Фото: gosrf.ru
СКР установил еще 15 объектов недвижимости и средства экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева на сумму не менее 564 млн рублей и арестовал их. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Как сообщается, следователи до сих пор устанавливают имущество обвиняемого для его последующего ареста.
Ранее ИА "Амител" писало, что суд продлил домашний арест бывшему чиновнику до 15 мая. Сам он просил более мягкой меры пресечения.
Напомним, Улюкаев обвиняется в получении крупной взятки. Он был арестован в ноябре прошлого года.
Комментарии
Когда взяткодателя повяжут!
Вот истенное лицо либерастов,засевших в экономическом блоке правительства и ЦБ РФ! Правительство,покупающих баксы,а не золото,пора поселить в Могадане!
Вот истенное лицо либерастов,засевших в экономическом блоке правительства и ЦБ РФ! Правительство,покупающих баксы,а не золото,пора поселить в Могадане!
А я скажу так. Это все от насквозь, прогнившей, нашей власти в коррупции. И не стоит умиляться г. Путиным. Это и есть его бездарность в правлении.
В половые,не?
Ничто так не подрывает веру в рубль, как министр экономического развития, берущий взятку в долларах США.
Ранее ИА "Амител" писало, что суд продлил домашний арест бывшему чиновнику до 15 мая. Сам он просил более мягкой меры пресечения.
А мягче это как? В санаторий за наш счёт поселить?
Ну так это, ну... у женьки васильевой тоже того, а потом вернули и извинились. И этот окажется аки ангел. Подождём пока шум утихнет. 564 000 000 всяко хватит, чтобы оправдали.
У Сталина был дар правления.
Алекс 11 января 2017 г. 11:58 Альоша, сынок, а ты не в курсе, что дача взятки была оперативным мероприятием спецслужб?
Да я вооще не при делах,ек!
540 чёто маловато для такого калибра
*564
А главный оппозиционер миллиардер немцов пал на мосту за правое дело.
Не дело,а тело!