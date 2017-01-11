Фото: tltgorod.ru
Суд назначил наказание в виде тюремного срока для двух жителей Барнаула, которые ограбили ломбард на улице Ползунова. Один из них получил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года шесть месяцев, а второй – три года и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Известно, что ограбление произошло летом 2015 года. Мужчины подъехали к зданию ломбарда. Один из них остался в машине и стал наблюдать за происходящим. Второй осужденный просверлил во входных дверях отверстия, через которые открыл замки, вошел внутрь помещения и сложил в мешки меха, украшения, оргтехнику.
Мешки погрузили в автомобиль, а затем продали все украденное через интернет. Ущерб составил более 430 тысяч рублей.
Родители одного из осужденных полностью возместили ущерб. Они продали машину и взяли кредит в банке.
Комментарии
Ущерб составил более 430 тысяч рублей.
Родители одного из осужденных полностью возместили ущерб. Они продали машину и взяли кредит в банке
Да уж воспитали так воспитали. И скоко лет ему скостили за это?
Да уж воспитали так воспитали. И скоко лет ему скостили за это?
одному условку дали, а второму - строгач) догадаешься, кто из них возместил?)
Так возместили то общий же ущерб. Весь.
Условку можть водиле дали а строгача сверловщику.))
Один из них остался в машине и стал наблюдать за происходящим --- он все знал)
Вофочка (ви) надеюсь ломбард твоего работодателя имеет надёжные замки и сигнализацию ?
Не боись, твои зубы в надежном месте))
Не знал что можно просто подъехать и спокойно всерлить дверь не привлекая внимания))
Кал,онижедети,как и твои бородатые трузья в Сирии,режущие головы против часовой стрелки!
Ру.банок,твоя алкашня в шинок ломанула за опохмелкой , а ты трусишь тут белыми росами какую ту хрень , понятную только тебе и модератору.
Вофочка (ви) , у тебя ума не хватило свой ломбард держать или денег ? * ты же молодой парень , а тусишь на согнутых перед хозяином.А жизнь идёт...
госпади какие родители....нафига ... пусть бы посидел подумал... будут всю жизнь бегать кредиты брать!!!
"просверлил во входных дверях отверстия" О_о эт что за ломбард такой? Был я в ломбарде, где все ценности хранятся за толстенной сейфовой дверью, которую сверлить надо сутки.
Моисеич да мне и так неплохо, двадцахи за глаза, еще и на калину скопил. А у соседа всегда длиннее и толще, не угонишься.
Вофочка(ви),фамилия твоя не Балаганов случаем ?
Тебе что за печаль? Пенсию от этого не поднимут, гей парад не разрешат в барнауле. Пустопорожнее.
Вофочка ,мысли о геях не находят выхода из твоей черепной башки ? Так может со своими,в своём круге общения - ведь я даже папы твоего старше по возрасту.
Казимир моисеевич не поймите меня превратно, но нельзя быть поборником демократических ценностей и при этом не бороться за права геев. Это две стороны одной медали, как Малыш и Карлсон, как Тринидад и Тобаго. Сугубо в этом смысле.
Вофочка ,ты вот живёшь в демократическом государстве ,родители тоже жили - В САМОМ демократическом государстве Мира( смотри материалы съездов),пользуешься всеми благами демократии , но почему-то в мозгах твоих усиленно пульсирует одна мысль- мысль о геях. На Южном много геев или было посягательство на твою юношескую честь ,что нанесло тебе тяжёлую душевную травму ?
Честь моя - моя лишь честь. (: На южном не знаю, а на амике частенько попадаются с сомнительной политической (и возможно не только) ориентацией.
Мы ходим по кругу. Если первое не возможно без второго то не надо и первого.
Тяжело жить с подобным мусором в голове , разве только на зарплату в 20 косарей. * я в курсе ,один " сумрачный гейний" , твоего возраста,а значит и поколения,на днях признался,что несколько лет писался "Алтайские геи" Вот же ж дело какое -ваше молодое , а стариков обвиняете,причём -безосновательно. Ну вот кто ты после этого,Вофочка : врун,болтун и хохотун или латентный нетрадиционал в перспективе ?
Очень странно, что наш покорный собеседник, так много внимания уделяет разговорам связанным с девиациями сексуального поведения.
Пусть этот щекотливый вопрос терзает тебя бессонными зимними ночами. (:
Тявка подзаборная в 17:55 , которую боськой кличУт : твоё "Если Лимонов и педераст,то в лучшем понимании этого слова" живёт в граните.
Вофочка большейухий ,да ты бы с Сумрачным гейнием сошёлся ,да потоковал на токовище ,кто знает - может и встретились бы два одиночества,развели у дороги костёр. )