Фото: tltgorod.ru
Суд назначил наказание в виде тюремного срока для двух жителей Барнаула, которые ограбили ломбард на улице Ползунова. Один из них получил наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года шесть месяцев, а второй – три года и девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Известно, что ограбление произошло летом 2015 года. Мужчины подъехали к зданию ломбарда. Один из них остался в машине и стал наблюдать за происходящим. Второй осужденный просверлил во входных дверях отверстия, через которые открыл замки, вошел внутрь помещения и сложил в мешки меха, украшения, оргтехнику.
Мешки погрузили в автомобиль, а затем продали все украденное через интернет. Ущерб составил более 430 тысяч рублей.
Родители одного из осужденных полностью возместили ущерб. Они продали машину и взяли кредит в банке.
Комментарии
Ущерб составил более 430 тысяч рублей.
Родители одного из осужденных полностью возместили ущерб. Они продали машину и взяли кредит в банке
Да уж воспитали так воспитали. И скоко лет ему скостили за это?
Да уж воспитали так воспитали. И скоко лет ему скостили за это?
одному условку дали, а второму - строгач) догадаешься, кто из них возместил?)
Так возместили то общий же ущерб. Весь.
Условку можть водиле дали а строгача сверловщику.))
Один из них остался в машине и стал наблюдать за происходящим --- он все знал)
Вофочка (ви) надеюсь ломбард твоего работодателя имеет надёжные замки и сигнализацию ?
Не боись, твои зубы в надежном месте))
Не знал что можно просто подъехать и спокойно всерлить дверь не привлекая внимания))
Кал,онижедети,как и твои бородатые трузья в Сирии,режущие головы против часовой стрелки!
Ру.банок,твоя алкашня в шинок ломанула за опохмелкой , а ты трусишь тут белыми росами какую ту хрень , понятную только тебе и модератору.
Вофочка (ви) , у тебя ума не хватило свой ломбард держать или денег ? * ты же молодой парень , а тусишь на согнутых перед хозяином.А жизнь идёт...
госпади какие родители....нафига ... пусть бы посидел подумал... будут всю жизнь бегать кредиты брать!!!