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СКР установил еще 15 объектов недвижимости и средства экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева на сумму не менее 564 млн рублей и арестовал их. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Как сообщается, следователи до сих пор устанавливают имущество обвиняемого для его последующего ареста.

Ранее ИА "Амител" писало, что суд продлил домашний арест бывшему чиновнику до 15 мая. Сам он просил более мягкой меры пресечения.

Напомним, Улюкаев обвиняется в получении крупной взятки. Он был арестован в ноябре прошлого года.