверг, 12 Январь, 09:21

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,16
€ 63,52
Brent
$ 51
-9°
Обь
59см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы–2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

СКР арестовал имущество Улюкаева на 564 млн рублей

, ИА "Амител"
Следователи устанавливают имущество чиновника и арестовывают его

Фото: gosrf.ru

СКР установил еще 15 объектов недвижимости и средства экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева на сумму не менее 564 млн рублей и арестовал их. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Как сообщается, следователи до сих пор устанавливают имущество обвиняемого для его последующего ареста.

Ранее ИА "Амител" писало, что суд продлил домашний арест бывшему чиновнику до 15 мая. Сам он просил более мягкой меры пресечения.

Напомним, Улюкаев обвиняется в получении крупной взятки. Он был арестован в ноябре прошлого года.

Читайте также в сюжете: Уголовное дело министра Улюкаева
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

11.01.2017 11:58
Алекс

Когда взяткодателя повяжут!

0  0
11.01.2017 12:08
Белые росы

Вот истенное лицо либерастов,засевших в экономическом блоке правительства и ЦБ РФ! Правительство,покупающих баксы,а не золото,пора поселить в Могадане!

0  0
11.01.2017 12:08
Белые росы

Вот истенное лицо либерастов,засевших в экономическом блоке правительства и ЦБ РФ! Правительство,покупающих баксы,а не золото,пора поселить в Могадане!

0  0
11.01.2017 12:19
Сталинский Сокол

А я скажу так. Это все от насквозь, прогнившей, нашей власти в коррупции. И не стоит умиляться г. Путиным. Это и есть его бездарность в правлении.

0  0
11.01.2017 12:29
- гость -

В половые,не?

0  0
11.01.2017 12:36
- гость -

Ничто так не подрывает веру в рубль, как министр экономического развития, берущий взятку в долларах США.

0  0
11.01.2017 12:48
- гость -

Ранее ИА "Амител" писало, что суд продлил домашний арест бывшему чиновнику до 15 мая. Сам он просил более мягкой меры пресечения.

А мягче это как? В санаторий за наш счёт поселить?

0  0
11.01.2017 12:51
Медведев

Ну так это, ну... у женьки васильевой тоже того, а потом вернули и извинились. И этот окажется аки ангел. Подождём пока шум утихнет. 564 000 000 всяко хватит, чтобы оправдали.

0  0
11.01.2017 12:53
Соколу

У Сталина был дар правления.

0  0
11.01.2017 12:53
ек

Алекс 11 января 2017 г. 11:58 Альоша, сынок, а ты не в курсе, что дача взятки была оперативным мероприятием спецслужб?

0  0
11.01.2017 13:03
Сынок Альёшинька

Да я вооще не при делах,ек!

0  0
11.01.2017 13:08
- гость -

540 чёто маловато для такого калибра

0  0
11.01.2017 13:09
- гость -

*564

0  0
11.01.2017 13:22
- гость -

А главный оппозиционер миллиардер немцов пал на мосту за правое дело.

0  0
11.01.2017 13:26
- гость -

Не дело,а тело!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:15
Автомобиль такси протаранил ВАЗ в Барнауле. Фото 0
08:54
"Роскосмос" назвал наиболее вероятную причину крушения "Прогресса" 0
08:32
Семибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 12 января 0
08:16
Трамп заявил, что "кнопки перезагрузки" в отношениях с Россией нет 14
07:46
Главный американский фильм года "Ла-Ла Ленд" и другие премьеры недели 0
07:33
Сеанс окончен: кто виноват в закрытии кинотеатра "Родина"? 14
07:04
Сколько дней россияне будут отдыхать на 23 февраля? 10
06:32
Первичное жилье в Барнауле за год упало в цене на 4,3% 1
06:01
Весенний паводок на Алтае будет сложным из-за обильных снегопадов 1
05:06
Алтайский край вновь погружается в период снегопадов 0
03:07
Третьи "Мстители" станут самым дорогим фильмом в истории кино 0
02:04
Преданная собака грела парализованного хозяина 20 часов на морозе 0
01:02
Молодой человек из Британии забеременел через Facebook и готовится к родам 1
00:03
Уфимской пенсионерке пришлось ползти на прием к врачу. Видео 5
23:01
Путин попросил прокуратуру контролировать соблюдение прав заключенных 0
22:02
Начальник отдела полиции в Иркутске попал под дело о "Боярышнике" 2
21:03
Песков: новые санкции США нанесут ущерб глобальной экономике 17
20:04
Премьер-министру Италии Джентиллони сделали операцию на сосудах 0
19:42
Многоквартирный дом горел в Барнауле днем 11 января 1
19:28
Жительница Ставрополья похоронила сыновей в подвале после пожара и сбежала 0
19:07
Коротко о главном: полигон ТБО, судьба "Галактики" и мандариновые страхи
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 11 января
18:50
Операторы "Билайн" и МТС начали выдавать микрозаймы 3
18:36
"Хватит издеваться": Зюганов выступил за признание ДНР и ЛНР 21
18:24
Песков назвал чушью информацию о компромате на Трампа и Клинтон 1
18:06
Гарик Сукачев поблагодарил Александра Карлина за помощь в съемках фильма 0
17:50
В новом статусе: во "ВКонтакте" теперь можно вступить в гражданский брак 0
17:32
Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов 6
17:23
Что такое иордань и как ее правильно делать? 5
17:17
Тема строительства нового полигона ТБО в Барнауле закрыта – Сергей Дугин 14
17:05
Мария Захарова назвала количество дней, за которые Обама разрушит мир 8
16:49
Пугачева попросила не собирать за нее подписи, а жить радостно 7
16:32
Десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Саратове 0
16:24
Мэрия собралась сделать из привокзальной площади визитную карточку Барнаула 14
16:13
Смета по реконструкции художественного музея обойдется в 6,34 млн рублей 7
16:09
Алтайская прокуратура назначила проверку по факту ДТП с участием автобусов 0
16:04
Семь машин пострадали после обрушения крыши ангара в Новосибирске 0
15:52
Правда ли, что у россиян за долги будут забирать единственное жилье? 36
15:43
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о непогоде 0
15:35
20 млн рублей украли в новогодние праздники из "Булгарбанка" в Москве 0
15:23
Губернатор Донецкой области запретил своим подчиненным говорить по-русски 17
15:15
Работник Барнаульского молочного комбината получил деньги за ожоги 1
15:03
Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула 5
14:50
Любовь, война и Моника Белуччи: о чем фильм "По млечному пути"? 0
14:35
Бешеная лошадь в Челябинске сбросила наездника и кинулась под троллейбус 7
14:24
Когда будет китайский Новый год в 2017-м и как его принято праздновать? 1
14:18
Мэрия перенесла все публичные слушания по генеральному плану Барнаула 18
14:07
Бийская полиция поймала женщину, оформлявшую кредиты на горожан через сеть 2
13:51
Мужчина толкнул своего друга во время ссоры под поезд метро в Петербурге 9
13:37
"День сибирского валенка" пройдет в Барнауле 14 января 5
13:21
Слушания по генплану перенесли в Барнауле после аншлага в ДК "Центральный" 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.