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Суд назначил наказание в виде тюремного срока для двух жителей Барнаула, которые ограбили ломбард на улице Ползунова. Один из них получил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года шесть месяцев, а второй – три года и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Известно, что ограбление произошло летом 2015 года. Мужчины подъехали к зданию ломбарда. Один из них остался в машине и стал наблюдать за происходящим. Второй осужденный просверлил во входных дверях отверстия, через которые открыл замки, вошел внутрь помещения и сложил в мешки меха, украшения, оргтехнику.

Мешки погрузили в автомобиль, а затем продали все украденное через интернет. Ущерб составил более 430 тысяч рублей.

Родители одного из осужденных полностью возместили ущерб. Они продали машину и взяли кредит в банке.