"Алтайский институт госзакупок" предлагает сотрудникам коммерческих организаций пройти обучение по программе "Поставщик для государственных и муниципальных нужд". Курс занятий составляет 40 часов.

Программа обучения нацелена на повышение эффективности участия в закупках, на формирование навыков использования полученных знаний при участии в закупках.

В программу обучения входит:

- Обзор изменений законодательства о контрактной системе в 2016 г.;

- Профстандарты в сфере закупок. Применение для коммерческих структур;

- Новые требования к описанию объекта закупки (с 1 июля 2016 г.);

- Новые требования к содержанию заявок (с 1 июля 2016 г.);

- Порядок закупок у единственного поставщика

- Способы определения поставщиков, особенности их проведения

- Существующие схемы недобросовестных манипуляций при проведении закупок

- Исполнение контрактов

- Защита интересов участников закупок. Обжалование действий, бездействий заказчиков.

- Обзор административной практики по ФЗ-44

- Тренинг на ЭТП в компьютерном классе

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. Занятия ведут специалисты-практики, которые имеют опыт работы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд с 2003 года, аккредитованные преподаватели электронных торговых площадок. Все слушатели обеспечиваются комплектом учебно-методических материалов, необходимых для освоения программы.

Также в институте проходит профессиональная переподготовка по программе: "Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд" с присвоением квалификации "Специалист в сфере закупок". Длительность данного курса составляет 256 часов. По окончании обучения выдается диплом о переподготовке с правом на выполнение нового вида профессиональной деятельности.

Подробности о программе повышения квалификации можно узнать на сайте altigz.ru либо по телефонам (3852) 59-00-77, 66-52-00, 59-00-75. Заявку на обучение можно подать на сайте института. Подробнее о профессиональной переподготовке можно узнать на сайте.