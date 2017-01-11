Фото: gosrf.ru
СКР установил еще 15 объектов недвижимости и средства экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева на сумму не менее 564 млн рублей и арестовал их. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Как сообщается, следователи до сих пор устанавливают имущество обвиняемого для его последующего ареста.
Ранее ИА "Амител" писало, что суд продлил домашний арест бывшему чиновнику до 15 мая. Сам он просил более мягкой меры пресечения.
Напомним, Улюкаев обвиняется в получении крупной взятки. Он был арестован в ноябре прошлого года.
Комментарии
Когда взяткодателя повяжут!
Вот истенное лицо либерастов,засевших в экономическом блоке правительства и ЦБ РФ! Правительство,покупающих баксы,а не золото,пора поселить в Могадане!
Вот истенное лицо либерастов,засевших в экономическом блоке правительства и ЦБ РФ! Правительство,покупающих баксы,а не золото,пора поселить в Могадане!
А я скажу так. Это все от насквозь, прогнившей, нашей власти в коррупции. И не стоит умиляться г. Путиным. Это и есть его бездарность в правлении.
В половые,не?